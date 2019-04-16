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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Агент: Мелкадзе не отвлекается на вопросы о новом контракте со "Спартаком"

Нападающий московского "Спартака" Георгий Мелкадзе сосредоточен на игре за "красно-белых" и не отвлекается на вопросы о контракте, который истекает летом, заявил представитель футболиста Валериюс Мижигурскис.

Мелкадзе является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне 22-летний футболист в чемпионате и Кубке России провел шесть матчей, также на его счету 13 матчей и два гола в составе "Спартака-2" в рамках Футбольной национальной лиги.

"Ни я, ни футболист в последнее время не общались со "Спартаком". Действующее соглашение Георгия с клубом заканчивается летом. Сейчас он сосредоточен на игре за "Спартак", хочет хорошо завершить сезон, Георгий не забивает голову вопросами о контракте", - цитирует агента "РИА Новости".
Теги: Мелкадзе Спартак
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