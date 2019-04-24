Россия РПЛ 2018/19
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Дзюба приложил и «Динамо». А ещё забил сотый гол в РПЛ
Лучший российский игрок 2018-го года продолжает делать результат - Артём вытащил для «Зенита» вторую игру подряд, забив гол и оформив ассист на Азмуна. Питерцы толкнули «бело-голубых» к стыковым матчам.
Богатый бэкграунд
Матчи между «Динамо» и «Зенитом» на финише сезона часто имели особое значение в последние годы. В 2014-м «бело-голубые» обломали за два тура до конца Петербург, где только начинал рулить Виллаш-Боаш, и чемпионом в итоге стал ЦСКА. Выбежавших на поле фанатов и страдания Граната после хука в голову вы наверняка помните.
Через два года «Зенит» отомстил – и не оставил возможности спастись тонущему «Динамо». Москвичам нельзя было терять очки, раз уж они хотели спихнуть в ФНЛ «Кубань» вместо себя, но питерцы разгромили «бело-голубых» на чужом поле. Так «Динамо» впервые в истории рухнуло вниз.
Теперь «Зенит» немного не дотерпел, чтобы дать шанс «Динамо» что-либо испортить (всё-таки 8 очков слишком солидный отрыв), а вот гарантировать москвичам несладкую жизнь команда Семака была в состоянии: «бело-голубые» застыли на границе стыковых матчей и экстренно нуждались в баллах, чтобы обезопасить себя.
О «тёплых» отношениях между командами напомнили и фанаты «Зенита», открывшие матч таким перфомансом. Вспомнили и про Кокорина, и потроллили соперника
Это, кстати, было ответом на осенний баннер москвичей, когда фанаты «бело-голубых» представляли дядю Стёпу как своего «динамовского» парня, который вроде как ругает Кокорина. Так что получилось ещё и концептуально.
Агрессивное «Динамо»
«Зенит» больше владел мячом, но даже не старался форсировать на старте. В плане нацеленности куда острее были гости, активно мешавшие продвижению питерцев дальше центра поля. Они и создали первый настоящий момент – Юсупов, регулярно до перерыва разгонявшийся при удачных московских отборах, вывел Черных один на один, но потащил Лунёв.
Прорываться у «Зенита» Семака традиционно получалось через фланги, на которых дрейфовали Дриусси и Ригони, но подачи в штрафную уверенно снимали три центральных защитника «Динамо». В первом тайме Петербург так и не добился ни игрового перевеса, ни полновесной возможности забить с игры.
А иначе?..
Со статики у «Зенита», который казался не просто уставшим, а даже немного обленившимся, получалось бодрее. После штрафного впритирку со штангой бил Оздоев, неплохо пробовал Шунина Азмун. Тенденция эта совершенно не удивительная, у «Зенита» в текущем сезоне 16 голов после стандартов и почти 40% от всех забитых мячей. Угловых «Динамо» боялось не очень, а вот фолить перед штрафной игроки «бело-голубых» не рисковали – когда у соперника разошедшийся Ракицкий, это явно не лучшая идея.
Лучший игрок 2018-го
Перед началом встречи чествовали главного героя игры с «Краснодаром» Дзюбу. Питерского форварда признали лучшим игроком прошедшего года. А разве после настолько зверского Чемпионата мира в исполнении Артёма были другие кандидатуры?
На самом деле, были. Как рассказал твиттер РФС, Артём опередил Акинфеева, Черышева, Фернандеса и Зобнина.
Парадоксально, но именно у самого классного игрока прошлого тура, в котором «Зенит» де-факто оформил чемпионство, было на игру против «Динамо» больше сил – уж неизвестно ментальных или физических. Дзюба очень много двигался, боролся и придерживал мяч в то время, как тот же Азмун сам себя ударил ладонью по лицу и весь тайм проходил как во сне.
После перерыва в единоборствах вдали от штрафной Дзюба существенно сбавил, зато открыл счёт в матче, а ещё начал вторую голевую атаку и оформил в ней голевую передачу. И да, гол в ворота «Динамо» стал сотым в карьере Артёма. Речь, конечно, о мячах в РПЛ.
Дзюба сделал для «Зенита» вторую игру подряд. Да и вообще - если брать с кадровой точки зрения, наверное, именно он и стал главным катализатором чемпионства питерской команды.
Хохлов не стал гнуть свою линию дальше
Или уже не могли уставшие игроки. После перерыва «Динамо» больше не раскрывалось так классно, переходя в прессинг или убегая в контратаки. Гости начали действовать куда более традиционно, корчась на своей территории, и «Зенит» этим пользовался. Не прошло и половины второго тайма, как «Зенит» вёл в два мяча, а мог забить и ещё больше.
Так получается, что нынешнее «Динамо» смогло сдерживать «Зенит», только пока питерцы играли вполноги. Стоило команде Семака реально прибавить после перерыва – хотя бы в плане движения – москвичи не устояли и пятнадцати минут. После второго мяча будущий чемпион обороты сбавил и снова действовал в режиме экономии. Но теперь хватало и этого – Эрнани должен был делать счёт разгромным, но мяч попал в штангу, а Дзюба на добивании оказался в офсайде.
Только и двух мячей «Динамо» хватило с лихвой. До стыковых матчей всего лишь одно очко, а у ближайших «Крыльев» остаётся игра в запасе. Так что провалиться ниже команда Хохлова может уже по итогам этого тура.
А в оставшихся пяти турах ещё ЦСКА, «Ростов» и прочный «Арсенал», обидевший в этом сезоне и «Зенит», и «Спартак», и ЦСКА. Как бы «Динамо» вновь не пошло на погружение.
А у «Зенита» всё отлично. «Зениту» остаётся лишь не зарваться в оставшихся турах.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Фото: sports.ru
Богатый бэкграунд
Матчи между «Динамо» и «Зенитом» на финише сезона часто имели особое значение в последние годы. В 2014-м «бело-голубые» обломали за два тура до конца Петербург, где только начинал рулить Виллаш-Боаш, и чемпионом в итоге стал ЦСКА. Выбежавших на поле фанатов и страдания Граната после хука в голову вы наверняка помните.
Через два года «Зенит» отомстил – и не оставил возможности спастись тонущему «Динамо». Москвичам нельзя было терять очки, раз уж они хотели спихнуть в ФНЛ «Кубань» вместо себя, но питерцы разгромили «бело-голубых» на чужом поле. Так «Динамо» впервые в истории рухнуло вниз.
Теперь «Зенит» немного не дотерпел, чтобы дать шанс «Динамо» что-либо испортить (всё-таки 8 очков слишком солидный отрыв), а вот гарантировать москвичам несладкую жизнь команда Семака была в состоянии: «бело-голубые» застыли на границе стыковых матчей и экстренно нуждались в баллах, чтобы обезопасить себя.
О «тёплых» отношениях между командами напомнили и фанаты «Зенита», открывшие матч таким перфомансом. Вспомнили и про Кокорина, и потроллили соперника
Добрый вечер pic.twitter.com/zke1QVpKnt— Alexandr Dorski (@dorskiy) April 24, 2019
Это, кстати, было ответом на осенний баннер москвичей, когда фанаты «бело-голубых» представляли дядю Стёпу как своего «динамовского» парня, который вроде как ругает Кокорина. Так что получилось ещё и концептуально.
Агрессивное «Динамо»
«Зенит» больше владел мячом, но даже не старался форсировать на старте. В плане нацеленности куда острее были гости, активно мешавшие продвижению питерцев дальше центра поля. Они и создали первый настоящий момент – Юсупов, регулярно до перерыва разгонявшийся при удачных московских отборах, вывел Черных один на один, но потащил Лунёв.
Прорываться у «Зенита» Семака традиционно получалось через фланги, на которых дрейфовали Дриусси и Ригони, но подачи в штрафную уверенно снимали три центральных защитника «Динамо». В первом тайме Петербург так и не добился ни игрового перевеса, ни полновесной возможности забить с игры.
А иначе?..
Со статики у «Зенита», который казался не просто уставшим, а даже немного обленившимся, получалось бодрее. После штрафного впритирку со штангой бил Оздоев, неплохо пробовал Шунина Азмун. Тенденция эта совершенно не удивительная, у «Зенита» в текущем сезоне 16 голов после стандартов и почти 40% от всех забитых мячей. Угловых «Динамо» боялось не очень, а вот фолить перед штрафной игроки «бело-голубых» не рисковали – когда у соперника разошедшийся Ракицкий, это явно не лучшая идея.
Лучший игрок 2018-го
Перед началом встречи чествовали главного героя игры с «Краснодаром» Дзюбу. Питерского форварда признали лучшим игроком прошедшего года. А разве после настолько зверского Чемпионата мира в исполнении Артёма были другие кандидатуры?
На самом деле, были. Как рассказал твиттер РФС, Артём опередил Акинфеева, Черышева, Фернандеса и Зобнина.
Парадоксально, но именно у самого классного игрока прошлого тура, в котором «Зенит» де-факто оформил чемпионство, было на игру против «Динамо» больше сил – уж неизвестно ментальных или физических. Дзюба очень много двигался, боролся и придерживал мяч в то время, как тот же Азмун сам себя ударил ладонью по лицу и весь тайм проходил как во сне.
После перерыва в единоборствах вдали от штрафной Дзюба существенно сбавил, зато открыл счёт в матче, а ещё начал вторую голевую атаку и оформил в ней голевую передачу. И да, гол в ворота «Динамо» стал сотым в карьере Артёма. Речь, конечно, о мячах в РПЛ.
Есть настоящий сотый гол Артёма Дзюбы в РПЛ!#РПЛ #ЗенитДинамо pic.twitter.com/TtAUb9j5n0— Российская Премьер-Лига (@rfpl) April 24, 2019
Дзюба сделал для «Зенита» вторую игру подряд. Да и вообще - если брать с кадровой точки зрения, наверное, именно он и стал главным катализатором чемпионства питерской команды.
Хохлов не стал гнуть свою линию дальше
Или уже не могли уставшие игроки. После перерыва «Динамо» больше не раскрывалось так классно, переходя в прессинг или убегая в контратаки. Гости начали действовать куда более традиционно, корчась на своей территории, и «Зенит» этим пользовался. Не прошло и половины второго тайма, как «Зенит» вёл в два мяча, а мог забить и ещё больше.
Так получается, что нынешнее «Динамо» смогло сдерживать «Зенит», только пока питерцы играли вполноги. Стоило команде Семака реально прибавить после перерыва – хотя бы в плане движения – москвичи не устояли и пятнадцати минут. После второго мяча будущий чемпион обороты сбавил и снова действовал в режиме экономии. Но теперь хватало и этого – Эрнани должен был делать счёт разгромным, но мяч попал в штангу, а Дзюба на добивании оказался в офсайде.
Только и двух мячей «Динамо» хватило с лихвой. До стыковых матчей всего лишь одно очко, а у ближайших «Крыльев» остаётся игра в запасе. Так что провалиться ниже команда Хохлова может уже по итогам этого тура.
А в оставшихся пяти турах ещё ЦСКА, «Ростов» и прочный «Арсенал», обидевший в этом сезоне и «Зенит», и «Спартак», и ЦСКА. Как бы «Динамо» вновь не пошло на погружение.
А у «Зенита» всё отлично. «Зениту» остаётся лишь не зарваться в оставшихся турах.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Фото: sports.ru
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