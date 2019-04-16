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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Электрик "Кофемании": у одного стула после конфликта Кокорина и Пака была вырвана спинка

Сегодня, 16 апреля, состоялось очередное судебное заседание по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, у которых в "Кофемании" 8 октября 2018 года произошел конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком. Электрик заведения Александр Вилюнов рассказал, что происходило в тот день.

"8 октября я работал в "Кофемании". Пришел на смену к 8 утра. Видел молодых людей. Менял сгоревшие лампочки, молодые люди шумели, отдыхали. Больше ничего не помню. Их было около десяти: девушки и ребята. Я ушел в подсобное помещение, там же пост охраны. Охранник поднимался, я спросил, что случилось, и пошел за ним. Драки не видел, никого не разнимал. Все просто шумели уже. Я следил, чтобы не портили имущество.

Нецензурная брань была? Была. В углу были два посетителя, и они с ними выясняли отношения. Выяснение отношений из ничего происходило и с другими посетителями. Девушка смахивала тарелки со столов, я ей делал замечание.

Зачем она делала это? Просто хотелось. Я ей сделал замечание, но она громко ответила, и я не стал провоцировать. В углу конфликт старались уладить. Затем мне дали установку открыть запасной выход и вывести эту группу. Через основной вести далеко, а людей было уже много. Вывели через запасной, это не возбраняется.

Были в состоянии алкогольного опьянения? Не могу делать экспертную оценку, но по моему мнению — да.

Агрессию к посетителям проявляли? Там два человека в солидной одежде разговаривали на повышенных тонах. А девушка плеснула постороннему человеку чем-то из чашки. Он ей сказал что-то вроде: "Ты не понимаешь, что происходит? Я просто кушаю". Перепутала, видимо.

Что касается имущества, менеджер отдавала в ремонт стул, который был участником конфликта. Я-то не видел, что было. У одного из стульев спинка держалась на одном из четырех саморезов. Была вырвана. Привез стул в мастерскую и закрутил саморезы.

Как понять, что это именно тот стул? Никак. Там не было никаких следов кроме поврежденной спинки. На следующий день или днем того же дня приходил сотрудник полиции и просил передать ему этот стул.

Нет, удар не видел. Видел, как ребят пытались оттеснить к стене. Момента с дракой я не видел. Я поднялся, когда ее уже не было. Знаю о ней только со слов.

Менеджер сказала, что этот стул — возможный участник конфликта. Сотрудники полиции пришли, я им сказал — возможно, этот. Он стоял в том зале, где был конфликт. Высказал сомнение, что я не уверен. Они по каким-то признакам решили, что этот тот стул. Там отверстия для саморезов чуть толще. Но я закрепил, и стул был в устойчивой форме", - цитирует Вилюнова Sport24.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:52
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