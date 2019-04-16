Электрик "Кофемании": у одного стула после конфликта Кокорина и Пака была вырвана спинка

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:47
Полторы тысячи болельщиков "Ростова" были обмануты перекупщиками и не смогли попасть на игру со "Спартаком" (1)
Полторы тысячи болельщиков "Ростова" были обмануты перекупщиками и не смогли попасть на игру со "Спартаком" (1)
15:12
Российский пенсионер, выигравший огромную сумму в лотерею, хочет с помощью приза отправится на матч "Барселоны" (5)
Российский пенсионер, выигравший огромную сумму в лотерею, хочет с помощью приза отправится на матч "Барселоны" (5)
14:12
Шмурнов - о суверенном интернете: скоро здесь не будет либо этой думы и этого закона, либо меня (58)
Шмурнов - о суверенном интернете: скоро здесь не будет либо этой думы и этого закона, либо меня (58)
11:33
Футбольный мир отреагировал на уничтожение Нотр-Дам де Пари, владелец «Ренна» выделит 100 млн евро (3)
Футбольный мир отреагировал на уничтожение Нотр-Дам де Пари, владелец «Ренна» выделит 100 млн евро (3)
11:08
Евгений Кафельников - о "Спартаке": команда катится к "Динамо", а тренер говорит про чемпионство (15)
Евгений Кафельников - о "Спартаке": команда катится к "Динамо", а тренер говорит про чемпионство (15)
10:03
Миссия невыполнима на «Камп Ноу» и голландская мечта в Турине: превью ответных матчей ЛЧ вторника
Миссия невыполнима на «Камп Ноу» и голландская мечта в Турине: превью ответных матчей ЛЧ вторника
09:58
Черчесов - о Гулиеве: раздражает, что после ЧМ мы часто говорим о том, что футбола не касается (3)
Черчесов - о Гулиеве: раздражает, что после ЧМ мы часто говорим о том, что футбола не касается (3)
08:35
Никола Влашич: почему ЦСКА сложнее даются игры против менее статусных соперников? Не знаю, дело не в мотивации (6)
Никола Влашич: почему ЦСКА сложнее даются игры против менее статусных соперников? Не знаю, дело не в мотивации (6)
Вчера, 23:55
"Леганес" и "Реал" не выявили победителя
"Леганес" и "Реал" не выявили победителя
Электрик "Кофемании": у одного стула после конфликта Кокорина и Пака была вырвана спинка
Сегодня, 16 апреля, состоялось очередное судебное заседание по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, у которых в "Кофемании" 8 октября 2018 года произошел конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком. Электрик заведения Александр Вилюнов рассказал, что происходило в тот день.
"8 октября я работал в "Кофемании". Пришел на смену к 8 утра. Видел молодых людей. Менял сгоревшие лампочки, молодые люди шумели, отдыхали. Больше ничего не помню. Их было около десяти: девушки и ребята. Я ушел в подсобное помещение, там же пост охраны. Охранник поднимался, я спросил, что случилось, и пошел за ним. Драки не видел, никого не разнимал. Все просто шумели уже. Я следил, чтобы не портили имущество.
Нецензурная брань была? Была. В углу были два посетителя, и они с ними выясняли отношения. Выяснение отношений из ничего происходило и с другими посетителями. Девушка смахивала тарелки со столов, я ей делал замечание.
Зачем она делала это? Просто хотелось. Я ей сделал замечание, но она громко ответила, и я не стал провоцировать. В углу конфликт старались уладить. Затем мне дали установку открыть запасной выход и вывести эту группу. Через основной вести далеко, а людей было уже много. Вывели через запасной, это не возбраняется.
Были в состоянии алкогольного опьянения? Не могу делать экспертную оценку, но по моему мнению — да.
Агрессию к посетителям проявляли? Там два человека в солидной одежде разговаривали на повышенных тонах. А девушка плеснула постороннему человеку чем-то из чашки. Он ей сказал что-то вроде: "Ты не понимаешь, что происходит? Я просто кушаю". Перепутала, видимо.
Что касается имущества, менеджер отдавала в ремонт стул, который был участником конфликта. Я-то не видел, что было. У одного из стульев спинка держалась на одном из четырех саморезов. Была вырвана. Привез стул в мастерскую и закрутил саморезы.
Как понять, что это именно тот стул? Никак. Там не было никаких следов кроме поврежденной спинки. На следующий день или днем того же дня приходил сотрудник полиции и просил передать ему этот стул.
Нет, удар не видел. Видел, как ребят пытались оттеснить к стене. Момента с дракой я не видел. Я поднялся, когда ее уже не было. Знаю о ней только со слов.
Менеджер сказала, что этот стул — возможный участник конфликта. Сотрудники полиции пришли, я им сказал — возможно, этот. Он стоял в том зале, где был конфликт. Высказал сомнение, что я не уверен. Они по каким-то признакам решили, что этот тот стул. Там отверстия для саморезов чуть толще. Но я закрепил, и стул был в устойчивой форме", - цитирует Вилюнова Sport24.
"8 октября я работал в "Кофемании". Пришел на смену к 8 утра. Видел молодых людей. Менял сгоревшие лампочки, молодые люди шумели, отдыхали. Больше ничего не помню. Их было около десяти: девушки и ребята. Я ушел в подсобное помещение, там же пост охраны. Охранник поднимался, я спросил, что случилось, и пошел за ним. Драки не видел, никого не разнимал. Все просто шумели уже. Я следил, чтобы не портили имущество.
Нецензурная брань была? Была. В углу были два посетителя, и они с ними выясняли отношения. Выяснение отношений из ничего происходило и с другими посетителями. Девушка смахивала тарелки со столов, я ей делал замечание.
Зачем она делала это? Просто хотелось. Я ей сделал замечание, но она громко ответила, и я не стал провоцировать. В углу конфликт старались уладить. Затем мне дали установку открыть запасной выход и вывести эту группу. Через основной вести далеко, а людей было уже много. Вывели через запасной, это не возбраняется.
Были в состоянии алкогольного опьянения? Не могу делать экспертную оценку, но по моему мнению — да.
Агрессию к посетителям проявляли? Там два человека в солидной одежде разговаривали на повышенных тонах. А девушка плеснула постороннему человеку чем-то из чашки. Он ей сказал что-то вроде: "Ты не понимаешь, что происходит? Я просто кушаю". Перепутала, видимо.
Что касается имущества, менеджер отдавала в ремонт стул, который был участником конфликта. Я-то не видел, что было. У одного из стульев спинка держалась на одном из четырех саморезов. Была вырвана. Привез стул в мастерскую и закрутил саморезы.
Как понять, что это именно тот стул? Никак. Там не было никаких следов кроме поврежденной спинки. На следующий день или днем того же дня приходил сотрудник полиции и просил передать ему этот стул.
Нет, удар не видел. Видел, как ребят пытались оттеснить к стене. Момента с дракой я не видел. Я поднялся, когда ее уже не было. Знаю о ней только со слов.
Менеджер сказала, что этот стул — возможный участник конфликта. Сотрудники полиции пришли, я им сказал — возможно, этот. Он стоял в том зале, где был конфликт. Высказал сомнение, что я не уверен. Они по каким-то признакам решили, что этот тот стул. Там отверстия для саморезов чуть толще. Но я закрепил, и стул был в устойчивой форме", - цитирует Вилюнова Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.