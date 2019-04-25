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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 25 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Михаил Комков: когда забили, почувствовали огромное облегчение

Нападающий "Енисея" прокомментировал победу над "Оренбургом" (2:1).

- Исторический день, первая победа "Енисея" в Премьер-лиге в Красноярске. Что чувствуешь сейчас?

- Чувствую большую радость, но в тоже время понимаю, что, к сожалению, это всего лишь третья победа. Ситуация у нас очень тяжелая. Хотелось бы больше побед.

- За счет чего удалось одержать победу, была ли какая-то особая мотивация?

- Нет, настрой был такой же, как на каждый матч. Очень хотелось выиграть. У нас такая неудачная серия, хотелось наконец порадовать болельщиков, которые до последнего с командой. Мы благодарны болельщикам за поддержку.

- Что почувствовал, когда Кутьин забил победный гол?

- Почувовствовал большое облегчение. Когда пропустили гол, было огромное разочарование, так как перед этим была наша острая атака, но мы потеряли мяч. Когда забили второй мяч, почувствовали огромное облегчение.

Rusfootball.info
Теги: Комков Енисей Оренбург
Сегодня, 19:47
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