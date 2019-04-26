Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Источник: Родионов и Измайлов до конца недели покинут "Спартак"

Спортивный журналист Илья Казаков сообщил в своем твиттере, что в ближайшее время "Спартак" могут покинуть вице-президент Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов.

"Если слухи не обманывают, до конца этой недели Измайлов и Родионов покинут «Спартак». Измайлова слухи отправляют в «Монако». Про судьбу Родионова не говорят ничего", — написал бывший пресс-атташе сборной России.

Теги: Спартак Родионов
Сегодня, 14:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
16
(4)
#16  isuzu  Кишинев (Сегодня, 16:16)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Vlad-ОБЖ 66,1 апреля вышла статья об итогах внеочередного заседания совета директоров Спартака. Там было 8 шутливых пунктов. Вот один из них про Измайлова: " В связи со сложившейся неблагоприятной атмосферой внутри и вокруг клуба, в частности, низкой заполняемости стадиона, откровенно плохими отношениями внутри коллектива, неприятной историей с увольнением бывшего главного тренера Массимо Карреры, неудовлетворительных результатах в еврокубках, кубке и чемпионате страны, открытым конфликтом с болельщиками клуба, принято решение о разрыве контракта с Наилем Измайловым в конце сезона. О назначении будущего генерального директора будет объявлено позднее." ))))
Вот так, шутки бывают в тему. Там и про Родионова есть, если читали.)))

СТАРЫЙ СПАРТАЧ,Вам тоже из той же первоапрельской статьи: " Результаты работы селекционного отдела признаны неудовлетворительными. У акционеров имеются подозрения и косвенные факты, указывающие на завышение цены некоторых трансферов, в частности, Педро Роши. В связи с возможными неприятными последствиями будущего расследования по окончании сезона предложено добровольно уйти в отставку Сергею Родионову и основным руководителям селекционного отдела.")))
Регистрация: 8.10.2007 [жалоба]
#15  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 15:33)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
а вместо Родионова в молодежную академию поставить президента ФК Чертаново! тогда и молодежь своя талантливая появится!
А тренера Чертанова Игоря Осинькина поставить на Спартак-2 вместо Виктора Булатова!

Цитата: ФКСМ_1922
Поздравляю! Эта новость лучше 3 места в чемпе laughing

поддерживаю!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#14  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 15:25)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Поздравляю! Эта новость лучше 3 места в чемпе laughing


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#13  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 15:20)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
наконец-то! изгнали этого жулика Измайлова!!!
нужно назначить Гурама Аджоева! он прекрасно себя показал и в Динамо и особенно в Туле!
к тому же Гурам нам не чужой, поиграл в свое время не мало в дубле Спартака при Константине Ивановиче, и порой даже в основе выходил.
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#12  oksva  Спб (Сегодня, 15:14)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну , как то так .
Они ?


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#11  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 15:11)
  • -3
  •  (3)

Чето рановато. Вроде их собирались летом выкинуть, когда Кононов окончательно и бесповоротно обосрется.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#10  -Steed-   (Сегодня, 15:07)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Офсайт свинарни:

https://spartak.com/news/2019-04-26-nail_izmaylov_i_sergey_rodionov_pokinut_klub_po_okonchanii_sezona/

Сегодня состоялось заседание совета директоров ФК «Спартак-Москва», на которым был принят ряд важных решений.

Удовлетворены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении занимаемых должностей по окончании нынешнего сезона.

При этом совет директоров выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову. Именно под его руководством будет формироваться состав красно-белых на следующий сезон.

Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников.

К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны.

Впереди столетний юбилей «Спартака», и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава.

По сути, предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей. На этом сложном пути невозможно избежать неудач и поражений. Но вместе с болельщиками мы сможем добиться успеха!


--------------------
ОУКС!
Регистрация: 25.04.2019 [жалоба]
#9  bk-sarmat  ростов (Сегодня, 15:04)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
да...а на каких позициях они играли против арсенала smirk
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
#8  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 15:04)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё надо посмотреть на того,кто приобретает всякий шлак в команду,типа Ташаева,Гулиева,Рошу итд.Ведь кто-то говорит,что этот перец нужен команде.Так вот этого перца за шиворот и в Магадан!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#7  ww  Белгород (Сегодня, 14:54)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Если на пользу...


--------------------
не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#6  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 14:51)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Шинник»
кто там в руководстве думать начал?
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#5  sumzzz  Калининград (Сегодня, 14:47)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Рубин»
Все знают, что поможет Спартаку, но нет таких людей, кто мог бы сменить барина.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#4  Spartacus1971   (Сегодня, 14:45)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну если это поможет,то я только за.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#3  SVN   (Сегодня, 14:35)
  • 0
  •  (2)

да никуда их не отправят!зачем,федуна все устраивает...ему нравиться игра команды...а плохие результаты спишут на Карреру.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
#2  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:29)
  • +3
  •  (9)

Это хорошая новость, надо продолжать в том же духе, а то Карреру убрали, а этих оставили..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#1  Rasmuz   (Сегодня, 14:28)
  • +4
  •  (8)

Давно пора.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама