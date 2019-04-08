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Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Геннадий Орлов: Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов?

Российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру "Спартака" в матче с ЦСКА (0:2) в 22-м туре чемпионата России.

"Шансы "Спартака" на попадание в зону Лиги чемпионов после поражения от ЦСКА, зависят от красно-белых. Если Мельгарехо и Зе Луиш будут такие моменты не использовать… "Спартак" в первом тайме был сильнее ЦСКА, но подвела реализация ее игроков. Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов?

Тренер дает установку, и команда выходит на игру, но если моменты были и футболисты не использовали их, значит, в первом тайме все было правильно выстроено с точки зрения построения игры. От игроков многое зависит, тактика была верна, но если не хватает исполнительского мастерства, что тут поделать?", - цитирует Орлова Sport24.
Теги: Орлов Мельгарехо Зе Луиш Кононов Спартак
Сегодня, 19:30
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(2)
#3  Борис Гречмак  Новокуренск (Сегодня, 20:15)
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: diego milito 22
Зе Луиша защитник зацепил за ногу, по всей видимости.

Там был рикошет от ноги Акинфеева небольшой при пасе Ханни...
Регистрация: 10.05.2015 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 20:13)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зе Луиша защитник зацепил за ногу, по всей видимости.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  Zaraza  Далеко (Сегодня, 19:37)
  • 0
  •  (6)

по полю как то бегал Ван Дер Варт, казалось бы, причем тут мифический Ден Ван Варт?
или Спалетти вместо Розины
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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