"Зенит" определился с формой на матч против "Краснодара" (фото)

Россия РПЛ 2018/19
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12:19
"Даже если б против них вышел Гитлер, я бы не был за них" - Уткин рассказал о самой нелюбимой команде (7)
"Даже если б против них вышел Гитлер, я бы не был за них" - Уткин рассказал о самой нелюбимой команде (7)
11:04
Федор Чалов: после поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой (1)
Федор Чалов: после поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой (1)
10:30
Валерий Рейнгольд: думаю, "Локомотив" и "Краснодар" победят своих соперников со счетом 2:0 (16)
Валерий Рейнгольд: думаю, "Локомотив" и "Краснодар" победят своих соперников со счетом 2:0 (16)
08:16
Магомед Адиев - болельщикам: при Керимове вы клялись, что за "Анжи". А сейчас что произошло? (видео) (8)
Магомед Адиев - болельщикам: при Керимове вы клялись, что за "Анжи". А сейчас что произошло? (видео) (8)
Вчера, 23:44
Неймар не сыграет с "Монако"
Неймар не сыграет с "Монако"
Вчера, 23:07
"Болтон" вылетел из чемпионшипа
"Болтон" вылетел из чемпионшипа
Вчера, 23:05
Погружение «Анжи»: букмекеров не посрамили, к ФНЛ приблизились (2)
Погружение «Анжи»: букмекеров не посрамили, к ФНЛ приблизились (2)
Вчера, 22:51
Магомед Адиев: "Анжи" все еще в теме (1)
Магомед Адиев: "Анжи" все еще в теме (1)
Вчера, 22:20
"Дижон" в концовке вырвал победу у "Ренна"
"Дижон" в концовке вырвал победу у "Ренна"
Вчера, 21:53
"Химки" дома крупно обыграли "Краснодар-2"
"Химки" дома крупно обыграли "Краснодар-2"
Вчера, 21:35
"Ахмат" одержал минимальную победу над "Анжи" (3)
"Ахмат" одержал минимальную победу над "Анжи" (3)
Вчера, 20:46
Сергей Ташуев - о "Краснодаре": ну сколько уже лет можно топтаться на одном месте?! (6)
Сергей Ташуев - о "Краснодаре": ну сколько уже лет можно топтаться на одном месте?! (6)
Вчера, 20:43
Маркус Рэшфорд требует у "МЮ" увеличения зарплаты до 200 000 фунтов стерлингов в неделю (3)
Маркус Рэшфорд требует у "МЮ" увеличения зарплаты до 200 000 фунтов стерлингов в неделю (3)
Вчера, 20:30
Яя Туре может продолжить карьеру в РПЛ (30)
Яя Туре может продолжить карьеру в РПЛ (30)
Вчера, 20:04
Нобель Арустамян рассказал, что один из лидеров "Локомотива" летом может покинуть клуб (13)
Нобель Арустамян рассказал, что один из лидеров "Локомотива" летом может покинуть клуб (13)
Вчера, 19:38
Александр Зинченко оправился от травмы
Александр Зинченко оправился от травмы
Вчера, 19:21
Вандерсон: я бы не торопился провозглашать "Зенит" чемпионом - "Краснодар" ничуть не слабее (6)
Вандерсон: я бы не торопился провозглашать "Зенит" чемпионом - "Краснодар" ничуть не слабее (6)
Вчера, 18:38
Орлов: "Спартак" зимой взял кубок, а "Зенит" все проиграл. Но смеется тот, кто смеется последний (59)
Орлов: "Спартак" зимой взял кубок, а "Зенит" все проиграл. Но смеется тот, кто смеется последний (59)
Вчера, 18:22
"Анжи" - "Ахмат": команды огласили стартовые составы
"Анжи" - "Ахмат": команды огласили стартовые составы
"Зенит" определился с формой на матч против "Краснодара" (фото)
Пресс-служба "Зенита" сообщила, что петербургская команда в матче с "Краснодаром" в 24-м туре РПЛ выйдет на поле в белых футболках.
Сегодня играем в белом! ? #КраснодарЗенит pic.twitter.com/I2zZdx2T9t— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) April 20, 2019
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