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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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"Урал" обыграл "Рубин" благодаря голу Бикфалви на 85-й минуте

В матче 24-го тура чемпионата России "Урал" обыграл "Рубин" со счётом 2:1.

Чемпионат России

24 тур

"Урал" – "Рубин" 2:1

Гол: Егорычев, 2, Бикфалви, 87 - Полоз, 3

"Урал": Годзюр, Поляков, Ароян, Страндберг, Кулаков, Бумаль (Бикфалви, 58), Эль-Кабир, Егорычев (Жигулев, 86), Димитров, Панюков, Погребняк (Емельянов, 70)

"Рубин": Иван Коновалов, Уремович, Сорокин, Степанов, Цаллагов, Байрамян, Камболов, Башкиров (Могилевец, 70), Подберёзкин (Акбашин, 74), Игорь Коновалов, Полоз (Бухаров, 81)

Предупреждения: Байрамян, 10, Степанов, 21, Бухаров, 82
Теги: Урал Рубин
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#3  shipbilder   (Сегодня, 18:56)
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online

Александр Чистяков,
уважаемый,без паники,все обойдется
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#2  pivo69  Германия (Сегодня, 18:45)
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online

Урал с победой!
У Рубина совсем перестало получаться...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#1  Александр Чистяков   (Сегодня, 18:32)
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  •  (0)

ВЫЛЕТ ПО ЛЮБОМУ! НАЧИНАЙТЕ СМОТРЕТЬ ФНЛ С КЕМ ИГРАТЬ БУДЕМ.
Регистрация: 11.09.2016 [жалоба]
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