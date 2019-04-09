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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Арнор Сигурдссон: Магнуссону очень понравилось на секторе ЦСКА в дерби

Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон отметил, что его соотечественнику и защитнику московской команды Хёрдуру Магнуссону пришёлся по душе фанатский сектор "армейцев".

"Магнуссону очень понравилось на фанатском секторе ЦСКА. Тем более Хёрдур не один туда ходил, а вместе со своей и моей девушкой. С поля разглядеть их на трибуне было нереально – он потом фотографии показал, как они болели. После такой победы находиться среди болельщиков вдвойне приятно" , - цитирует Сигурдссона "Чемпионат.сом".
Теги: Сигурдссон Магнуссон ЦСКА Спартак
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#1  Barbed   (Сегодня, 17:48)
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online
Болеет за:
ЦСКА
— Какой гол «спартаку» больше понравился?
— Первый. Этим голом мы их сломали. А какой пас Влашич отдал: пяточкой, между ног – красота!
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
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