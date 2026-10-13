Ривалдо надеется, что Батраков перейдет в "Барселону"

Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо высказался о российском футболисте Алексее Батракове.

Фото: ФК "Галатасарай"

Я надеюсь, что когда-то Алексей сам сможет сыграть уже за "Барселону", - сказал Ривалдо "Советскому спорту"

Ривалдо считает Алексея Батракова хорошим футболистом. Он надеется, что хавбек примерит на себя футболку "Барселоны"."Батраков - это новый футболист. Футболист будущего. Хороший игрок. И скоро он встретится с "Барселоной", у которой сейчас идет отличный период. Игра будет хорошей.Сегодня, 13 октября, состоится матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов между стамбульским "Галатасараем" и испанской "Барселоной". Встреча пройдет в Турции на стадионе "РАМС Парк". Начало - в 22:00 по московскому времени.Батраков стал игроком "Галатасарая" 20 августа. Ранее он заявлял, что мечтает сыграть за "Барселону".