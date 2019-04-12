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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Зиньковский: "Золотой мяч"? Пока рано (видео)

Футболист самарских "Крыльев" Антон Зиньковский, оформивший победный гол в ворота "Рубина" (1:0), рассказал о том, как ему удалось забить

- Как ты забил такой гол?

- Я таких много забивал за последние полтора года. Этой мой коронный [удар]. Принял, убрал под удар и пробил. Как себя чувствую в физическом плане? Тяжелее было, когда три игры за неделю было. Вот тогда да, тяжеловато. А так недельный цикл, нормально всё.

- С «Динамо» на победу будете играть?

- Мы каждую игру на победу играем. Они в опасном положении? Да и мы тоже, нам деваться некуда.

- Не собираетесь самарский автобус поставить?

- Мы так не играем. Каждую игру от себя.

- Зимой ты говорил, что для тебя очень важно попасть в основной состав и забить гол. Было облегчение после сегодняшнего мяча?

- Да нет, просто хотелось забить гол, помочь команде.

- Удивил чем-нибудь сегодня «Рубин»?

- Да не особо. Как мы изучали их, так они и играли. Сидели вторым номером в обороне в первом тайме. У них пять защитников, мы меняем фланги, контролируем игру, но создаем всего пару моментов. Когда пришло осознание, что это победа? После финального свистка. Потому что в концовке было напряжно.

- Вы смещаетесь и бьёте по воротам, как Арьен Роббен в лучшие годы, а с левой ноги получилось бы так же? Прибавляете в этом компоненте?

- Сегодня можно было с левой пробить, но я замешкался, убрал под правую... Могу с обеих ног бить вообще.

- Какие личные цели на этот сезон? «Золотой мяч», может?

- Пока рано. Хотелось бы забить два-три гола. Но посмотрим, как пойдет, - приводит слова футболиста корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

Теги: Зиньковский Крылья Советов Рубин Rвидео
Сегодня, 21:26
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