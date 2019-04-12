Зиньковский: "Золотой мяч"? Пока рано (видео)

Футболист самарских "Крыльев" Антон Зиньковский, оформивший победный гол в ворота "Рубина" (1:0), рассказал о том, как ему удалось забить

- Я таких много забивал за последние полтора года. Этой мой коронный [удар]. Принял, убрал под удар и пробил. Как себя чувствую в физическом плане? Тяжелее было, когда три игры за неделю было. Вот тогда да, тяжеловато. А так недельный цикл, нормально всё.- Мы каждую игру на победу играем. Они в опасном положении? Да и мы тоже, нам деваться некуда.- Мы так не играем. Каждую игру от себя.- Да нет, просто хотелось забить гол, помочь команде.- Да не особо. Как мы изучали их, так они и играли. Сидели вторым номером в обороне в первом тайме. У них пять защитников, мы меняем фланги, контролируем игру, но создаем всего пару моментов. Когда пришло осознание, что это победа? После финального свистка. Потому что в концовке было напряжно.- Сегодня можно было с левой пробить, но я замешкался, убрал под правую... Могу с обеих ног бить вообще.- Пока рано. Хотелось бы забить два-три гола. Но посмотрим, как пойдет, - приводит слова футболиста корреспондентРоман Гуськов.