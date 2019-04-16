Валерий Карпин: Еременко - в тройке лучших игроков чемпионата

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин похвалил игру полузащитника команды Романа Еременко.– Не знаю. Меня все устраивает и все нравится. Важно видеть игрока на тренировках. Я же до дисквалификации видел Романа только в матчах, поэтому не могу сравнивать.– По мне – да.– Не скажу. Какая разница?