Россия РПЛ 2018/19
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Свидетель Козлов: водитель бычил, дерзко себя вёл
Андрей Козлов, охранник клуба "Эгоист", свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал, что водитель Виталий Соловчук дерзко вёл себя перед потасовкой с футболистами.
"Они бегали, игрались, развлекались. А в какой-то момент фигак с какого-то фига он начал бычить. И ключевое здесь – кто кого толкнул.
С какого момента я видел конфликт? С самого начала. Все стояли уже. Кучками. И как раз в этот момент начались крики: "За что? Почему?"
Слово, из-за которого началась ссора? Петух. Спрашивали, за что он назвал их петухами. Кто первый толкнул? Мне показалось, что водитель — Мамаева. Дальше был кипиш вокруг машины, вокруг меня! Побежали водитель, Мамаев и парень в белой кофте, молодой.
Водитель вроде упал, споткнулся. К нему подбежали все, я не видел ничего. И как били его, лежачего, не видел.
Что значит водитель бычил? Дерзко вёл себя, они его нормально спрашивали, а он: "А чо, а чо, ничо", - цитирует Козлова "Чемпионат.сом".
"Они бегали, игрались, развлекались. А в какой-то момент фигак с какого-то фига он начал бычить. И ключевое здесь – кто кого толкнул.
С какого момента я видел конфликт? С самого начала. Все стояли уже. Кучками. И как раз в этот момент начались крики: "За что? Почему?"
Слово, из-за которого началась ссора? Петух. Спрашивали, за что он назвал их петухами. Кто первый толкнул? Мне показалось, что водитель — Мамаева. Дальше был кипиш вокруг машины, вокруг меня! Побежали водитель, Мамаев и парень в белой кофте, молодой.
Водитель вроде упал, споткнулся. К нему подбежали все, я не видел ничего. И как били его, лежачего, не видел.
Что значит водитель бычил? Дерзко вёл себя, они его нормально спрашивали, а он: "А чо, а чо, ничо", - цитирует Козлова "Чемпионат.сом".
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