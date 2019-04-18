Россия РПЛ 2018/19
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07:04
Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком" (1)
Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком" (1)
05:30
Кристиан Эриксен: это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете
Кристиан Эриксен: это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете
01:18
Определились все пары полуфинала (1)
Определились все пары полуфинала (1)
00:54
Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогда (1)
Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогда (1)
Вчера, 23:57
"Ман Сити" победил, но ВАР отменил его гол в добавленное время - и "Тоттенхэм" - в полуфинале! (16)
"Ман Сити" победил, но ВАР отменил его гол в добавленное время - и "Тоттенхэм" - в полуфинале! (16)
Вчера, 23:09
"Ювентус" провел предварительные переговоры с Конте
"Ювентус" провел предварительные переговоры с Конте
Вчера, 22:52
Показания Пака на суде о деле Кокорина и Мамаева: никакого примирения не происходило! (2)
Показания Пака на суде о деле Кокорина и Мамаева: никакого примирения не происходило! (2)
Вчера, 22:37
Американец, которого избил Гулиев, обратился к футболисту (25)
Американец, которого избил Гулиев, обратился к футболисту (25)
Вчера, 22:26
Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве
Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве
Вчера, 22:10
"Нант" одержал победу над "ПСЖ" (1)
"Нант" одержал победу над "ПСЖ" (1)
Вчера, 21:41
Адвокат Пака: суду предстоит ответить на вопрос: "До какой степени можно бить человека в кафе?" (11)
Адвокат Пака: суду предстоит ответить на вопрос: "До какой степени можно бить человека в кафе?" (11)
Вчера, 21:35
Пак и Гайсин отказались общаться с прессой после заседания суда по делу Кокорина и Мамаева
Пак и Гайсин отказались общаться с прессой после заседания суда по делу Кокорина и Мамаева
Вчера, 21:10
«Тебе ещё повезло, китаец, уезжай домой». На суд Кокорина и Мамаева пришли Пак с Гайсиным (3)
«Тебе ещё повезло, китаец, уезжай домой». На суд Кокорина и Мамаева пришли Пак с Гайсиным (3)
Вчера, 20:50
Аяз Гулиев вернулся в общую группу (31)
Аяз Гулиев вернулся в общую группу (31)
Вчера, 20:33
Адвокат: видеозапись свидетельствует о том, что действия Мамаева были не беспричинными (1)
Адвокат: видеозапись свидетельствует о том, что действия Мамаева были не беспричинными (1)
Вчера, 20:13
Адвокат Мамаева: у Павла инфекция. Вчера было чуть-чуть, а сегодня совсем красный глаз (5)
Адвокат Мамаева: у Павла инфекция. Вчера было чуть-чуть, а сегодня совсем красный глаз (5)
Вчера, 19:34
Валерий Рейнгольд: если бы "Спартак" шел в лидерах, уверен, Гулиева и близко к команде бы не подпустили (5)
Валерий Рейнгольд: если бы "Спартак" шел в лидерах, уверен, Гулиева и близко к команде бы не подпустили (5)
Вчера, 19:04
Сергей Гайсин: драться с Мамаевым не хотел, его действия были "подошёл-ударил-убежал" (1)
Сергей Гайсин: драться с Мамаевым не хотел, его действия были "подошёл-ударил-убежал" (1)
Вчера, 18:50
Сергей Гайсин: Кокорин ударил Пака по лицу, после этого по лицу от Мамаева получил я (5)
Сергей Гайсин: Кокорин ударил Пака по лицу, после этого по лицу от Мамаева получил я (5)
Вчера, 18:47
Денис Пак отказался отвечать на извинения Кокорина (1)
Денис Пак отказался отвечать на извинения Кокорина (1)
Вчера, 17:37
Матео Ковачич может стать игроком "Зенита" (14)
Матео Ковачич может стать игроком "Зенита" (14)
Вчера, 17:21
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом" (1)
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом" (1)
Вчера, 16:38
Яго Аспас продлил контракт с "Сельтой"
Яго Аспас продлил контракт с "Сельтой"
Вчера, 16:21
Роман Павлюченко: "Тоттенхэм" пройдет "МС", мне кажется, матч закончится со счетом 0:0 (3)
Роман Павлюченко: "Тоттенхэм" пройдет "МС", мне кажется, матч закончится со счетом 0:0 (3)
Вчера, 16:02
Создатели системы распознавания лиц рассказали, возможно ли задержать болельщика Голунова в Туле
Создатели системы распознавания лиц рассказали, возможно ли задержать болельщика Голунова в Туле
Вчера, 15:55
Алан Чочиев - о суде над Кокориным: цирк продолжается. Судный день настанет для всех! (11)
Алан Чочиев - о суде над Кокориным: цирк продолжается. Судный день настанет для всех! (11)
Вчера, 15:37
"Краснодар" - "Зенит": все билеты на игру проданы (2)
"Краснодар" - "Зенит": все билеты на игру проданы (2)
Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком"
Марика Еременко, супруга полузащитника "Ростова" Романа Еременко, заявила, что у ее мужа была экстра-мотивация в матче 23-го тура премьер-лиги против "Спартака" (1:2).
"Единственными хорошими воспоминаниями о жизни в Москве стали замечательная школа, в которую ходила наша дочь Адриана, уютный дом и некоторые фанаты "Спартака", которые приветствовали Романа в команде и поддерживали его. Спасибо болельщикам за это!
Некоторые вещи в "Спартаке" были организованы непрофессионально. По этой причине (и только по этой причине) я уверена, что у Романа была экстра-мотивация добиться победы над "Спартаком", - написала Марика Еременко в своем блоге.
"СЭ"
"Единственными хорошими воспоминаниями о жизни в Москве стали замечательная школа, в которую ходила наша дочь Адриана, уютный дом и некоторые фанаты "Спартака", которые приветствовали Романа в команде и поддерживали его. Спасибо болельщикам за это!
Некоторые вещи в "Спартаке" были организованы непрофессионально. По этой причине (и только по этой причине) я уверена, что у Романа была экстра-мотивация добиться победы над "Спартаком", - написала Марика Еременко в своем блоге.
"СЭ"
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