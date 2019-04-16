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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Евгений Кафельников - о "Спартаке": команда катится к "Динамо", а тренер говорит про чемпионство

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников обратился к владельцам футбольного клуба "Спартак" Вагиту Алекперову и Леониду Федуну.

Кафельников заявил, что в команде ошиблись с выбором главного тренера.

"Команда катится к "Динамо", а тренер говорит про чемпионство — это глум над всеми болельщиками "Спартака". Вагит Юсуфович и Леонид Арнольдович, вы в очередной раз ошиблись с выбором тренера. Еще не поздно все исправить, земля не совсем выжжена", — написал Кафельников в телеграме.

Газета.ru
Теги: Динамо Спартак Кафельников
Сегодня, 11:08
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(5)
#3  truten74   (Сегодня, 11:32)
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online

Федун за Киевское Динамо болеет,он из Львовщины,нужен ему больно Спартак....
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#2  dreamcatcher   (Сегодня, 11:25)
  • 0
  •  (2)
online

Вагит Юсуфович и Леонид Арнольдович, вы в очередной раз ошиблись с выбором тренера.

Он это хотел сказать? Тут ведь главное именно это.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#1  sergey3709   (Сегодня, 11:20)
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  •  (4)

Сначала надо доиграть сезон, а выводы делать после
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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