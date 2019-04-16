Россия РПЛ 2018/19
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Гендиректор "Шинника": у "Оренбурга" есть 14 дней, чтобы выплатить нам весь долг
Генеральный директор "Шинника" Дмитрий Горин прокомментировал решение палаты по разрешению споров по итогам рассмотрения жалобы экс-футболиста клуба Ильи Самошникова в отношении "Оренбурга".
"Мы довольны решением палаты по разрешению споров РФС. Получили то, на что и рассчитывали, всё по закону – так и должно быть. Из "Оренбурга" с нами никто пока не связывался, мы только сегодня получили бумаги по этому делу. У "Оренбурга" есть 14 дней, чтобы выплатить нам весь долг. Что происходило эти два месяца? Никаких взаимодействий с "Оренбургом" у нас не было, общались юристы. Если "Оренбург" сейчас исполнит все требования, то можно будет сказать, что эта история с Самошниковым будет закрыта.
Что касается проблем Ильи, то я общался с ним вчера, думаю, всё будет нормально. У нас с ним тесные отношения, к нему никогда не было претензий. Да, случилась такая неприятность, надеюсь, в его жизни такого больше не будет. Мы всегда рады видеть его в «Шиннике», ждём, когда он оправится от травмы и будет радовать нас своей игрой", - цитирует Горина "Чемпионат.сом".
"Мы довольны решением палаты по разрешению споров РФС. Получили то, на что и рассчитывали, всё по закону – так и должно быть. Из "Оренбурга" с нами никто пока не связывался, мы только сегодня получили бумаги по этому делу. У "Оренбурга" есть 14 дней, чтобы выплатить нам весь долг. Что происходило эти два месяца? Никаких взаимодействий с "Оренбургом" у нас не было, общались юристы. Если "Оренбург" сейчас исполнит все требования, то можно будет сказать, что эта история с Самошниковым будет закрыта.
Что касается проблем Ильи, то я общался с ним вчера, думаю, всё будет нормально. У нас с ним тесные отношения, к нему никогда не было претензий. Да, случилась такая неприятность, надеюсь, в его жизни такого больше не будет. Мы всегда рады видеть его в «Шиннике», ждём, когда он оправится от травмы и будет радовать нас своей игрой", - цитирует Горина "Чемпионат.сом".
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