Сергей Прядкин: мы обязательно будем конкурировать в Лиге чемпионов. Надо подождать чуть-чуть

Россия РПЛ 2018/19
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11:03
Валерий Газзаев: нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз (8)
Валерий Газзаев: нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз (8)
08:12
Ройзман - о процессе над Кокориным и Мамаевым: Вы представляете, во сколько нам это все обходится? (9)
Ройзман - о процессе над Кокориным и Мамаевым: Вы представляете, во сколько нам это все обходится? (9)
06:41
Унаи Эмери: не знаю, сыграл ли Рэмси последний матч за "Арсенал. Он пропустит несколько недель
Унаи Эмери: не знаю, сыграл ли Рэмси последний матч за "Арсенал. Он пропустит несколько недель
03:08
Руслан Пименов: надеюсь, что в матче "Краснодар" - "Зенит" игра будет похожа на ту, что видели во встрече "Сити" - "Тоттенхэм" (3)
Руслан Пименов: надеюсь, что в матче "Краснодар" - "Зенит" игра будет похожа на ту, что видели во встрече "Сити" - "Тоттенхэм" (3)
Вчера, 23:58
"Наполи" снова проиграл "Арсеналу" и вылетел из Лиги Европы (1)
"Наполи" снова проиграл "Арсеналу" и вылетел из Лиги Европы (1)
Вчера, 23:51
"Валенсия" вышла в полуфинал Лиги Европы (2)
"Валенсия" вышла в полуфинал Лиги Европы (2)
Вчера, 23:16
Лилиан Тюрам: люди умирают, пересекая Средиземное море, но кого это трогает так же, как пожар в Нотр-Даме? (7)
Лилиан Тюрам: люди умирают, пересекая Средиземное море, но кого это трогает так же, как пожар в Нотр-Даме? (7)
Вчера, 23:09
Александр Кержаков: Чалов способен заиграть в Европе (3)
Александр Кержаков: Чалов способен заиграть в Европе (3)
Вчера, 22:27
Юношеская сборная России обыграла Румынию (3)
Юношеская сборная России обыграла Румынию (3)
Вчера, 22:13
В Марокко в результате столкновений фанатов с полицией во время матча пострадало около 30 человек
В Марокко в результате столкновений фанатов с полицией во время матча пострадало около 30 человек
Вчера, 21:38
Рафаэл Ван дер Варт стал профессиональным дротистом (видео) (4)
Рафаэл Ван дер Варт стал профессиональным дротистом (видео) (4)
Вчера, 21:21
Фабио Капелло: источник из клуба сказал мне, что "Реал" хочет потратить 500 млн евро этим летом (1)
Фабио Капелло: источник из клуба сказал мне, что "Реал" хочет потратить 500 млн евро этим летом (1)
Вчера, 20:36
Илья Кутепов успешно перенес операцию (3)
Илья Кутепов успешно перенес операцию (3)
Вчера, 19:25
Сильвестр Игбун признан лучшим игроком "Уфы" в марте
Сильвестр Игбун признан лучшим игроком "Уфы" в марте
Вчера, 18:38
Наставник "Славии" - об игре с "Челси": мы маленький клуб из Чехии, но просто так мы не сдадимся
Наставник "Славии" - об игре с "Челси": мы маленький клуб из Чехии, но просто так мы не сдадимся
Вчера, 18:27
Daily Mirror: "Челси" нашел замену Азару (1)
Daily Mirror: "Челси" нашел замену Азару (1)
Сергей Прядкин: мы обязательно будем конкурировать в Лиге чемпионов. Надо подождать чуть-чуть
Президент РПЛ Сергей Прядкин высказал мнение относительно конкурентоспособности российских клубов в Лиге чемпионов.
"Надо подождать чуть-чуть, нужно время.
Сегодня я слышал, что Португалия нас не догоняет (в таблице коэффициентов УЕФА), хотя сезон для нас в еврокубках был не очень удачным.
Но все впереди, мы будем конкурировать обязательно", – цитирует Прядкина ТАСС.
"Надо подождать чуть-чуть, нужно время.
Сегодня я слышал, что Португалия нас не догоняет (в таблице коэффициентов УЕФА), хотя сезон для нас в еврокубках был не очень удачным.
Но все впереди, мы будем конкурировать обязательно", – цитирует Прядкина ТАСС.
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