Станислав Черчесов: общался ли с руководством "Спартака" после увольнения Карреры? Нет!

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы "После футбола" на телеканале "Матч ТВ" заявил, что руководство "Спартака" не обращалось к нему после отставки Массимо Карреры.- Обращалось ли руководство "Спартака" после увольнения Карреры? Отвечу коротко: нет.- Нет. Повода не дал. Чтобы дать повод, нужны слова и действия. Я хотел остаться.