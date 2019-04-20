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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Ахмат 24 33
8 Оренбург 23 32
9 Арсенал Тула 23 32
10 Рубин 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Валерий Рейнгольд: думаю, "Локомотив" и "Краснодар" победят своих соперников со счетом 2:0

Чемпион и обладатель Кубка СССР Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями по поводу центральных матчей 24-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Зенит» и «Локомотив» - ЦСКА.

- В матче между «Краснодаром» и «Зенитом», думаю, выиграют хозяева, - сказал Рейнгольд. - Мне больше импонирует игра «Краснодара». Команда играет в комбинационный футбол. Они прекрасно понимают, что такого шанса им в этом сезоне, может быть, больше не представится. Этот шанс - борьба за золото. Только победа в предстоящем матче позволит сохранить шансы на первое место. Кроме того, «Краснодар» сейчас показывает самый привлекательный футбол в нашем чемпионате. Что касается «Зенита», то здесь есть определенные вопросы. Во-первых, пара центральных защитников. Они уже в возрасте. Иванович и Ракицкий могут просто не справиться с быстрыми ребятами «Краснодара». Потому что соперник играет в хороший наступательный футбол. «Зенит» же, напротив, не самую привлекательную игру демонстрирует. Хозяевам поля ничего не надо выдумывать - им просто надо играть в тот футбол, в который они всегда играют. То есть быстро выходить в контраку, моментально переводить мяч в чужую площадку. Это очень приятная команда. Другое дело, что порой ей не хватает характера. В общем, «Зениту» в противостоянии с краснодарцами предстоит сложная игра.

- Какого сч[/b]ета ждете в этой встрече?

- Думаю, что 2:0 выиграет «Краснодар».

[b]- Что будет происходить в дерби в Черкизове?

- Мое мнение, что «Локомотив» в игровом плане сейчас на голову выше ЦСКА. Команда Юрия Семина демонстрирует чемпионскую игру. Вообще от этого тура для всех четырех команд очень многое зависит. Интересный тур. Семин понимает, что это, возможно, последний для его команды шанс вклиниться в гонку за чемпионство. Как они сыграют, сказать сложно. Здесь многое зависит и от везения. Я же думаю, что «Локомотив» выиграет 2:0. Забить в ворота этой команды будет тяжело. Оборона у железнодорожников играет очень прилично. Без вопросов.

Rusfootball.info
Теги: Рейнгольд Локомотив ЦСКА Зенит Краснодар
Сегодня, 10:30
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#16  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 13:02)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капитан Ворони
В культе спартачков

Теперь понятно,во время чего ты травинку жевал.Попа у тебя болит до сих пор

[quote=Blessing]вроде слежу за спартаком,
За кем же вам ещё следить,убогие? joy


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#15  Blessing  Спб (Сегодня, 12:59)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капитан Ворони
что на днях Лига Наций объявит Тарасовку и Тушино- вольными городами и ФИФА организуют отдельный Чемпионат Спартачка, с суверенным статусом, в котором спартачок будет вечным чемпионом и вечным участником Лиги Чемпионов

Вот это вот не слышал, вроде слежу за спартаком, а за их фантазиями не успеваю..., а может просто, не могу осилить.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#14  капитан Ворони   (Сегодня, 12:55)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Blessing
Будешь смеяться, но они действительно на это надеются, и причём, самым искренним образом.


В культе спартачков есть очень много не менее забавных сакральных верований, как то
спартачки искрене верят, что
- спартачок- ежегодный чемпион РПЛ, они об этом пишут на заборах
- что в спартачке самый сильный состав
- что вся РПл задумана только для того, чтобы другие клубы смогли сыграть со спартачком
- что спартачок возит всех в каждом матче, и только продажные судьи украдают у спартачка заслуженные регулярные победы
- что вот- вот, с каждым новым ГТ начнется тот самый спартачковскйи футболец с кружевами
- все ЕК- говночашки, которые давно никому не интресны
- что спартачковская академия- самая лудшая во вселенной
- что на днях Лига Наций объявит Тарасовку и Тушино- вольными городами и ФИФА организуют отдельный Чемпионат Спартачка, с суверенным статусом, в котором спартачок будет вечным чемпионом и вечным участником Лиги Чемпионов ( которая нах никому не нужна, ибо говночашка) ...

Ну у них там во много еще чего в поросячих кулуарах веруется....


--------------------
жевал травинку
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
#13  utekay  Россия (Сегодня, 12:48)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капитан Ворони
потери ЦСКА и Зенита каким- то волшебным образом помогут Спартачку перестать быть гавном.

laughing

Цитата: sheluch
Дед кого-то оскорбил? Это его мнение. А ты типичный представитель болот, плесень питерская...

Вы тупой просто


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#12  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 12:35)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Прав,деда.Это вам не маразматик орлов


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#11  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 12:25)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Да хрен тебе, дед, по всей роже...


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#10  Blessing  Спб (Сегодня, 12:22)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капитан Ворони
Старый алкан отчаяно надеется, что потери ЦСКА и Зенита каким- то волшебным образом помогут Спартачку перестать быть гавном.

Будешь смеяться, но они действительно на это надеются, и причём, самым искренним образом.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#9  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:06)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
С какого перепуга ветеран решил, что Зенит будет играть первым номером, а не на контратаках, и это в гостях, при "живом" Семаке с его итальянским видением футбола? В первом тайме опять восьмером будут стоять на своей половине, во втором по результату.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#8  капитан Ворони   (Сегодня, 12:04)
  • +2
  •  (6)
online

Старый алкан отчаяно надеется, что потери ЦСКА и Зенита каким- то волшебным образом помогут Спартачку перестать быть гавном.


--------------------
жевал травинку
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
#7  sheluch  Кёниград (Сегодня, 11:57)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Ну, что тут ещё сказать: сволочь. confused

Дед кого-то оскорбил? Это его мнение. А ты типичный представитель болот, плесень питерская...
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#6  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:40)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Дед красно-белый до копчика. Какие еще он мог дать прогнозы?
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#5  serega_user  serega_user (Сегодня, 10:47)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Дед как помело, всякую хрень несет)) у него и спартак нас должен порвать, да вот только Зе Луиш не вовремя пупок надорвал..
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 10:45)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну, что тут ещё сказать: сволочь. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 10:44)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: utekay
Дед с потолка прогнозы делает. Зенит и ЦСКА без забитых голов не будут.

Дед просто ЦСКА и Зенит ненавидит больше . smile
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#2  кочегар  Кубань (Сегодня, 10:34)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
пусть так и будет
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
#1  utekay  Россия (Сегодня, 10:33)
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дед с потолка прогнозы делает. Зенит и ЦСКА без забитых голов не будут.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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