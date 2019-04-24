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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи"

В матче 25-го тура чемпионата России ЦСКА с уверенным счетом обыграл "Анжи".

Чемпионат России

25 тур

ЦСКА – "Анжи" 2:0

Голы: Бийол, 13, Сигурдссон, 56

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Магнуссон, Набабкин, Ахметов (Щенников, 46), Обляков, Бийол, Влашич, Сигурдссон (Эрнандес, 68), Чалов (Бистрович, 83).

"Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик, Гиголаев, Гайдаров (Ондуа, 54), Закиров, Ахъядов, Долгов (Агаларов, 78), Понсе (Кацаев, 67).

Предупреждения: Гапон, 10, Ахметов, 36, Удалый, 85
Теги: ЦСКА Анжи
Сегодня, 21:23
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21
(2)
#21  Волжанин   (Сегодня, 22:06)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Бриг
..Об игре, ЦСКА особо и не надорвался

Напрягает проявление пижонства у молодежи.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#20  Бриг   (Сегодня, 21:56)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Большим клубам, надобно на Дюпина обратить внимание, классный воротчик,тяжело ему одному в Анжи играть..Об игре, ЦСКА особо и не надорвался
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#19  лад  USSR (Сегодня, 21:52)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Счет устраивает, игра - нет. Было страшно за второй тайм, но худшие опасения не подтвердились.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#18  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 21:39)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: идим1986ЦСКА
Ну не совсем мажет, там реально Дюпин сейванул. Бил четко под штангу. Так что матча с быками жду с нетерпением.
Думаю игра будет огонь, ну хотя бы первый тайм:)

Тут ты прав.Но, во всех остальных эпизодах отдай пас, а он бьет, надо бить, он пас дает. Плохо стал играть - очень плохо. Игры сегодня командной вообще не было. Потому жду игру следующую с ужасом. Увидим скоро - посмотрим.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#17  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 21:36)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
hel,
Ну не совсем мажет, там реально Дюпин сейванул. Бил четко под штангу. Так что матча с быками жду с нетерпением.
Думаю игра будет огонь, ну хотя бы первый тайм:)
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#16  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 21:36)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Бийоль сегодня лучший!Но играли очень слабо,с такой игрой у остальных соперников сложно будет выиграть.
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#15  vasiliy   (Сегодня, 21:35)
  • +2
  •  (2)
online

одним словом понтарики а Влашич как подорожал и играть стал хуже столько моментов с Краснодаром и Зенитом не будет реализации как не было так и нет confused
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#14  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 21:30)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: идим1986ЦСКА
Колю надеюсь в матче с быками прорвет.

По весне его не рвет, а наоборот только мажет и паса не дает.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#13  капитан Ворони   (Сегодня, 21:30)
  • +4
  •  (4)

Цитата: MATPOCOB
но пижонства выше крыши


сОГЛАШУСЬ.Особенно достали "пяточки" в первом тайме(( Пяточки ради пяточек, Пяточки в никуда и никому(( И какие - то пропускания, тоде никому и в никуда.


--------------------
жевал травинку
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
#12  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 21:30)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
Матч получился так себе. Спасибо только за то, что особо нервничать не заставили. С победой!

Нормальный матч, с реализацией не повезло. Ну и после 2-0 уже по счету играли. А вообще на классе разобрались.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#11  Лукоморье  Россия (Сегодня, 21:30)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Всех наших с победой.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
#10  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 21:29)
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Ну собственно игра была 60 минут, далее пинание болта....
Молодцы на классе.
Ахметов расстроил, после травмы не уровень.
Обляков стандартный ниочем
Колю надеюсь в матче с быками прорвет.
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#9  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 21:29)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: MATPOCOB
Надеюсь, что с Краснодаром будет огонь!

Медленно играли. Боюсь Краснодар расскатает нас с такой игрой. С чувством тревоги жду этот матч.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#8  tiki  Москва (Сегодня, 21:28)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Volodia379
Воинов с победой!

спасибо!теперь дело за Вами


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#7  serega_user  serega_user (Сегодня, 21:28)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Матч получился так себе. Спасибо только за то, что особо нервничать не заставили. С победой!
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#6  Volodia379   (Сегодня, 21:27)
  • +5
  •  (9)

Воинов с победой!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#5  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 21:25)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Плохой матч. Играли в пол ноги, что норм, но пижонства выше крыши. Бийол лучший игрок матча у ЦСКА, у Анжи соответственно Дюпин. Он вобще красавец, без нервов парень, тащит всё что может.
Надеюсь, что с Краснодаром будет огонь!
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#4  капитан Ворони   (Сегодня, 21:25)
  • +8
  •  (8)

Сколько же моментов просто слили(((


--------------------
жевал травинку
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
#3  miktar   (Сегодня, 21:24)
  • +2
  •  (8)

Игорь - 198-й сухарь в Чемпионате России.

С ПОБЕДОЙ НАШИХ!


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#2  CSKA_Best   (Сегодня, 21:24)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
всех армейцев с победой
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#1  vitalii  moldova (Сегодня, 21:24)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
молодцы!!!
Регистрация: 28.12.2009 [жалоба]
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