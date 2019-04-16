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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Гендиректор "Шинника": у "Оренбурга" есть 14 дней, чтобы выплатить нам весь долг

Генеральный директор "Шинника" Дмитрий Горин прокомментировал решение палаты по разрешению споров по итогам рассмотрения жалобы экс-футболиста клуба Ильи Самошникова в отношении "Оренбурга".

"Мы довольны решением палаты по разрешению споров РФС. Получили то, на что и рассчитывали, всё по закону – так и должно быть. Из "Оренбурга" с нами никто пока не связывался, мы только сегодня получили бумаги по этому делу. У "Оренбурга" есть 14 дней, чтобы выплатить нам весь долг. Что происходило эти два месяца? Никаких взаимодействий с "Оренбургом" у нас не было, общались юристы. Если "Оренбург" сейчас исполнит все требования, то можно будет сказать, что эта история с Самошниковым будет закрыта.

Что касается проблем Ильи, то я общался с ним вчера, думаю, всё будет нормально. У нас с ним тесные отношения, к нему никогда не было претензий. Да, случилась такая неприятность, надеюсь, в его жизни такого больше не будет. Мы всегда рады видеть его в «Шиннике», ждём, когда он оправится от травмы и будет радовать нас своей игрой", - цитирует Горина "Чемпионат.сом".
Теги: Шинник Оренбург
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