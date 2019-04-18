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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком"

Марика Еременко, супруга полузащитника "Ростова" Романа Еременко, заявила, что у ее мужа была экстра-мотивация в матче 23-го тура премьер-лиги против "Спартака" (1:2).

"Единственными хорошими воспоминаниями о жизни в Москве стали замечательная школа, в которую ходила наша дочь Адриана, уютный дом и некоторые фанаты "Спартака", которые приветствовали Романа в команде и поддерживали его. Спасибо болельщикам за это!

Некоторые вещи в "Спартаке" были организованы непрофессионально. По этой причине (и только по этой причине) я уверена, что у Романа была экстра-мотивация добиться победы над "Спартаком", - написала Марика Еременко в своем блоге.

"СЭ"
Теги: Еременко Ростов Спартак Юрмала
Сегодня, 07:04
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#1  DROOZD  брянск (Сегодня, 07:32)
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Болеет за:
«Спартак»
Эхх...это понятно даже финской бабе,но не федунам


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
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