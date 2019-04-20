Россия РПЛ 2018/19
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12:19
"Даже если б против них вышел Гитлер, я бы не был за них" - Уткин рассказал о самой нелюбимой команде (7)
"Даже если б против них вышел Гитлер, я бы не был за них" - Уткин рассказал о самой нелюбимой команде (7)
11:04
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Федор Чалов: после поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой (1)
10:30
Валерий Рейнгольд: думаю, "Локомотив" и "Краснодар" победят своих соперников со счетом 2:0 (16)
Валерий Рейнгольд: думаю, "Локомотив" и "Краснодар" победят своих соперников со счетом 2:0 (16)
08:16
Магомед Адиев - болельщикам: при Керимове вы клялись, что за "Анжи". А сейчас что произошло? (видео) (8)
Магомед Адиев - болельщикам: при Керимове вы клялись, что за "Анжи". А сейчас что произошло? (видео) (8)
Вчера, 23:44
Неймар не сыграет с "Монако"
Неймар не сыграет с "Монако"
Вчера, 23:07
"Болтон" вылетел из чемпионшипа
"Болтон" вылетел из чемпионшипа
Вчера, 23:05
Погружение «Анжи»: букмекеров не посрамили, к ФНЛ приблизились (2)
Погружение «Анжи»: букмекеров не посрамили, к ФНЛ приблизились (2)
Вчера, 22:51
Магомед Адиев: "Анжи" все еще в теме (1)
Магомед Адиев: "Анжи" все еще в теме (1)
Вчера, 22:20
"Дижон" в концовке вырвал победу у "Ренна"
"Дижон" в концовке вырвал победу у "Ренна"
Вчера, 21:53
"Химки" дома крупно обыграли "Краснодар-2"
"Химки" дома крупно обыграли "Краснодар-2"
Вчера, 21:35
"Ахмат" одержал минимальную победу над "Анжи" (3)
"Ахмат" одержал минимальную победу над "Анжи" (3)
Вчера, 20:46
Сергей Ташуев - о "Краснодаре": ну сколько уже лет можно топтаться на одном месте?! (6)
Сергей Ташуев - о "Краснодаре": ну сколько уже лет можно топтаться на одном месте?! (6)
Вчера, 20:43
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Маркус Рэшфорд требует у "МЮ" увеличения зарплаты до 200 000 фунтов стерлингов в неделю (3)
Вчера, 20:30
Яя Туре может продолжить карьеру в РПЛ (30)
Яя Туре может продолжить карьеру в РПЛ (30)
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Нобель Арустамян рассказал, что один из лидеров "Локомотива" летом может покинуть клуб (13)
Нобель Арустамян рассказал, что один из лидеров "Локомотива" летом может покинуть клуб (13)
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Александр Зинченко оправился от травмы
Александр Зинченко оправился от травмы
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Вандерсон: я бы не торопился провозглашать "Зенит" чемпионом - "Краснодар" ничуть не слабее (6)
Вчера, 18:38
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Валерий Рейнгольд: думаю, "Локомотив" и "Краснодар" победят своих соперников со счетом 2:0
Чемпион и обладатель Кубка СССР Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями по поводу центральных матчей 24-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Зенит» и «Локомотив» - ЦСКА.
- Какого сч[/b]ета ждете в этой встрече?
- Думаю, что 2:0 выиграет «Краснодар».
[b]- Что будет происходить в дерби в Черкизове?
- Мое мнение, что «Локомотив» в игровом плане сейчас на голову выше ЦСКА. Команда Юрия Семина демонстрирует чемпионскую игру. Вообще от этого тура для всех четырех команд очень многое зависит. Интересный тур. Семин понимает, что это, возможно, последний для его команды шанс вклиниться в гонку за чемпионство. Как они сыграют, сказать сложно. Здесь многое зависит и от везения. Я же думаю, что «Локомотив» выиграет 2:0. Забить в ворота этой команды будет тяжело. Оборона у железнодорожников играет очень прилично. Без вопросов.
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