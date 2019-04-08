Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:48
Лидер женского фан-движения "Уфы" - о баннере в адрес Новосельцева: cтало обидно за жену Ивана (1)
Лидер женского фан-движения "Уфы" - о баннере в адрес Новосельцева: cтало обидно за жену Ивана (1)
19:30
Геннадий Орлов: Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов? (3)
Геннадий Орлов: Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов? (3)
15:37
Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше (15)
Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше (15)
14:49
Источник: экс-гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов займется новой стратегией развития РФС (26)
Источник: экс-гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов займется новой стратегией развития РФС (26)
14:06
"Аякс" – единственная из топ-7 лиг команда, преодолевшая отметку в 100 голов в этом сезоне (1)
"Аякс" – единственная из топ-7 лиг команда, преодолевшая отметку в 100 голов в этом сезоне (1)
12:31
Кевин Де Брюйне - о новом стадионе "Тоттенхэма": это нечто особенное? У всех есть стадион и болельщики
Кевин Де Брюйне - о новом стадионе "Тоттенхэма": это нечто особенное? У всех есть стадион и болельщики
12:08
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
12:02
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (4)
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (4)
11:23
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн €, но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (48)
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн €, но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (48)
Геннадий Орлов: Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов?
Российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру "Спартака" в матче с ЦСКА (0:2) в 22-м туре чемпионата России.
"Шансы "Спартака" на попадание в зону Лиги чемпионов после поражения от ЦСКА, зависят от красно-белых. Если Мельгарехо и Зе Луиш будут такие моменты не использовать… "Спартак" в первом тайме был сильнее ЦСКА, но подвела реализация ее игроков. Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов?
Тренер дает установку, и команда выходит на игру, но если моменты были и футболисты не использовали их, значит, в первом тайме все было правильно выстроено с точки зрения построения игры. От игроков многое зависит, тактика была верна, но если не хватает исполнительского мастерства, что тут поделать?", - цитирует Орлова Sport24.
"Шансы "Спартака" на попадание в зону Лиги чемпионов после поражения от ЦСКА, зависят от красно-белых. Если Мельгарехо и Зе Луиш будут такие моменты не использовать… "Спартак" в первом тайме был сильнее ЦСКА, но подвела реализация ее игроков. Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов?
Тренер дает установку, и команда выходит на игру, но если моменты были и футболисты не использовали их, значит, в первом тайме все было правильно выстроено с точки зрения построения игры. От игроков многое зависит, тактика была верна, но если не хватает исполнительского мастерства, что тут поделать?", - цитирует Орлова Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.