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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Аяз Гулиев: стыдно перед болельщиками - это все, что я могу сказать

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев прокомментировал итог матча 25-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:3).

"Перед болельщиками стыдно, это все, что я могу сказать", — передает слова Гулиева Sport24.
Теги: Спартак Арсенал Тула Гулиев
Сегодня, 09:58
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#5  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:38)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
valerman40,
Ну все ,привезались. Оступился парень,теперь всю жизнь его этим тыкать ? Вы все такие пушистые ??? Он сказал как есть ,и это уже хорошо .единственное моему сказать другое ,глушаков выйдя вместо Гулиева ,сделал больше в разы ,как бы к нему не относились ,но сыграл намного лучше .Кононов опоздал с заменами ,их нужно было делать в первом тайме .с мелкадзе не угадал ,глушенков смотрелся намного лучше .

а завтра выйдет Гулиев и сыграет немного лучше Глушакова. Не надоела эта жвачка? Результат на табло 0-3 как приговор руководству и команде и извиняться здесь, все равно что после того, как обсерешь дверь соседу.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#4  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 10:30)
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online

valerman40,
Ну все ,привезались. Оступился парень,теперь всю жизнь его этим тыкать ? Вы все такие пушистые ??? Он сказал как есть ,и это уже хорошо .единственное моему сказать другое ,глушаков выйдя вместо Гулиева ,сделал больше в разы ,как бы к нему не относились ,но сыграл намного лучше .Кононов опоздал с заменами ,их нужно было делать в первом тайме .с мелкадзе не угадал ,глушенков смотрелся намного лучше .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#3  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 10:26)
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online

Забыл добавить "Это будет мне уроком на всю жизнь"


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#2  Egg  mars (Сегодня, 10:23)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Поздно пить боржоми.Позорники!
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#1  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:11)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
тренироваться надо, а не развлекаться с америкосом на пешеходном переходе. тебе бы побольше адреналина выбрасывать в игре или на тренировке, чем в мордобое.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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