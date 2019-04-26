Россия РПЛ 2018/19
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00:19
Олег Кононов - журналистам: "Арсенал" выиграл заслуженно, а вы вешаете лапшу на уши и нам, и болельщикам
Олег Кононов - журналистам: "Арсенал" выиграл заслуженно, а вы вешаете лапшу на уши и нам, и болельщикам
00:05
Резиуан Мирзов: Губернатор заходил в раздевалку после матча. Надеюсь, будут тройные премиальные
Резиуан Мирзов: Губернатор заходил в раздевалку после матча. Надеюсь, будут тройные премиальные
Вчера, 23:34
Валерий Рейнгольд: стыдно за то, что вот так играют за такой великий клуб. Страшная стыдоба! (5)
Валерий Рейнгольд: стыдно за то, что вот так играют за такой великий клуб. Страшная стыдоба! (5)
Вчера, 23:29
Олег Кононов: я собирал команду "Арсенал", но тут теперь другой тренер, который заслуженно победил (3)
Олег Кононов: я собирал команду "Арсенал", но тут теперь другой тренер, который заслуженно победил (3)
Вчера, 23:26
Сергей Юран: молодёжью в составе "Спартак" облегчил "Арсеналу" задачу и заранее проиграл (2)
Сергей Юран: молодёжью в составе "Спартак" облегчил "Арсеналу" задачу и заранее проиграл (2)
Вчера, 23:12
Андрей Червиченко: если "Спартак" не останется на пятом месте - Кононова уволят на 200% (4)
Андрей Червиченко: если "Спартак" не останется на пятом месте - Кононова уволят на 200% (4)
Вчера, 23:01
Олег Кононов: справляюсь ли я с работой? Да (39)
Олег Кононов: справляюсь ли я с работой? Да (39)
Вчера, 23:00
Антифутбол по-спартаковски. Оценки матча "Арсенал"-"Спартак" (2)
Антифутбол по-спартаковски. Оценки матча "Арсенал"-"Спартак" (2)
Вчера, 22:50
Андрей Егорычев: стал заметнее в атаке, потому что чаще играю в основе и набрал хорошую форму
Андрей Егорычев: стал заметнее в атаке, потому что чаще играю в основе и набрал хорошую форму
Вчера, 22:50
Кононов - всё? «Спартак» уничтожили в Туле
Кононов - всё? «Спартак» уничтожили в Туле
Вчера, 22:48
Болельщики "Спартака" и "Арсенала" подрались в конце матча (1)
Болельщики "Спартака" и "Арсенала" подрались в конце матча (1)
Вчера, 22:32
Болельщики "Спартака" убрали баннер со словами Старостина после 3-го гола "Арсенала" (6)
Болельщики "Спартака" убрали баннер со словами Старостина после 3-го гола "Арсенала" (6)
Вчера, 22:30
"Спартак" лишился шансов на чемпионство (24)
"Спартак" лишился шансов на чемпионство (24)
Вчера, 22:22
"Спартак" со счетом 0:3 проиграл "Арсеналу" (140)
"Спартак" со счетом 0:3 проиграл "Арсеналу" (140)
Вчера, 20:54
Дмитрий Парфенов: у нас через 60 часов игра в Уфе, но тем, кто составляет календарь, это неинтересно (7)
Дмитрий Парфенов: у нас через 60 часов игра в Уфе, но тем, кто составляет календарь, это неинтересно (7)
Вчера, 20:24
"Урал" в гостях победил "Крылья Советов" (2)
"Урал" в гостях победил "Крылья Советов" (2)
Вчера, 19:46
"Арсенал" объявил состав на матч со "Спартаком"
"Арсенал" объявил состав на матч со "Спартаком"
Вчера, 19:34
Александр Кокорин: следователь оскорбил меня на первом допросе (2)
Александр Кокорин: следователь оскорбил меня на первом допросе (2)
Вчера, 19:04
Юрий Нестеренко: стараемся не обращать внимание на место в таблице, выходим на поле и бьемся
Юрий Нестеренко: стараемся не обращать внимание на место в таблице, выходим на поле и бьемся
Вчера, 18:37
Владимир Федотов: нам два раза не дали пенальти
Владимир Федотов: нам два раза не дали пенальти
Вчера, 18:17
Александр Кокорин: не понимал, почему Бобкова и Куропаткин садились ко мне на колени (9)
Александр Кокорин: не понимал, почему Бобкова и Куропаткин садились ко мне на колени (9)
Вчера, 17:56
"Енисей" дома обыграл "Оренбург" (13)
"Енисей" дома обыграл "Оренбург" (13)
Вчера, 16:40
Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто (2)
Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто (2)
Вчера, 16:28
Павел Мамаев: приму любое наказание (1)
Павел Мамаев: приму любое наказание (1)
Вчера, 15:24
Павел Мамаев: не собирались ничего отмечать с Кокориным. Просто встретились и поехали (5)
Павел Мамаев: не собирались ничего отмечать с Кокориным. Просто встретились и поехали (5)
Вчера, 15:18
Василий Уткин: Карпина с "Матч ТВ" уволил Миллер (19)
Василий Уткин: Карпина с "Матч ТВ" уволил Миллер (19)
Вчера, 14:44
Павел Мамаев: слово "петух" унижает мужское достоинство (22)
Павел Мамаев: слово "петух" унижает мужское достоинство (22)
Вчера, 14:37
Инстаграм вылетевшего до следующего сезона Маркизио. За что «Зенит» платит 3.5 миллиона евро (36)
Инстаграм вылетевшего до следующего сезона Маркизио. За что «Зенит» платит 3.5 миллиона евро (36)
Резиуан Мирзов: Губернатор заходил в раздевалку после матча. Надеюсь, будут тройные премиальные
Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов поделился эмоциями после победы над "Спартаком" (3:0).
"Губернатор заходил в раздевалку, надеюсь, будут тройные премиальные. Мы сыграли в свою игру, на состав соперника не смотрели. У нас хорошо получалось выбегать в контратаки, оказывали давление.
Что касается Лиги Европы – мы сейчас об этом не думаем. Думаем только о том, как выиграть в следующем матче с "Оренбургом", - цитирует Мирзова Sport24.
"Губернатор заходил в раздевалку, надеюсь, будут тройные премиальные. Мы сыграли в свою игру, на состав соперника не смотрели. У нас хорошо получалось выбегать в контратаки, оказывали давление.
Что касается Лиги Европы – мы сейчас об этом не думаем. Думаем только о том, как выиграть в следующем матче с "Оренбургом", - цитирует Мирзова Sport24.
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