Россия РПЛ 2018/19
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16:00
Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев (3)
Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев (3)
15:56
Юрий Семин поблагодарил болельщиков "Локомотива": спасибо за поддержку и преданность клубу (1)
Юрий Семин поблагодарил болельщиков "Локомотива": спасибо за поддержку и преданность клубу (1)
11:31
Сегодня 10 лет со дня величайшего перфоманса россиянина за границей. Исторический покер Аршавина (8)
Сегодня 10 лет со дня величайшего перфоманса россиянина за границей. Исторический покер Аршавина (8)
10:52
"Как будто Лигу Чемпионов выиграли" - радость "Зенита" после победы над "Краснодаром" (видео) (21)
"Как будто Лигу Чемпионов выиграли" - радость "Зенита" после победы над "Краснодаром" (видео) (21)
09:44
Полузащитник "Сочи" Песегов стал третьим игроком в истории ФНЛ, забившим прямым ударом с углового (2)
Полузащитник "Сочи" Песегов стал третьим игроком в истории ФНЛ, забившим прямым ударом с углового (2)
"Урал" обыграл "Рубин" благодаря голу Бикфалви на 85-й минуте
В матче 24-го тура чемпионата России "Урал" обыграл "Рубин" со счётом 2:1.
Чемпионат России
24 тур
"Урал" – "Рубин" 2:1
Гол: Егорычев, 2, Бикфалви, 87 - Полоз, 3
"Урал": Годзюр, Поляков, Ароян, Страндберг, Кулаков, Бумаль (Бикфалви, 58), Эль-Кабир, Егорычев (Жигулев, 86), Димитров, Панюков, Погребняк (Емельянов, 70)
"Рубин": Иван Коновалов, Уремович, Сорокин, Степанов, Цаллагов, Байрамян, Камболов, Башкиров (Могилевец, 70), Подберёзкин (Акбашин, 74), Игорь Коновалов, Полоз (Бухаров, 81)
Предупреждения: Байрамян, 10, Степанов, 21, Бухаров, 82
Чемпионат России
24 тур
"Урал" – "Рубин" 2:1
Гол: Егорычев, 2, Бикфалви, 87 - Полоз, 3
"Урал": Годзюр, Поляков, Ароян, Страндберг, Кулаков, Бумаль (Бикфалви, 58), Эль-Кабир, Егорычев (Жигулев, 86), Димитров, Панюков, Погребняк (Емельянов, 70)
"Рубин": Иван Коновалов, Уремович, Сорокин, Степанов, Цаллагов, Байрамян, Камболов, Башкиров (Могилевец, 70), Подберёзкин (Акбашин, 74), Игорь Коновалов, Полоз (Бухаров, 81)
Предупреждения: Байрамян, 10, Степанов, 21, Бухаров, 82
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