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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Сергей Прядкин: мы обязательно будем конкурировать в Лиге чемпионов. Надо подождать чуть-чуть

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказал мнение относительно конкурентоспособности российских клубов в Лиге чемпионов.

"Надо подождать чуть-чуть, нужно время.

Сегодня я слышал, что Португалия нас не догоняет (в таблице коэффициентов УЕФА), хотя сезон для нас в еврокубках был не очень удачным.

Но все впереди, мы будем конкурировать обязательно", – цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин
Сегодня, 11:19
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