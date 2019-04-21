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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Алексей Герасименко: было видно что сегодня глаза Дзюбы горели

Экс-нападающий киевского «Динамо», «Кубани» и «Ростсельмаша», бывший селекционер и помощник директора «Краснодара» Алексей Герасименко прокомментировал гостевую победу «Зенита» в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара»

Алексей герасименко
- Увиденное меня весьма впечатлило. Это одна из немногих игр нынешнего чемпионата, где была показана игра европейского уровня без каких-либо «купюр»: мы видели и хороший темп, и хорошее качество футбола. Были забиты хорошие голы, и сборники себя проявили – тот же Дзюба выстрелил.

Было видно, что обе команды хорошо подготовились к этой игре. Если бы таких игр было бы больше – к нашему чемпионату со стороны запада было бы совсем другое отношение. Сейчас же идёт довольно много по этому поводу негатива – не только в зарубежной, но и в нашей прессе. Если бы у нас был ряд таких игр – наш футбол вышел бы совсем на иной уровень.

- Команды вышли биться? «Зенит» ведь по большому счёту тут устраивала и ничья

- Я бы сказал сражаться. Вы посмотрите, ведь все 97 минут на поле была самая настоящая рубка. В хорошем, спортивном понимании этого слова. Ведь, можно говорить что во многом это был матч за чемпионство.

- Ранее было много разговоров что трансфер Ракицкого в «Зенит» выглядел несколько сомнительно. Был ли это больше спортивный трансфер?

- Это прежде всего и был спортивный трансфер, а не некая политическая воля, либо что-то подобное. Конечно, его приобретение оставило двоякое впечатление: если в чемпионате России он выглядит предпочтительно, то в еврокубках у него возникали проблемы.

Тут, конечно, и возраст в той или иной мере даёт знать о себе. Ракицкому 29, а Ивановичу уже 35 лет. В чемпионате России они оба выглядят хорошо за счёт класса. Но в европейских кубках уже несколько иной уровень, и там почти все матчи проходят в таком напряжении, как сегодня был матч с «Краснодаром». Посмотрим, как будет дальше – он ведь только начал играть за «Зенит». По-хорошему в «Зените» его стоит оценивать лишь в следующем сезоне, когда пройдёт его полноценная адаптация в команде.
Но это однозначно игрок хорошего, европейского уровня.

- Сегодня в ключевом матче играли команды Семака и Мусаева. Первого ещё год назад было сложно представить главным в борьбе за чемпионство, а Мусаева, если бы не «Краснодар» - как главного тренера наверняка никто бы и в ФНЛ не рассматривал. Вас не удивляет эти изменения?

- Нет, лично меня эта картина не удивляет. Если не ошибаюсь, Мусаев в структуре «Краснодара» чуть ли не с первого дня образования академии работает. То есть как-минимум уже 7 лет в клубе. Думаю, что его уже давно отслеживали: наверняка и Галицкий, и руководство клуба. Но за пределами «Краснодара» о нём из руководителей других клубов врядли слышали.

Тут же его наверняка планомерно в коллективе отслеживали. Так что главным тренером основной команды… его не просто так – взяли и поставили на эту должность. В нём наверняка видят перспективу. И текущий сезон показал, что перспектива у Мусаева есть. Его прогресс налицо. На сегодня считаю, что это был вполне оправданный шаг. Посмотрим, что будет в следующем сезоне.

- На ваш взгляд Дзюба, забивая последний мяч в матче был травмирован?

- На счёт травмы – думаю, что об этом мы узнаем из СМИ уже завтра. Может быть там был просто ушиб. Но то, что он смог продавить довольно фактурного Мартыновича – это говорит не только о его классе, но и настрое: как на победу сегодня, так и на чемпионство. Было видно, что его глаза буквально горели.

В этом матче, отмечу, обе команды были настроены словно на 200%
Теги: Краснодар Зенит Герасименко
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