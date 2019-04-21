Россия РПЛ 2018/19
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Алексей Герасименко: было видно что сегодня глаза Дзюбы горели
Экс-нападающий киевского «Динамо», «Кубани» и «Ростсельмаша», бывший селекционер и помощник директора «Краснодара» Алексей Герасименко прокомментировал гостевую победу «Зенита» в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара»
Алексей герасименко
Было видно, что обе команды хорошо подготовились к этой игре. Если бы таких игр было бы больше – к нашему чемпионату со стороны запада было бы совсем другое отношение. Сейчас же идёт довольно много по этому поводу негатива – не только в зарубежной, но и в нашей прессе. Если бы у нас был ряд таких игр – наш футбол вышел бы совсем на иной уровень.
- Команды вышли биться? «Зенит» ведь по большому счёту тут устраивала и ничья
- Я бы сказал сражаться. Вы посмотрите, ведь все 97 минут на поле была самая настоящая рубка. В хорошем, спортивном понимании этого слова. Ведь, можно говорить что во многом это был матч за чемпионство.
- Ранее было много разговоров что трансфер Ракицкого в «Зенит» выглядел несколько сомнительно. Был ли это больше спортивный трансфер?
- Это прежде всего и был спортивный трансфер, а не некая политическая воля, либо что-то подобное. Конечно, его приобретение оставило двоякое впечатление: если в чемпионате России он выглядит предпочтительно, то в еврокубках у него возникали проблемы.
Тут, конечно, и возраст в той или иной мере даёт знать о себе. Ракицкому 29, а Ивановичу уже 35 лет. В чемпионате России они оба выглядят хорошо за счёт класса. Но в европейских кубках уже несколько иной уровень, и там почти все матчи проходят в таком напряжении, как сегодня был матч с «Краснодаром». Посмотрим, как будет дальше – он ведь только начал играть за «Зенит». По-хорошему в «Зените» его стоит оценивать лишь в следующем сезоне, когда пройдёт его полноценная адаптация в команде.
Но это однозначно игрок хорошего, европейского уровня.
- Сегодня в ключевом матче играли команды Семака и Мусаева. Первого ещё год назад было сложно представить главным в борьбе за чемпионство, а Мусаева, если бы не «Краснодар» - как главного тренера наверняка никто бы и в ФНЛ не рассматривал. Вас не удивляет эти изменения?
- Нет, лично меня эта картина не удивляет. Если не ошибаюсь, Мусаев в структуре «Краснодара» чуть ли не с первого дня образования академии работает. То есть как-минимум уже 7 лет в клубе. Думаю, что его уже давно отслеживали: наверняка и Галицкий, и руководство клуба. Но за пределами «Краснодара» о нём из руководителей других клубов врядли слышали.
Тут же его наверняка планомерно в коллективе отслеживали. Так что главным тренером основной команды… его не просто так – взяли и поставили на эту должность. В нём наверняка видят перспективу. И текущий сезон показал, что перспектива у Мусаева есть. Его прогресс налицо. На сегодня считаю, что это был вполне оправданный шаг. Посмотрим, что будет в следующем сезоне.
- На ваш взгляд Дзюба, забивая последний мяч в матче был травмирован?
- На счёт травмы – думаю, что об этом мы узнаем из СМИ уже завтра. Может быть там был просто ушиб. Но то, что он смог продавить довольно фактурного Мартыновича – это говорит не только о его классе, но и настрое: как на победу сегодня, так и на чемпионство. Было видно, что его глаза буквально горели.
В этом матче, отмечу, обе команды были настроены словно на 200%
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