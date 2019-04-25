Россия РПЛ 2018/19
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Михаил Комков: когда забили, почувствовали огромное облегчение
Нападающий "Енисея" прокомментировал победу над "Оренбургом" (2:1).
- Исторический день, первая победа "Енисея" в Премьер-лиге в Красноярске. Что чувствуешь сейчас?
- Чувствую большую радость, но в тоже время понимаю, что, к сожалению, это всего лишь третья победа. Ситуация у нас очень тяжелая. Хотелось бы больше побед.
- За счет чего удалось одержать победу, была ли какая-то особая мотивация?
- Нет, настрой был такой же, как на каждый матч. Очень хотелось выиграть. У нас такая неудачная серия, хотелось наконец порадовать болельщиков, которые до последнего с командой. Мы благодарны болельщикам за поддержку.
- Что почувствовал, когда Кутьин забил победный гол?
- Почувовствовал большое облегчение. Когда пропустили гол, было огромное разочарование, так как перед этим была наша острая атака, но мы потеряли мяч. Когда забили второй мяч, почувствовали огромное облегчение.
Rusfootball.info
- Исторический день, первая победа "Енисея" в Премьер-лиге в Красноярске. Что чувствуешь сейчас?
- Чувствую большую радость, но в тоже время понимаю, что, к сожалению, это всего лишь третья победа. Ситуация у нас очень тяжелая. Хотелось бы больше побед.
- За счет чего удалось одержать победу, была ли какая-то особая мотивация?
- Нет, настрой был такой же, как на каждый матч. Очень хотелось выиграть. У нас такая неудачная серия, хотелось наконец порадовать болельщиков, которые до последнего с командой. Мы благодарны болельщикам за поддержку.
- Что почувствовал, когда Кутьин забил победный гол?
- Почувовствовал большое облегчение. Когда пропустили гол, было огромное разочарование, так как перед этим была наша острая атака, но мы потеряли мяч. Когда забили второй мяч, почувствовали огромное облегчение.
Rusfootball.info
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