Россия РПЛ 2018/19
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Павел Мамаев: никому мы вред не собираемся причинять
В Пресненском суде в ходе слушания дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начали просматривать видео драк.
Полузащитник "Краснодара" прокомментировал происходящее на видео.
"Ваша честь, можно здесь остановиться на секунду. Посмотрите, сзади нас компания, она находится в кафе столько же времени, сколько мы находимся, и спокойно общаются. Нет такого, что мы хотим кому-то причинить вред и согласованно какие-то вещи предпринимаем.
И справа люди тоже сидят. Никому мы вред не собираемся причинять. Это тоже, я считаю, факт, который говорит о многом. Люди сидят и дискомфорта не испытывают, общаются спокойно", – сказал Мамаев.
"Спорт-Экспресс"
Полузащитник "Краснодара" прокомментировал происходящее на видео.
"Ваша честь, можно здесь остановиться на секунду. Посмотрите, сзади нас компания, она находится в кафе столько же времени, сколько мы находимся, и спокойно общаются. Нет такого, что мы хотим кому-то причинить вред и согласованно какие-то вещи предпринимаем.
И справа люди тоже сидят. Никому мы вред не собираемся причинять. Это тоже, я считаю, факт, который говорит о многом. Люди сидят и дискомфорта не испытывают, общаются спокойно", – сказал Мамаев.
"Спорт-Экспресс"
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