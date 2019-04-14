Россия РПЛ 2018/19
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21:20
Валерий Карпин: "Ростов" переиграл "Спартак" за счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы (13)
Валерий Карпин: "Ростов" переиграл "Спартак" за счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы (13)
18:37
Сергей Семак: заслуженная победа (2)
Сергей Семак: заслуженная победа (2)
16:59
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
16:56
Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)
Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)
16:18
"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью (1)
"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью (1)
16:17
Мурад Мусаев: если игрок бьёт по воротам, и рука в неестественном положении, это пенальти (видео) (6)
Мурад Мусаев: если игрок бьёт по воротам, и рука в неестественном положении, это пенальти (видео) (6)
Станислав Черчесов: общался ли с руководством "Спартака" после увольнения Карреры? Нет!
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы "После футбола" на телеканале "Матч ТВ" заявил, что руководство "Спартака" не обращалось к нему после отставки Массимо Карреры.
- Обращалось ли руководство "Спартака" после увольнения Карреры? Отвечу коротко: нет.
- Предложения из зарубежных клубов поступали?
- Нет. Повода не дал. Чтобы дать повод, нужны слова и действия. Я хотел остаться.
- Обращалось ли руководство "Спартака" после увольнения Карреры? Отвечу коротко: нет.
- Предложения из зарубежных клубов поступали?
- Нет. Повода не дал. Чтобы дать повод, нужны слова и действия. Я хотел остаться.
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