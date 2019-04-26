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Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
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Динамо
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Резиуан Мирзов: Губернатор заходил в раздевалку после матча. Надеюсь, будут тройные премиальные

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов поделился эмоциями после победы над "Спартаком" (3:0).

"Губернатор заходил в раздевалку, надеюсь, будут тройные премиальные. Мы сыграли в свою игру, на состав соперника не смотрели. У нас хорошо получалось выбегать в контратаки, оказывали давление.

Что касается Лиги Европы – мы сейчас об этом не думаем. Думаем только о том, как выиграть в следующем матче с "Оренбургом", - цитирует Мирзова Sport24.
Теги: Мирзов Арсенал Тула Спартак
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