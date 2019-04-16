Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Шмурнов - о суверенном интернете: скоро здесь не будет либо этой думы и этого закона, либо меня

Комментатор "Матч ТВ" Александр Шмурнов эмоционально отреагировал на принятие Госдумой закона о суверенном интернете.

"Скоро кого-то из нас здесь не будет. Либо этой думы и этого закона, либо меня. Я буду жить только в свободной стране", – написал Шмурнов в твиттере.

Закон об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" интернета на территории России вступит в силу 1 ноября. Контролировать точки соединения с внешним миром будет Роскомнадзор.
Сегодня, 14:12
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26
(9)
#26  SergioV  Белгород (Сегодня, 15:13)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Добро пожаловать в Северную Корею

Если кто не знает, сборная Северной Кореи по версии телеканала Северной Кореи выиграла ЧМ, о чём даже сюжет по северокорейскому ТВ был.
Не хочу ни в Северную Корею, ни в загнивающую Америку. Но боюсь не сдержаться и получить статью УК, если мне какая-то чиновница в лицо скажет, что страна не просила меня рожать и вообще ничего, кроме фискальной нагрузки и судебных приставов мне не должна.
Вот чисто научный интерес: если бы во времена Ленина Император интернет цензурировал, как скоро началась бы Революция?


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#25  ffora  russia (Сегодня, 15:12)
  • 0
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online

anonymous,
а для чего тебе новости от-туда- узнать где будет проводиться гей-парад?
Регистрация: 24.05.2016 [жалоба]
#24  Сибирячок   (Сегодня, 15:12)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Голову бы оторвать тому, кто забанил Телегу. А уж интернет изолировать может только напрочь епанутый на всю голову император.Это равносильно менять название городов, милиции на полицию и мараковать с часовыми поясами.

Поверьте, это оттого, что этим мракобесам просто делать стало нехер.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#23  Колян Безмолвный   (Сегодня, 15:11)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
даже впн не помогут, поможет только спутниковый интернет

эту байку они же сами и распространяют - что это невозможно,что через впн обойдешь,через спутник,что вообще все разворуют и ничего не получится - оставляют надежду народу чтобы не бунтовал,а потом постепенно заглушат все по полной причем на наши же с вами деньги!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#22  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 15:06)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Кубань»
Контролировать точки соединения с внешним миром будет Роскомнадзор.


А есть уверенность, что получится? Или пук в лужу как с Telegram? И таки да, в чем будет выражаться "контроль"?


--------------------
10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#21  Зритель   (Сегодня, 15:03)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Лечащий Врач

И будем мы,как сорок лет назад,ловить Севу Новгородцева

Увы, не будем. Он ушёл на пенсию, и живёт в горах Чехии, в эфире не бывает.


--------------------
“Во времена тотальной лжи говорить правду - это экстремизм".
Джордж Оруэлл.
Регистрация: 23.02.2008 [жалоба]
#20  Сибирячок   (Сегодня, 15:02)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Добро пожаловать в Северную Корею
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#19  студия дускай   (Сегодня, 14:58)
  • -2
  •  (4)

ждем закрытия путиным российского футбола - никаких легионеров
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#18  anonymous   (Сегодня, 14:54)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Zoldaten
anonymous,
Шмурнову эту ссылку дайте, про "свободные страны"

Тыц

есть цензура, есть разведка, не путай
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#17  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 14:53)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
Этого закона не было бы,если бы очень многие не стали путать свободу слова и словоблудие. Что интернет,что ТВ -сплошная желтизна и чернуха!ЗАДОЛБАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Ты думаешь это из-за океана идёт? С1 ноября только это и останется-наша родная желтизна и чернуха


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#16  anonymous   (Сегодня, 14:53)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Победоносный Зенит
А что плохого в этом. Будет меньше дерьма. Китай давно это сделал и ничего.

дерьма меньше не будет, но оно будет своё российское
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#15  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:51)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
А что плохого в этом. Будет меньше дерьма. Китай давно это сделал и ничего.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#14  Zoldaten   (Сегодня, 14:51)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
anonymous,
Шмурнову эту ссылку дайте, про "свободные страны"

Тыц
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
#13  anonymous   (Сегодня, 14:45)
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Zoldaten
Китай давно со своим интернетом живёт. И не парится)

в КНДР интернета вообще нет, живут и не паряца)
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#12  Realist2000   (Сегодня, 14:45)
  • +3
  •  (3)

Этого закона не было бы,если бы очень многие не стали путать свободу слова и словоблудие. Что интернет,что ТВ - сплошная желтизна и чернуха!ЗАДОЛБАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#11  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 14:44)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
поможет только спутниковый интернет

И будем мы,как сорок лет назад,ловить Севу Новгородцева


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#10  Zoldaten   (Сегодня, 14:44)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Китай давно со своим интернетом живёт. И не парится)
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
#9  anonymous   (Сегодня, 14:40)
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: DROOZD
СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
Zenitcheg,
Товарищи,а как вам закон о суверенной интернете?

...и что в этом плохого?!

хмм, тебе нравится смотреть Россию 24 и первый канал? если да, то ничего плохого для тебя здесь нет, а нормальные люди хотят и новости послушать
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#8  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:38)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DROOZD
СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
Zenitcheg,
Товарищи,а как вам закон о суверенной интернете?

...и что в этом плохого?!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#7  anonymous   (Сегодня, 14:37)
  • +4
  •  (6)
online

этот закон значит одно, сплошная цензура в инете, даже впн не помогут, поможет только спутниковый интернет
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#6  DROOZD  брянск (Сегодня, 14:36)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
Zenitcheg,
Товарищи,а как вам закон о суверенной интернете?


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#5  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 14:35)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zenitcheg
штаб навального уже выехал к нему с предложениями о сотрудничестве.??


Больше всего "патриотов" пишет из-за границы


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#4  Zenitcheg  Finland (Сегодня, 14:25)
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Барселона»
Куда уж стране без шмурнова:) интересно, после таких высказываний, штаб навального уже выехал к нему с предложениями о сотрудничестве.??


--------------------
Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
#3  Apant1   (Сегодня, 14:22)
  • +4
  •  (16)
online

Думаю он прав, молодое поколение, не вмешивалась в дела ооо "государство", пока то не лезло на их территорию ( интернет)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#2  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:20)
  • -11
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
Шмурнов полнейший утырок, вали поскорее! что бы тебя не видно и самое главное не слышно было!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 14:15)
  • +3
  •  (5)
online

Поставил вопрос ребром


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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