Россия РПЛ 2018/19
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Марко Трабукки: уход Еременко из "Спартака" – тренерское решение
Советник президента "Оренбурга" и футбольный агент Марко Трабукки рассказал о том, что владелец "Спартака" Леонид Федун хотел видеть бывшего полузащитника красно-белых, а ныне игрока "Ростова" Романа Еременко в составе московского клуба.
Еременко выступал за "Спартак" с августа 2018-го по январь 2019 года.
"Владелец клуба хотел видеть Еременко в команде, и не он и не футболисты его, скажем так, уволили 8 января. Это сделали некоторые советники президента, а также главный тренер, как он сам в этом признался. А Леонид Арнольдович (Федун) в тот день, как настоящий джентльмен, объяснил мне, что это тренерское решение, что его надо принимать и что он желает игроку удачи. В общем, по отношению к Федуну у Романа точно никакого реваншизма не имелось. Наоборот, он благодарен за то, что Федун дал шанс вернуться в футбол после дисквалификации", – цитирует Трабукки "СЭ".
Еременко выступал за "Спартак" с августа 2018-го по январь 2019 года.
"Владелец клуба хотел видеть Еременко в команде, и не он и не футболисты его, скажем так, уволили 8 января. Это сделали некоторые советники президента, а также главный тренер, как он сам в этом признался. А Леонид Арнольдович (Федун) в тот день, как настоящий джентльмен, объяснил мне, что это тренерское решение, что его надо принимать и что он желает игроку удачи. В общем, по отношению к Федуну у Романа точно никакого реваншизма не имелось. Наоборот, он благодарен за то, что Федун дал шанс вернуться в футбол после дисквалификации", – цитирует Трабукки "СЭ".
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