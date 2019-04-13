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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 23 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 22 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Молодежка "Спартака" обыграла "Ростов"

"Спартак" переиграл "Ростов" в матче 23-го тура молодежного первенства России - 1:0.

Молодежные команды

23-й тур

"Ростов - мол." (Ростов-на-Дону) - "Спартак - мол." (Москва) - 0:1

Гол: Прошляков, 81 - с пенальти.

Удаление: Байдак (Ростов - мол.), 62.
Теги: Спартак Ростов
Сегодня, 16:41
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5
(2)
#5  Владимир Панфилов   (Сегодня, 17:53)
  • -1
  •  (1)

Опять пенальти.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
#4  KARASS   (Сегодня, 17:21)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Spartacus1971
Этот Прошляков,он а каждом матче забивает?Парень зверь.

завтра этот зверь забьет за основу не играя и все сгодиться
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#3  Spartacus1971   (Сегодня, 16:53)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Этот Прошляков,он а каждом матче забивает?Парень зверь.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#2  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 16:47)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Шинник»
а чего новость не жирным?
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#1  Corner  планета Земля (Сегодня, 16:43)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
наша будущая основа победила ))


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
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