Сергей Кирьяков: в атаке у «Спартака» было непонятно что. С появлением Глушакова хотя бы пошла игра

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков, и бывший наставник тульского «Арсенала» в интервью корреспонденту Rusfootball.info высказал недоумение по поводу действий красно-белых на поле, и порадовался успеху его бывшей команды в матче 25-го тура РПЛ "Арсенал" - "Спартак", завершившегося неожиданной крупной победой хозяев со счётом 3:0 Сергей Кирьяков

- Ожидал что команда однозначно даст бой. Команда хорошо проводит последние игры. И турнирное положение обязывало «Арсенал» рисковать и играть на победу. Это однозначно.Но думал что «Спартак» по своему статусу, даже не смотря на все те проблемы – в том числе и кадровые, что есть в команде – что они, например, сыграют на классе. Скажем так, хотя бы потому что «Спартак это Спартак». Но не ожидал что игра сложится так, что «Спартак» почти ничего не создаст в атаке, а в обороне в первом тайме был словно проходной двор.Очень слабо сыграли центральные защитники. Понятно, что они впервые действовали в таком сочетании. Но в любом случае думал что Гапонов как-то, получив такой шанс заявить о себе – предполагал что он соберётся. Но получилось совсем наоборот: он растерялся и допускал множество позиционных ошибок. При этом «Арсенал» позволял «Спартаку» организовывать позиционные атаки, и тут Гапонов был на мяче, и делал неплохие передачи.Но когда с мячом был «Арсенал», возникало разряжение с множеством свободных зон. Также стоит учитывать, что на острие у тулы ряд быстрых игроков: Джорджевич - по центру, Кангва - справа, слева – Мирзов. И эта скорость сказалась. И на этом «Арсенал» оборону соперников просто разрывал. Тот же Мирзов просто издевался над Айртоном, которого в связи с обстоятельствами перевели на правый фланг. Он делал что хотел: и отдавал, и забивал, и зарабатывал пенальти.Если честно, то я разочарован «Спартаком». А по «Арсеналу», как по своей бывшей команде – очень рад видеть, что они на ходу. И сейчас претендуют на самый высокий в своей истории результат.- В общем, конечно же мы видели, что с выходом Глушакова на поле у «Спартака» хотя бы пошла комбинационная игра. Что он участвовал во всех атаках. Но, к сожалению, в линии атаки было непонятно что. Зе Луиш просто потерялся. И мне, как специалисту было непонятно: почему такой центрфорвард так часто опускался вниз. Да, он получал свободные мячи. Но ведь от него требуется получать их на передней линии: на линии штрафной, либо перед ней. И тут действовать агрессивно. А не получать их в глубине поля. Сегодня его роль и нахождение на поле мне были непонятны: ни остроты, ни индивидуальных действий. Все его действия были под контролем защиты «Арсенала».При этом отмечу что у Тулы в центре обороны также было совершенно новое сочетание, которое было продиктовано их проблемами. «Спартак» сегодня разочаровал, а «Арсенал» приятно удивил. Как их бывший тренер я искренне рад за команду и за ребят. «Спартак» они обыграли по делу.- Это было чисто эмоциональное высказывание. Команда ведь находится на последнем месте, и уже потеряла практически все шансы хотя-бы зацепиться за стыковые матчи. Это скорее было «высказывание отчаяния» в связи с турнирной ситуацией. Эту ситуацию раздули: будто Аленичев поднял руки и сдался.Это был просто «крик души» в критической ситуации. Знаю, что ему в «Енисее» непросто. Приходится выдерживать давление почти со всех сторон. Но он держится, и сегодняшняя победа словно некая награда за те переживания.- Да. Несомненно. Понятно, что журналисты всё это подхватывают, раздувают и переводят в негативную плоскость. Но это просто «отзвуки голоса отчаяния». И не более того. Я бы не стал акцентировать на них столь пристальное внимание.Плюс, вполне возможно, что сегодняшняя победа может дать команде некий толчок. Что есть ещё есть, пусть и малюсенький, но шансик зацепиться. И нужно за него бороться. Когда работал в «Арсенале» - то цеплялся за него, и настраивал игроков на то, что нужно во всём и всегда бороться до самого конца. Пусть даже ситуация и выглядела почти безнадёжной – всё равно нужно выходить и биться. Оставлять все что есть силы на футбольном поле. И думаю, что именно такая задача сейчас будет стоять и у «Енисея».