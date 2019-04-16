Игорь Шалимов: сейчас я не понимаю, во что играет "Спартак"

Бывший футболист "Спартака" и экс-тренер "Краснодара" Игорь Шалимов раскритиковал игру московской команды под руководством Олега Кононова."Сейчас я не понимаю, во что играет "Спартак". Не получается. Игрок получает мяч, а ему отдавать некуда. Я не в критикую. Это сложно, но я знаю, о чем говорю.Нужна стабильность в игре. Ты не можешь проваливаться на 15 минут и за это время получать два мяча. А потом опять играть хорошо, когда уже поздновато и намного сложнее", — сказал Шалимов.