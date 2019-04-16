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Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Павел Мамаев: никому мы вред не собираемся причинять

В Пресненском суде в ходе слушания дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начали просматривать видео драк.

Полузащитник "Краснодара" прокомментировал происходящее на видео.

"Ваша честь, можно здесь остановиться на секунду. Посмотрите, сзади нас компания, она находится в кафе столько же времени, сколько мы находимся, и спокойно общаются. Нет такого, что мы хотим кому-то причинить вред и согласованно какие-то вещи предпринимаем.

И справа люди тоже сидят. Никому мы вред не собираемся причинять. Это тоже, я считаю, факт, который говорит о многом. Люди сидят и дискомфорта не испытывают, общаются спокойно", – сказал Мамаев.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев
Сегодня, 20:30
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(2)
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:59)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как можно вас отпускать? По улицам ходят тысячи беззащитных невинных государственных чиновников, которых могут пострадать от таких как вы.
Ну то есть как ходят...едут. На гелендвагенах с мигалками.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 20:47)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не, увидеть тут преступный сговор может только очень ангажированный прокурор. А если судья не менее заряжена, то найдут и давно спланированный теракт в отношении мегачиновника. это ж простых людей бьют, а против чиновников - это теракт.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  avnik  море (Сегодня, 20:41)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Это на каком видео Маша увидел компанию, которая находится сзади их и компанию, которая находится правее их? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#2  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 20:40)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Шинник»
невиноватая яяяяяя, он саааам пришееел
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#1  кочегар  Кубань (Сегодня, 20:37)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
паша-саша на выход с вещями бля
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
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