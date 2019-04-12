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Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

Андрей Аршавин назвал лучших партнеров по "Зениту", "Арсеналу" и сборной России

Бывший нападающий "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что лучшими игровыми партнерами в его карьере были форвард Александр Кержаков и хавбек Сеск Фабрегас.

"Лучшие партнеры по команде? В "Зените" - Александр Кержаков, в сборной России – тоже Александр Кержаков. В "Арсенале" – Сеск Фабрегас. Это очень умный игрок, который все умеет на поле. С ним было легко играть, он мог отдать мяч в любую точку, куда я хотел", - цитирует Аршавина официальный сайт "Зенита".
Теги: Аршавин Арсенал Зенит Сборная России
Сегодня, 16:22
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