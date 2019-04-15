Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Марко Трабукки: уход Еременко из "Спартака" – тренерское решение

Советник президента "Оренбурга" и футбольный агент Марко Трабукки рассказал о том, что владелец "Спартака" Леонид Федун хотел видеть бывшего полузащитника красно-белых, а ныне игрока "Ростова" Романа Еременко в составе московского клуба.

Еременко выступал за "Спартак" с августа 2018-го по январь 2019 года.

"Владелец клуба хотел видеть Еременко в команде, и не он и не футболисты его, скажем так, уволили 8 января. Это сделали некоторые советники президента, а также главный тренер, как он сам в этом признался. А Леонид Арнольдович (Федун) в тот день, как настоящий джентльмен, объяснил мне, что это тренерское решение, что его надо принимать и что он желает игроку удачи. В общем, по отношению к Федуну у Романа точно никакого реваншизма не имелось. Наоборот, он благодарен за то, что Федун дал шанс вернуться в футбол после дисквалификации", – цитирует Трабукки "СЭ".
Теги: Трабукки Еременко Спартак Оренбург
Сегодня, 17:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  zenit47  СПБ (Сегодня, 18:01)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Кононов Глушака в основу ставит, боясь разозлить Федуна. О каком решении по Еременко вы говорите? Опять всех собак на тренера спускаете
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#1  bk-sarmat  ростов (Сегодня, 17:19)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
коий раз ростову повезло smirk
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама