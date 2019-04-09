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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Арнор Сигурдссон: кажется, вся Исландия уже болеет за ЦСКА

Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, как в Исландии болеют за московский клуб.

"Родители, брат, сестра вместе смотрели игру, а после позвонили мне и по очереди поздравляли. Папа с мамой не только хвалят, но и подсказывают, что нужно улучшить в игре, где стоило раньше отдать передачу, а где – взять инициативу на себя, обыграть один в один. Вроде бы мелочи, но профи — они же бывшие футболисты — на такие вещи обращают внимание.

Мне вообще кажется, что вся Исландия сейчас за ЦСКА болеет (улыбается). Постоянно ощущаю поддержку с родины. Иногда создаётся впечатление, что все газеты и журналы пишут про нас с Магнуссоном. Каждый знакомый просит какой-нибудь сувенир с клубной символикой. Мне не жалко – наоборот, приятно доставлять близким радость", - цитирует Сигурдссона "Чемпионат.сом".
Теги: Сигурдссон ЦСКА
Сегодня, 19:27
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(4)
#2  лад  USSR (Сегодня, 20:07)
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Хороший пример популяризации российского чемпионата и клуба ЦСКА, в частности.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#1  mustang   (Сегодня, 19:36)
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  •  (3)
online

laughing laughing
Регистрация: 23.12.2015 [жалоба]
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