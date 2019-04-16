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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Свидетель Козлов: водитель бычил, дерзко себя вёл

Андрей Козлов, охранник клуба "Эгоист", свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал, что водитель Виталий Соловчук дерзко вёл себя перед потасовкой с футболистами.

"Они бегали, игрались, развлекались. А в какой-то момент фигак с какого-то фига он начал бычить. И ключевое здесь – кто кого толкнул.

С какого момента я видел конфликт? С самого начала. Все стояли уже. Кучками. И как раз в этот момент начались крики: "За что? Почему?"

Слово, из-за которого началась ссора? Петух. Спрашивали, за что он назвал их петухами. Кто первый толкнул? Мне показалось, что водитель — Мамаева. Дальше был кипиш вокруг машины, вокруг меня! Побежали водитель, Мамаев и парень в белой кофте, молодой.

Водитель вроде упал, споткнулся. К нему подбежали все, я не видел ничего. И как били его, лежачего, не видел.

Что значит водитель бычил? Дерзко вёл себя, они его нормально спрашивали, а он: "А чо, а чо, ничо", - цитирует Козлова "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:05
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#4  Barmaley   (Сегодня, 18:31)
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Я бы тоже забычил, если по моему Мерседесу бутылкой наепнули.А там так и было. Он в машине сидел. Чтобы вытащить долбанули по крылу бутылкой. естественно он вышел посмотреть, что с машиной. Ну и дальше на видео все видно хорошо. Короче ребята вписались за пьяную телку с низкой социальной ответственностью. Водитель их лично ни кого не оскорблял. Весь кипеш пошел со слов этой сучки. А она просто отмстила водителю, за то что не дал"погреться" в машине.Короче - шерше ля фам и срок конкретный.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#3  Wismar  Новочеркасск (Сегодня, 18:15)
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online

Ага, ага один на четверых забычил. Как это свидетель у Соловчука наркотического опьянения не заметил....
Регистрация: 6.04.2018 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:15)
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Болеет за:
«Зенит»
А в какой-то момент фигак с какого-то фига он начал бычить

По фразе сразу понятно, что уровень интеллекта охранника равен интеллекту этой обдолбанной гоп-компании...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 18:14)
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  •  (3)
Болеет за:
«Шинник»
понеслась.утром про футбол.вечером - будто мы на слушаниях по делу
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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