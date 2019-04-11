Россия РПЛ 2018/19
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Игорь Безденежных: Вернблум - самый противный футболист, с кем доводилось играть
Полузащитник "Уфы" Игорь Безденежных назвал самого неприятного игрока, против которого ему приходилось играть.
– С каждым играть по-своему тяжело. Наверное, Вернблум. Он самый противный игрок, с кем доводилось играть. Кажется, что не только я так считаю. Он действительно, если можно так сказать, мерзкий игрок.
– Мерзкий в плане игры?
– Да, он может исподтишка ударить, провоцирует часто. У меня примерно такой же стиль игры, могу также врезать или еще что-то, но в пределах разумного. С Вернблумом каждый стык может закончиться травмой.
gorobzor.ru
– С каждым играть по-своему тяжело. Наверное, Вернблум. Он самый противный игрок, с кем доводилось играть. Кажется, что не только я так считаю. Он действительно, если можно так сказать, мерзкий игрок.
– Мерзкий в плане игры?
– Да, он может исподтишка ударить, провоцирует часто. У меня примерно такой же стиль игры, могу также врезать или еще что-то, но в пределах разумного. С Вернблумом каждый стык может закончиться травмой.
gorobzor.ru
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