Россия РПЛ 2018/19
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21:23
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (21)
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (21)
20:55
"Ростов" дома уступил "Локомотиву" (35)
"Ростов" дома уступил "Локомотиву" (35)
20:21
"Спартак" прибыл в Тулу (8)
"Спартак" прибыл в Тулу (8)
17:27
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (11)
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (11)
15:45
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи"
В матче 25-го тура чемпионата России ЦСКА с уверенным счетом обыграл "Анжи".
Чемпионат России
25 тур
ЦСКА – "Анжи" 2:0
Голы: Бийол, 13, Сигурдссон, 56
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Магнуссон, Набабкин, Ахметов (Щенников, 46), Обляков, Бийол, Влашич, Сигурдссон (Эрнандес, 68), Чалов (Бистрович, 83).
"Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик, Гиголаев, Гайдаров (Ондуа, 54), Закиров, Ахъядов, Долгов (Агаларов, 78), Понсе (Кацаев, 67).
Предупреждения: Гапон, 10, Ахметов, 36, Удалый, 85
Чемпионат России
25 тур
ЦСКА – "Анжи" 2:0
Голы: Бийол, 13, Сигурдссон, 56
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Магнуссон, Набабкин, Ахметов (Щенников, 46), Обляков, Бийол, Влашич, Сигурдссон (Эрнандес, 68), Чалов (Бистрович, 83).
"Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик, Гиголаев, Гайдаров (Ондуа, 54), Закиров, Ахъядов, Долгов (Агаларов, 78), Понсе (Кацаев, 67).
Предупреждения: Гапон, 10, Ахметов, 36, Удалый, 85
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