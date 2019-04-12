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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
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Новости партнеров

Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев - это просто идиоты, а у Гулиева мог быть нервный срыв

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о дорожном конфликте, в ходе которого хавбек "Спартака" Аяз Гулиев избил пешехода.

"Сложно давать оценку нашим футболистам, из них половина с головой не дружит. Я так понимаю, он либо друг, либо поклонник Хабиба. Видимо, лавры, которые есть у бойца, не дают парню покоя — молодой, горячий. Не знаю, что в головах у наших футболистов творится. Может, часто головой по мячу бьют или еще что-то. Поступки, конечно, у них совсем неадекватные. В отличие от Кокорина и Мамаева Гулиев хотя бы сообразил решить все вопросы на месте и сгладить инцидент. Исходя их этого вполне возможно, что у него не будет тех же последствий, что у тех двух. Это уже говорит о прогрессе.

В ситуации с Кокориным и Мамаевым было изначально понятно, что они должны понести наказание, и непонятно, останутся ли они вообще в спорте или нет — это дело всё затягивается. Здесь же молодой, талантливый парень вскипел — по идее наказывать надо, но с другой стороны, губить талант парню не стоит. Если у тех карьера подходила к завершению, то у Аяза только восходит. Не хотелось бы, чтобы эта история получила такое же развитие, как у Кокорина с Мамаевым.

Кокорин и Мамаев — это просто идиоты, которые сорвались с цепи и куражились. Стулья, все эти приключения, все понятно. Здесь же можно сослаться на нервный срыв. Мало ли о чем он сидел и думал в машине и почему сорвался. Конечно, срыв безобразный, но здесь хотя бы нет пьяного дебоша. Если мы посмотрим видео, то у нас в стране каждый день люди выходят из машин и устраивают драки. Поэтому этот его проступок менее категоричен, чем у тех двоих. Естественно, футболисты, которые выходят и избивают пешеходов, оставляют не самые яркие краски на клубных знаменах. Надо с ребятами общаться, воспитывать их, ведь по большому счету молодые футболисты — это люди, вырванные из семьи, которые полностью живут в спорте. Определенная напряженность в их жизни присутствует, потому что хороший спортсмен — он не курит, не пьет, не употребляет наркотики, и выхода эмоциям практически нет. Гормоны у ребят бушуют, не все удается выпускать на поле, поэтому некоторые феерят в обыденной жизни. Поэтому они могут поддаваться также внешнему влиянию — кто-то же вбил парню в голову, что вопросы решаются кулаками?", - цитирует Червиченко Sport24.
Теги: Кокорин Мамаев Гулиев Червиченко
Сегодня, 15:48
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15
(3)
#15  casabl   (Сегодня, 16:44)
  • +1
  •  (1)
online

а у Гулиева мог быть нервный срыв

А что у баранов "нервные срывы" бывают?


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#14  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:39)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Может быть Гулиев и ***н сын, но это наш ***н сын, а Кокорин и Мамаев просто идиоты.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#13  Босх  Россия (Сегодня, 16:34)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
червяк..не на тех гонишь..не того покрываешь...
Сука..гандонЮ,кто тебе дал доляху в Лукойле?
тыж идиот!


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#12  KARASS   (Сегодня, 16:30)
  • +1
  •  (1)

нарунает правила ПДД-дал по харькову америкосу -международные отношения при СССР пилил бы лес а сейчас при любом раскладе баблом откупиться можно бандитский капитализм однако в место коммунизма stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#11  Nickb777  Москва (Сегодня, 16:25)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Барселона»
Зря этот американец простил его...Подключил бы посольство и точно раздел бы догола...
Регистрация: 18.04.2018 [жалоба]
#10  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:24)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я всё жду, когда кто-то из неадекватных футболёров нарвётся на адекватного боксера...


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#9  xxd   (Сегодня, 16:13)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
А у Червяка не болезнь обмена веществ, он просто жирный.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#8  Skyline  СПБ (Сегодня, 16:09)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
идиот это червеченко. какой нахер талант этот гулиев? обычное горное животное которое по мячу научилось попадать


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#7  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 16:00)
  • +11
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
У тела машина полгода 200 штрафов. Ну начало карьеры:)
Как за год будет 2000 штрафов тогда уже состоявшимся будет:)
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#6  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:00)
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Неадекватов подобных этому т.н.футболисту надо изолировать от людей.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#5  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 15:58)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Если у тех карьера подходила к завершению, то у Аяза только восходит
Т.е. по логике Червя на восхождении карьеры можно избить человека и не понести наказания? Тогда на уровне юношеской лиги можно убивать?
Червя вообще не смущает, что Кокорин с Мамаевым были бухие и там вроде им хоть что-то сказали, а тут человек в трезвом уме избил ничего не сделавшего ему человека, который просто шел мимо и в отличии от него соблюдал ПДД...
КБ, я наверное не так радовался уходу от нас Смородины, как вы уходу Червя из Спартака...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#4  diego milito 22   (Сегодня, 15:57)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Раздутый клещ.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  Akcent812  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:57)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
как будто нервный срыв не может быть у идиота..


--------------------
Как из таких дураков, как мы, получается такой великий народ, как наш? (с)
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
#2  ujhsysx  Москва (Сегодня, 15:56)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ничего не делал, только перешёл дорогу. Молодой ещё, капризный. Какой капризный, хулиган.
Регистрация: 6.02.2019 [жалоба]
#1  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 15:52)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Значит в дурочку на принужденочку. Если человек неадекватный, значит пусть витаминки поколят. Оградить от нормальных людей, пока врач не напишет, что пациент вменяемый.
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
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