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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Игорь Шалимов: сейчас я не понимаю, во что играет "Спартак"

Бывший футболист "Спартака" и экс-тренер "Краснодара" Игорь Шалимов раскритиковал игру московской команды под руководством Олега Кононова.

"Сейчас я не понимаю, во что играет "Спартак". Не получается. Игрок получает мяч, а ему отдавать некуда. Я не в критикую. Это сложно, но я знаю, о чем говорю.

Нужна стабильность в игре. Ты не можешь проваливаться на 15 минут и за это время получать два мяча. А потом опять играть хорошо, когда уже поздновато и намного сложнее", — сказал Шалимов.

Газета.ru
Теги: Шалимов Спартак
Сегодня, 08:44
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5
(1)
#5  sergey3709   (Сегодня, 09:39)
  • 0
  •  (0)
online

Что тут непонятного-играют во что могут и как могут
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#4  ajax1012  Москва (Сегодня, 09:21)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Стоя на месте в футбол играть невозможно, надо хоть иногда бегать.
У игроков Спартака сезон закончился. Вот отдохнут летом и с новыми силами начнут "бороться за чемпионство", главное в Лигу Европы не попасть.
Регистрация: 30.01.2019 [жалоба]
#3  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:17)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
новый ГТ?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#2  MAG554  UdSSR (Сегодня, 09:06)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
(между строк) возьмите меня главным и усе будет
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#1  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 08:58)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Кубань»
А во что Химки играли под твоим руководством?


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
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