Михаил Комков: когда забили, почувствовали огромное облегчение

Нападающий "Енисея" прокомментировал победу над "Оренбургом" (2:1).- Чувствую большую радость, но в тоже время понимаю, что, к сожалению, это всего лишь третья победа. Ситуация у нас очень тяжелая. Хотелось бы больше побед.- Нет, настрой был такой же, как на каждый матч. Очень хотелось выиграть. У нас такая неудачная серия, хотелось наконец порадовать болельщиков, которые до последнего с командой. Мы благодарны болельщикам за поддержку.- Почувовствовал большое облегчение. Когда пропустили гол, было огромное разочарование, так как перед этим была наша острая атака, но мы потеряли мяч. Когда забили второй мяч, почувствовали огромное облегчение.