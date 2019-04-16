Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Валерий Карпин: Еременко - в тройке лучших игроков чемпионата

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин похвалил игру полузащитника команды Романа Еременко.

– Роман Еременко вышел на уровень до дисквалификации?

– Не знаю. Меня все устраивает и все нравится. Важно видеть игрока на тренировках. Я же до дисквалификации видел Романа только в матчах, поэтому не могу сравнивать.

– По тому, что видите сейчас, Еременко входит в топ-3 лучших футболистов чемпионата?

– По мне – да.

– А кто еще?

– Не скажу. Какая разница?

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ростов Карпин Еременко
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