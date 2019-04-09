Россия РПЛ 2018/19
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Арнор Сигурдссон: кажется, вся Исландия уже болеет за ЦСКА
Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, как в Исландии болеют за московский клуб.
"Родители, брат, сестра вместе смотрели игру, а после позвонили мне и по очереди поздравляли. Папа с мамой не только хвалят, но и подсказывают, что нужно улучшить в игре, где стоило раньше отдать передачу, а где – взять инициативу на себя, обыграть один в один. Вроде бы мелочи, но профи — они же бывшие футболисты — на такие вещи обращают внимание.
Мне вообще кажется, что вся Исландия сейчас за ЦСКА болеет (улыбается). Постоянно ощущаю поддержку с родины. Иногда создаётся впечатление, что все газеты и журналы пишут про нас с Магнуссоном. Каждый знакомый просит какой-нибудь сувенир с клубной символикой. Мне не жалко – наоборот, приятно доставлять близким радость", - цитирует Сигурдссона "Чемпионат.сом".
"Родители, брат, сестра вместе смотрели игру, а после позвонили мне и по очереди поздравляли. Папа с мамой не только хвалят, но и подсказывают, что нужно улучшить в игре, где стоило раньше отдать передачу, а где – взять инициативу на себя, обыграть один в один. Вроде бы мелочи, но профи — они же бывшие футболисты — на такие вещи обращают внимание.
Мне вообще кажется, что вся Исландия сейчас за ЦСКА болеет (улыбается). Постоянно ощущаю поддержку с родины. Иногда создаётся впечатление, что все газеты и журналы пишут про нас с Магнуссоном. Каждый знакомый просит какой-нибудь сувенир с клубной символикой. Мне не жалко – наоборот, приятно доставлять близким радость", - цитирует Сигурдссона "Чемпионат.сом".
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