Россия РПЛ 2018/19
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Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев - это просто идиоты, а у Гулиева мог быть нервный срыв
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о дорожном конфликте, в ходе которого хавбек "Спартака" Аяз Гулиев избил пешехода.
"Сложно давать оценку нашим футболистам, из них половина с головой не дружит. Я так понимаю, он либо друг, либо поклонник Хабиба. Видимо, лавры, которые есть у бойца, не дают парню покоя — молодой, горячий. Не знаю, что в головах у наших футболистов творится. Может, часто головой по мячу бьют или еще что-то. Поступки, конечно, у них совсем неадекватные. В отличие от Кокорина и Мамаева Гулиев хотя бы сообразил решить все вопросы на месте и сгладить инцидент. Исходя их этого вполне возможно, что у него не будет тех же последствий, что у тех двух. Это уже говорит о прогрессе.
В ситуации с Кокориным и Мамаевым было изначально понятно, что они должны понести наказание, и непонятно, останутся ли они вообще в спорте или нет — это дело всё затягивается. Здесь же молодой, талантливый парень вскипел — по идее наказывать надо, но с другой стороны, губить талант парню не стоит. Если у тех карьера подходила к завершению, то у Аяза только восходит. Не хотелось бы, чтобы эта история получила такое же развитие, как у Кокорина с Мамаевым.
Кокорин и Мамаев — это просто идиоты, которые сорвались с цепи и куражились. Стулья, все эти приключения, все понятно. Здесь же можно сослаться на нервный срыв. Мало ли о чем он сидел и думал в машине и почему сорвался. Конечно, срыв безобразный, но здесь хотя бы нет пьяного дебоша. Если мы посмотрим видео, то у нас в стране каждый день люди выходят из машин и устраивают драки. Поэтому этот его проступок менее категоричен, чем у тех двоих. Естественно, футболисты, которые выходят и избивают пешеходов, оставляют не самые яркие краски на клубных знаменах. Надо с ребятами общаться, воспитывать их, ведь по большому счету молодые футболисты — это люди, вырванные из семьи, которые полностью живут в спорте. Определенная напряженность в их жизни присутствует, потому что хороший спортсмен — он не курит, не пьет, не употребляет наркотики, и выхода эмоциям практически нет. Гормоны у ребят бушуют, не все удается выпускать на поле, поэтому некоторые феерят в обыденной жизни. Поэтому они могут поддаваться также внешнему влиянию — кто-то же вбил парню в голову, что вопросы решаются кулаками?", - цитирует Червиченко Sport24.
"Сложно давать оценку нашим футболистам, из них половина с головой не дружит. Я так понимаю, он либо друг, либо поклонник Хабиба. Видимо, лавры, которые есть у бойца, не дают парню покоя — молодой, горячий. Не знаю, что в головах у наших футболистов творится. Может, часто головой по мячу бьют или еще что-то. Поступки, конечно, у них совсем неадекватные. В отличие от Кокорина и Мамаева Гулиев хотя бы сообразил решить все вопросы на месте и сгладить инцидент. Исходя их этого вполне возможно, что у него не будет тех же последствий, что у тех двух. Это уже говорит о прогрессе.
В ситуации с Кокориным и Мамаевым было изначально понятно, что они должны понести наказание, и непонятно, останутся ли они вообще в спорте или нет — это дело всё затягивается. Здесь же молодой, талантливый парень вскипел — по идее наказывать надо, но с другой стороны, губить талант парню не стоит. Если у тех карьера подходила к завершению, то у Аяза только восходит. Не хотелось бы, чтобы эта история получила такое же развитие, как у Кокорина с Мамаевым.
Кокорин и Мамаев — это просто идиоты, которые сорвались с цепи и куражились. Стулья, все эти приключения, все понятно. Здесь же можно сослаться на нервный срыв. Мало ли о чем он сидел и думал в машине и почему сорвался. Конечно, срыв безобразный, но здесь хотя бы нет пьяного дебоша. Если мы посмотрим видео, то у нас в стране каждый день люди выходят из машин и устраивают драки. Поэтому этот его проступок менее категоричен, чем у тех двоих. Естественно, футболисты, которые выходят и избивают пешеходов, оставляют не самые яркие краски на клубных знаменах. Надо с ребятами общаться, воспитывать их, ведь по большому счету молодые футболисты — это люди, вырванные из семьи, которые полностью живут в спорте. Определенная напряженность в их жизни присутствует, потому что хороший спортсмен — он не курит, не пьет, не употребляет наркотики, и выхода эмоциям практически нет. Гормоны у ребят бушуют, не все удается выпускать на поле, поэтому некоторые феерят в обыденной жизни. Поэтому они могут поддаваться также внешнему влиянию — кто-то же вбил парню в голову, что вопросы решаются кулаками?", - цитирует Червиченко Sport24.
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