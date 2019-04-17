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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Брат Кокорина: как я в 19 лет могу повлиять на дело, если прокурор ходит с охранниками?

Кирилл Кокорин выступил с заявлением на очередном заседании в Пресненском суде по делу, фигурантом которого он является.

"Я поддерживаю все доводы всех наших защитников. Прошу изменить меру пресечения, так как я считаю все доводы прокурора голословными и необоснованными. Как я в 19 лет могу повлиять на ход дела, если прокурор ходит с несколькими охранниками?" — передает слова Кирилла Кокорина Sport24.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 11:11
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(2)
#5  fd65   (Сегодня, 11:51)
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Болеет за:
«Спартак»
Тот случай, когда молчание - золото... Сказочный долбодятел этот миниКоКоша...
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#4  Spielhur  Зажопинск (Сегодня, 11:38)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Идиот сам себя оговорил....
Мамай 0отя бы молчит
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#3  капитан Ворони   (Сегодня, 11:36)
  • +1
  •  (3)

Во идиот)))) Его слова теперь можно трактовать так- "Если бы прокурор ходил без охранников, то он мог бы повлиять на исход дела"?))))


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жевал травинку
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
#2  Яamon   (Сегодня, 11:27)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
это, видимо, он пошутил так. петросян
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 11:26)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Шинник»
т.е. если не будет охранников, то так же, как крыса, как и в тех драках, исподтишка бил бы?
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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