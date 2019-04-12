Россия РПЛ 2018/19
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Зиньковский: "Золотой мяч"? Пока рано (видео)
Футболист самарских "Крыльев" Антон Зиньковский, оформивший победный гол в ворота "Рубина" (1:0), рассказал о том, как ему удалось забить
- Я таких много забивал за последние полтора года. Этой мой коронный [удар]. Принял, убрал под удар и пробил. Как себя чувствую в физическом плане? Тяжелее было, когда три игры за неделю было. Вот тогда да, тяжеловато. А так недельный цикл, нормально всё.
- С «Динамо» на победу будете играть?
- Мы каждую игру на победу играем. Они в опасном положении? Да и мы тоже, нам деваться некуда.
- Не собираетесь самарский автобус поставить?
- Мы так не играем. Каждую игру от себя.
- Зимой ты говорил, что для тебя очень важно попасть в основной состав и забить гол. Было облегчение после сегодняшнего мяча?
- Да нет, просто хотелось забить гол, помочь команде.
- Удивил чем-нибудь сегодня «Рубин»?
- Да не особо. Как мы изучали их, так они и играли. Сидели вторым номером в обороне в первом тайме. У них пять защитников, мы меняем фланги, контролируем игру, но создаем всего пару моментов. Когда пришло осознание, что это победа? После финального свистка. Потому что в концовке было напряжно.
- Вы смещаетесь и бьёте по воротам, как Арьен Роббен в лучшие годы, а с левой ноги получилось бы так же? Прибавляете в этом компоненте?
- Сегодня можно было с левой пробить, но я замешкался, убрал под правую... Могу с обеих ног бить вообще.
- Какие личные цели на этот сезон? «Золотой мяч», может?
- Пока рано. Хотелось бы забить два-три гола. Но посмотрим, как пойдет, - приводит слова футболиста корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
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