Андрей Аршавин назвал лучших партнеров по "Зениту", "Арсеналу" и сборной России

Россия РПЛ 2018/19
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15:48
Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев - это просто идиоты, а у Гулиева мог быть нервный срыв (15)
Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев - это просто идиоты, а у Гулиева мог быть нервный срыв (15)
15:35
"У*** вы, а не футболисты" - официант раскрыл слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева (15)
"У*** вы, а не футболисты" - официант раскрыл слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева (15)
15:22
Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ" (2)
Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ" (2)
14:46
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (26)
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (26)
14:31
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем (2)
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем (2)
14:10
Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ (1)
Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ (1)
12:42
"Арсенал" анонсировал продление контракта с Михаилом Левашовым с помощью сериала "Игра престолов"
"Арсенал" анонсировал продление контракта с Михаилом Левашовым с помощью сериала "Игра престолов"
03:01
Сергей Силкин: не исключаю, что "Динамо" придется играть в стыковых матчах, но второго провала допускать нельзя (1)
Сергей Силкин: не исключаю, что "Динамо" придется играть в стыковых матчах, но второго провала допускать нельзя (1)
Вчера, 23:58
"Арсенал" уверенно победил "Наполи"
"Арсенал" уверенно победил "Наполи"
Вчера, 23:43
Rambler не будет привлекать комментаторов "Матч ТВ" (1)
Rambler не будет привлекать комментаторов "Матч ТВ" (1)
Вчера, 23:27
Неймар вернулся в общую группу
Неймар вернулся в общую группу
Вчера, 22:49
"Арсенал" ведёт после первого тайма с "Наполи" 2:0
"Арсенал" ведёт после первого тайма с "Наполи" 2:0
Вчера, 22:33
Очевидец драки Гулиева: асфальт был залит кровью (28)
Очевидец драки Гулиева: асфальт был залит кровью (28)
Вчера, 22:24
Гулиев избивает пешехода (видео) (86)
Гулиев избивает пешехода (видео) (86)
Вчера, 22:15
В отношении Гулиева возбуждено административное дело (27)
В отношении Гулиева возбуждено административное дело (27)
Вчера, 22:07
Кейн получил травму боковой связки голеностопа
Кейн получил травму боковой связки голеностопа
Андрей Аршавин назвал лучших партнеров по "Зениту", "Арсеналу" и сборной России
Бывший нападающий "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что лучшими игровыми партнерами в его карьере были форвард Александр Кержаков и хавбек Сеск Фабрегас.
"Лучшие партнеры по команде? В "Зените" - Александр Кержаков, в сборной России – тоже Александр Кержаков. В "Арсенале" – Сеск Фабрегас. Это очень умный игрок, который все умеет на поле. С ним было легко играть, он мог отдать мяч в любую точку, куда я хотел", - цитирует Аршавина официальный сайт "Зенита".
"Лучшие партнеры по команде? В "Зените" - Александр Кержаков, в сборной России – тоже Александр Кержаков. В "Арсенале" – Сеск Фабрегас. Это очень умный игрок, который все умеет на поле. С ним было легко играть, он мог отдать мяч в любую точку, куда я хотел", - цитирует Аршавина официальный сайт "Зенита".
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