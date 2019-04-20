Валерий Рейнгольд: думаю, "Локомотив" и "Краснодар" победят своих соперников со счетом 2:0

Чемпион и обладатель Кубка СССР Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями по поводу центральных матчей 24-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Зенит» и «Локомотив» - ЦСКА.