Источник: Родионов и Измайлов до конца недели покинут "Спартак"

Если слухи не обманывают, до конца этой недели Измайлов и Родионов покинут Спартак. Измайлова слухи отправляют в Монако. Про судьбу Родионова не говорят ничего — ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) April 26, 2019

Спортивный журналист Илья Казаков сообщил в своем твиттере, что в ближайшее время "Спартак" могут покинуть вице-президент Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов."Если слухи не обманывают, до конца этой недели Измайлов и Родионов покинут «Спартак». Измайлова слухи отправляют в «Монако». Про судьбу Родионова не говорят ничего", — написал бывший пресс-атташе сборной России.