Россия РПЛ 2018/19
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17:33
Новый промах «Матч ТВ»? Во время перестрелки ЦСКА и «Оренбурга» «Арсенал» с «Уралом» так и не забили (2)
Новый промах «Матч ТВ»? Во время перестрелки ЦСКА и «Оренбурга» «Арсенал» с «Уралом» так и не забили (2)
17:25
Алексей Сутормин - о красной карточке Фернандесу: если увидите мою голень, все вопросы отпадут (видео) (4)
Алексей Сутормин - о красной карточке Фернандесу: если увидите мою голень, все вопросы отпадут (видео) (4)
17:10
Ошибающиеся вратари, великолепный Обляков и провинившийся Фернандес: оценки по итогам матча ЦСКА — «Оренбург» (1)
Ошибающиеся вратари, великолепный Обляков и провинившийся Фернандес: оценки по итогам матча ЦСКА — «Оренбург» (1)
16:53
"Стыд! Никогда такого не видел! Судья убил ЦСКА!" Самое горячее интервью Марио Фернандеса (видео) (20)
"Стыд! Никогда такого не видел! Судья убил ЦСКА!" Самое горячее интервью Марио Фернандеса (видео) (20)
15:55
"Арсенал" и "Урал" поделили очки (1)
"Арсенал" и "Урал" поделили очки (1)
14:32
"Уфа" вновь не проигрывает при Евсееве, но ничья в Красноярске неудача - были все шансы обыграть "Енисей" (1)
"Уфа" вновь не проигрывает при Евсееве, но ничья в Красноярске неудача - были все шансы обыграть "Енисей" (1)
11:40
Вадим Евсеев: эффект от смены тренера для игрока? Когда я был игроком, у меня было мало таких случаев
Вадим Евсеев: эффект от смены тренера для игрока? Когда я был игроком, у меня было мало таких случаев
11:18
Диего Симеоне - о дисквалификации Косты: 8 матчей – это чрезмерное наказание. Клуб будет защищать Диего (1)
Диего Симеоне - о дисквалификации Косты: 8 матчей – это чрезмерное наказание. Клуб будет защищать Диего (1)
08:58
Олег Блохин: "Реал" хотел купить меня за 4 миллиона долларов. Но мне бы пришлось бежать из страны (3)
Олег Блохин: "Реал" хотел купить меня за 4 миллиона долларов. Но мне бы пришлось бежать из страны (3)
Молодежка "Спартака" обыграла "Ростов"
"Спартак" переиграл "Ростов" в матче 23-го тура молодежного первенства России - 1:0.
Молодежные команды
23-й тур
"Ростов - мол." (Ростов-на-Дону) - "Спартак - мол." (Москва) - 0:1
Гол: Прошляков, 81 - с пенальти.
Удаление: Байдак (Ростов - мол.), 62.
Молодежные команды
23-й тур
"Ростов - мол." (Ростов-на-Дону) - "Спартак - мол." (Москва) - 0:1
Гол: Прошляков, 81 - с пенальти.
Удаление: Байдак (Ростов - мол.), 62.
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