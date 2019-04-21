Алексей Герасименко: было видно что сегодня глаза Дзюбы горели

Экс-нападающий киевского «Динамо», «Кубани» и «Ростсельмаша», бывший селекционер и помощник директора «Краснодара» Алексей Герасименко прокомментировал гостевую победу «Зенита» в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара»

Алексей герасименко