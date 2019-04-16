Россия РПЛ 2018/19
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Агент: Мелкадзе не отвлекается на вопросы о новом контракте со "Спартаком"
Нападающий московского "Спартака" Георгий Мелкадзе сосредоточен на игре за "красно-белых" и не отвлекается на вопросы о контракте, который истекает летом, заявил представитель футболиста Валериюс Мижигурскис.
Мелкадзе является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне 22-летний футболист в чемпионате и Кубке России провел шесть матчей, также на его счету 13 матчей и два гола в составе "Спартака-2" в рамках Футбольной национальной лиги.
"Ни я, ни футболист в последнее время не общались со "Спартаком". Действующее соглашение Георгия с клубом заканчивается летом. Сейчас он сосредоточен на игре за "Спартак", хочет хорошо завершить сезон, Георгий не забивает голову вопросами о контракте", - цитирует агента "РИА Новости".
Мелкадзе является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне 22-летний футболист в чемпионате и Кубке России провел шесть матчей, также на его счету 13 матчей и два гола в составе "Спартака-2" в рамках Футбольной национальной лиги.
"Ни я, ни футболист в последнее время не общались со "Спартаком". Действующее соглашение Георгия с клубом заканчивается летом. Сейчас он сосредоточен на игре за "Спартак", хочет хорошо завершить сезон, Георгий не забивает голову вопросами о контракте", - цитирует агента "РИА Новости".
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