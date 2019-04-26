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# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
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Сергей Кирьяков: в атаке у «Спартака» было непонятно что. С появлением Глушакова хотя бы пошла игра

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков, и бывший наставник тульского «Арсенала» в интервью корреспонденту Rusfootball.info высказал недоумение по поводу действий красно-белых на поле, и порадовался успеху его бывшей команды в матче 25-го тура РПЛ "Арсенал" - "Спартак", завершившегося неожиданной крупной победой хозяев со счётом 3:0

Сергей Кирьяков
- Ожидали что «Арсенал» упрётся? Что в принципе смогут победить?

- Ожидал что команда однозначно даст бой. Команда хорошо проводит последние игры. И турнирное положение обязывало «Арсенал» рисковать и играть на победу. Это однозначно.

Но думал что «Спартак» по своему статусу, даже не смотря на все те проблемы – в том числе и кадровые, что есть в команде – что они, например, сыграют на классе. Скажем так, хотя бы потому что «Спартак это Спартак». Но не ожидал что игра сложится так, что «Спартак» почти ничего не создаст в атаке, а в обороне в первом тайме был словно проходной двор.

Очень слабо сыграли центральные защитники. Понятно, что они впервые действовали в таком сочетании. Но в любом случае думал что Гапонов как-то, получив такой шанс заявить о себе – предполагал что он соберётся. Но получилось совсем наоборот: он растерялся и допускал множество позиционных ошибок. При этом «Арсенал» позволял «Спартаку» организовывать позиционные атаки, и тут Гапонов был на мяче, и делал неплохие передачи.

Но когда с мячом был «Арсенал», возникало разряжение с множеством свободных зон. Также стоит учитывать, что на острие у тулы ряд быстрых игроков: Джорджевич - по центру, Кангва - справа, слева – Мирзов. И эта скорость сказалась. И на этом «Арсенал» оборону соперников просто разрывал. Тот же Мирзов просто издевался над Айртоном, которого в связи с обстоятельствами перевели на правый фланг. Он делал что хотел: и отдавал, и забивал, и зарабатывал пенальти.

Если честно, то я разочарован «Спартаком». А по «Арсеналу», как по своей бывшей команде – очень рад видеть, что они на ходу. И сейчас претендуют на самый высокий в своей истории результат.

- Многие фанаты «Спартака» агрессивно требовали, чтобы Глушакова на поле не было. Сегодня их мечта осуществилась?

- В общем, конечно же мы видели, что с выходом Глушакова на поле у «Спартака» хотя бы пошла комбинационная игра. Что он участвовал во всех атаках. Но, к сожалению, в линии атаки было непонятно что. Зе Луиш просто потерялся. И мне, как специалисту было непонятно: почему такой центрфорвард так часто опускался вниз. Да, он получал свободные мячи. Но ведь от него требуется получать их на передней линии: на линии штрафной, либо перед ней. И тут действовать агрессивно. А не получать их в глубине поля. Сегодня его роль и нахождение на поле мне были непонятны: ни остроты, ни индивидуальных действий. Все его действия были под контролем защиты «Арсенала».

При этом отмечу что у Тулы в центре обороны также было совершенно новое сочетание, которое было продиктовано их проблемами. «Спартак» сегодня разочаровал, а «Арсенал» приятно удивил. Как их бывший тренер я искренне рад за команду и за ребят. «Спартак» они обыграли по делу.

- Не могу не спросить ещё об одном: быть может вы знаете и понимаете больше, но в прошлом туре Аленичев после поражения от «Спартака» высказался так, словно он чуть ли не намеренно сдавал игру красно-белым?

- Это было чисто эмоциональное высказывание. Команда ведь находится на последнем месте, и уже потеряла практически все шансы хотя-бы зацепиться за стыковые матчи. Это скорее было «высказывание отчаяния» в связи с турнирной ситуацией. Эту ситуацию раздули: будто Аленичев поднял руки и сдался.

Это был просто «крик души» в критической ситуации. Знаю, что ему в «Енисее» непросто. Приходится выдерживать давление почти со всех сторон. Но он держится, и сегодняшняя победа словно некая награда за те переживания.

- То есть рациональной составляющей тут не было? Это только эмоции?

- Да. Несомненно. Понятно, что журналисты всё это подхватывают, раздувают и переводят в негативную плоскость. Но это просто «отзвуки голоса отчаяния». И не более того. Я бы не стал акцентировать на них столь пристальное внимание.

Плюс, вполне возможно, что сегодняшняя победа может дать команде некий толчок. Что есть ещё есть, пусть и малюсенький, но шансик зацепиться. И нужно за него бороться. Когда работал в «Арсенале» - то цеплялся за него, и настраивал игроков на то, что нужно во всём и всегда бороться до самого конца. Пусть даже ситуация и выглядела почти безнадёжной – всё равно нужно выходить и биться. Оставлять все что есть силы на футбольном поле. И думаю, что именно такая задача сейчас будет стоять и у «Енисея».
Теги: Арсенал Спартак Глушаков Кирьяков
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