Игрок "Зенита" признан лучшим игроком 23-го тура чемпионата России

? Подводим итоги совместного голосования Российской Премьер-Лиги, телеканалов МАТЧ ПРЕМЬЕР и МАТЧ ТВ: лучшим игроком 23-го тура стал Себастьян Дриусси!

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? Игрок «Зенита» набрал 17 690 голосов (46,57 %) пользователей ВКонтакте!

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? В матче с «Анжи» (5:0) он оформил дубль! pic.twitter.com/BdgSiqSvI0 — Российская Премьер-Лига (@rfpl) April 16, 2019

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси стал лучшим игроком 23-го тура чемпионата России по футболу.Аргентинский форвард набрал 46,57% голосов. В 23-м туре "Зенит" разгромил "Анжи" со счетом 5:0. Дриусси в этом матче оформил дубль.Всего в этом сезоне РПЛ 23-летний аргентинец забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.