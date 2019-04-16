Евгений Кафельников - о "Спартаке": команда катится к "Динамо", а тренер говорит про чемпионство

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников обратился к владельцам футбольного клуба "Спартак" Вагиту Алекперову и Леониду Федуну.Кафельников заявил, что в команде ошиблись с выбором главного тренера."Команда катится к "Динамо", а тренер говорит про чемпионство — это глум над всеми болельщиками "Спартака". Вагит Юсуфович и Леонид Арнольдович, вы в очередной раз ошиблись с выбором тренера. Еще не поздно все исправить, земля не совсем выжжена", — написал Кафельников в телеграме.