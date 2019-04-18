Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком"

Марика Еременко, супруга полузащитника "Ростова" Романа Еременко, заявила, что у ее мужа была экстра-мотивация в матче 23-го тура премьер-лиги против "Спартака" (1:2)."Единственными хорошими воспоминаниями о жизни в Москве стали замечательная школа, в которую ходила наша дочь Адриана, уютный дом и некоторые фанаты "Спартака", которые приветствовали Романа в команде и поддерживали его. Спасибо болельщикам за это!Некоторые вещи в "Спартаке" были организованы непрофессионально. По этой причине (и только по этой причине) я уверена, что у Романа была экстра-мотивация добиться победы над "Спартаком", - написала Марика Еременко в своем блоге.