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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Игорь Безденежных: Вернблум - самый противный футболист, с кем доводилось играть

Полузащитник "Уфы" Игорь Безденежных назвал самого неприятного игрока, против которого ему приходилось играть.

– С каждым играть по-своему тяжело. Наверное, Вернблум. Он самый противный игрок, с кем доводилось играть. Кажется, что не только я так считаю. Он действительно, если можно так сказать, мерзкий игрок.

– Мерзкий в плане игры?

– Да, он может исподтишка ударить, провоцирует часто. У меня примерно такой же стиль игры, могу также врезать или еще что-то, но в пределах разумного. С Вернблумом каждый стык может закончиться травмой.

gorobzor.ru
Теги: Безденежных Вернблум ЦСКА
Сегодня, 18:25
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4
(7)
#4  avnik  море (Сегодня, 19:56)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А мне очень нравилось когда судья не покупался на этого клоуна и выписывал ему цветную картонку, то как он пускал слезу... Эту рожу надо было видеть... Такая трагедия... "Ничего не сделал - только вошел" (вам в кость).. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#3  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 19:56)
  • 0
  •  (4)
online

Граждане посетители сайта! Подарите нищему химкинскому ослу букварь - а то его словарный запас скуден даже для попугая. Посему он понижается в звании до попугЕя joy Стриженый попугей по кличке Барби joy


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#2  Barbed   (Сегодня, 19:29)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Тень отца,
ешь сметанку конскую
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#1  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 18:27)
  • +1
  •  (11)
online

да, верблюд был грязным ослом


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
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