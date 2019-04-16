Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Игрок "Зенита" признан лучшим игроком 23-го тура чемпионата России

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси стал лучшим игроком 23-го тура чемпионата России по футболу.

Аргентинский форвард набрал 46,57% голосов. В 23-м туре "Зенит" разгромил "Анжи" со счетом 5:0. Дриусси в этом матче оформил дубль.



Всего в этом сезоне РПЛ 23-летний аргентинец забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.
Теги: Зенит Дриусси
Сегодня, 11:31
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