Россия РПЛ 2018/19
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Тульские жертвы. Сборная неудачников 25-го тура РПЛ
Пропускающий в ближний угол Максименко, аморфный Гулиев и кошмарный Айртон. Среди худших игроков прошедших матчей почти половина - представители московского «Спартака».
Александр Максименко, «Спартак»
Допустил результативную ошибку, приоткрыв ближний угол, из-за чего «Арсенал» забил второй и почувствовал себя совсем уверенно. Мог, наверное, сыграть получше и в моменте, когда забивал Кангва, но при той аморфности игроков обороны предъявлять претензии вратарю просто неуместно.
Дмитрий Комбаров, «Спартак»
Продолжал бежать в сторону лицевой, когда надо было сместиться и помешать Кангва расстреливать Максименко. Впереди не показал вообще ничего. Максимальное вовлечение в атаку заканчивалось передачей на смещавшегося к флангу Глушакова (в первом тайме, когда играл Гулиев, левым флангом «Спартак» толком и на чужую половину не переходил).
Рагнар Сигурдссон, «Ростов»
Когда Фарфан забивал свой первый мяч, исландец потерял позицию и почему-то замер перед своим вратарём – в итоге не помешал ни делавшему голевую Миранчуку, ни пробившему в итоге Фарфану. Уже в конце встречи, когда перуанский форвард шёл на дубль, именно Сигурдссон проиграл ему борьбу в своей штрафной.
Тони Шуньич, «Динамо»
Проиграл борьбу Дзюбе при первом взятии ворот «бело-голубых». Когда Петербург забивал второй, на пару с Хольменом потерял позицию и даже не пытался закрыть Азмуна, который в результате эпизода расстрелял брошенного Шунина.
Тарас Бурлак, «Крылья»
Привёз решающий пенальти: Егорычев только заскочил в штрафную, как нерасторопный Бурлак дал ему повод, чтобы упасть и спровоцировать арбитра. С этого одиннадцатиметрового Эль-Кабир забил победный гол.
Лукас Айртон, «Спартак»
Айртон заменял на правом фланге травмированного Рассказова и наверняка напомнил болельщикам гения Петковича. Не мог ничего противопоставить Мирзову, сделавшему ассист на второй мяч, а потом завалил его в штрафной и привез пенальти. Впереди не сподобился ни на одно обострение.
Григорий Чиркин, «Оренбург»
В этом туре было много пенальти. Очередной привёз Чиркин, сфоливший на Соболеве. «Енисей» счёт в матче открыл, а полузащитник «Оренбурга» получил предупреждение. Уже после перерыва Чиркин схватил вторую жёлтую при равном счёте и поле покинул. В результате оставшаяся в меньшинстве команда Федотова пропустила ещё один уже в компенсированное время и всё-таки уступила Красноярску.
Аяз Гулиев, «Спартак»
Бороться против «Арсенала» оказалось не так просто, как гонять миролюбивого американца вдоль московских дорог. Особенно кошмарным получился старт – Гулиев терял чуть ли не треть всех мячей, которые шли через него. Воинственный Аяз нетипично для себя вяло включался в борьбу и почти не выигрывал единоборства.
Дмитрий Тарасов, «Локомотив»
В прошлом туре Дмитрий появился на поле впервые в 2019-м, а после игры перед журналистами сказал, что многие отметили, насколько мощно он вошёл в дерби с ЦСКА.
Сёмин дал шанс опорнику и в следующей игре - уже против «Ростова». Но Тарасов в типичном стиле привёз пенальти и чуть не совершил преступление, промахнувшись мимо мяча и прыгнув на бедолагу Зуева. Видимо, Дмитрию не дают покоя лавры Василия Березуцкого, который когда-то в Ростове устроил это.
Лоренсо Мельгарехо, «Спартак»
Лидер по потерям среди «красно-белых» (8 раз!). Какие уж тут обострения – Мельгарехо с трудом обрабатывал мяч, какой бы сложности передача к нему не приходила. На другом фланге ничуть не лучше действовал Ташаев, но это не служит оправданием для Лоренсо.
Фёдор Черных, «Динамо»
У москвичей было не так много шансов в игре против «Зенита». Главный из них достался Черных – Юсупов вывел партнёра один на один с Лунёвым, но Фёдор запорол момент, ударив в голкипера. В остальном Черных был настолько инертен, что так и не смог хотя бы ещё разок найти момент для удара – и поэтому Хохлов убрал его во втором тайме.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: «Чемпионат» / Эдгар Брещанов, Артём Гусев; gazeta.ru
Александр Максименко, «Спартак»
Допустил результативную ошибку, приоткрыв ближний угол, из-за чего «Арсенал» забил второй и почувствовал себя совсем уверенно. Мог, наверное, сыграть получше и в моменте, когда забивал Кангва, но при той аморфности игроков обороны предъявлять претензии вратарю просто неуместно.
Дмитрий Комбаров, «Спартак»
Продолжал бежать в сторону лицевой, когда надо было сместиться и помешать Кангва расстреливать Максименко. Впереди не показал вообще ничего. Максимальное вовлечение в атаку заканчивалось передачей на смещавшегося к флангу Глушакова (в первом тайме, когда играл Гулиев, левым флангом «Спартак» толком и на чужую половину не переходил).
Рагнар Сигурдссон, «Ростов»
Когда Фарфан забивал свой первый мяч, исландец потерял позицию и почему-то замер перед своим вратарём – в итоге не помешал ни делавшему голевую Миранчуку, ни пробившему в итоге Фарфану. Уже в конце встречи, когда перуанский форвард шёл на дубль, именно Сигурдссон проиграл ему борьбу в своей штрафной.
Тони Шуньич, «Динамо»
Проиграл борьбу Дзюбе при первом взятии ворот «бело-голубых». Когда Петербург забивал второй, на пару с Хольменом потерял позицию и даже не пытался закрыть Азмуна, который в результате эпизода расстрелял брошенного Шунина.
Тарас Бурлак, «Крылья»
Привёз решающий пенальти: Егорычев только заскочил в штрафную, как нерасторопный Бурлак дал ему повод, чтобы упасть и спровоцировать арбитра. С этого одиннадцатиметрового Эль-Кабир забил победный гол.
Лукас Айртон, «Спартак»
Айртон заменял на правом фланге травмированного Рассказова и наверняка напомнил болельщикам гения Петковича. Не мог ничего противопоставить Мирзову, сделавшему ассист на второй мяч, а потом завалил его в штрафной и привез пенальти. Впереди не сподобился ни на одно обострение.
Григорий Чиркин, «Оренбург»
В этом туре было много пенальти. Очередной привёз Чиркин, сфоливший на Соболеве. «Енисей» счёт в матче открыл, а полузащитник «Оренбурга» получил предупреждение. Уже после перерыва Чиркин схватил вторую жёлтую при равном счёте и поле покинул. В результате оставшаяся в меньшинстве команда Федотова пропустила ещё один уже в компенсированное время и всё-таки уступила Красноярску.
Аяз Гулиев, «Спартак»
Бороться против «Арсенала» оказалось не так просто, как гонять миролюбивого американца вдоль московских дорог. Особенно кошмарным получился старт – Гулиев терял чуть ли не треть всех мячей, которые шли через него. Воинственный Аяз нетипично для себя вяло включался в борьбу и почти не выигрывал единоборства.
Дмитрий Тарасов, «Локомотив»
В прошлом туре Дмитрий появился на поле впервые в 2019-м, а после игры перед журналистами сказал, что многие отметили, насколько мощно он вошёл в дерби с ЦСКА.
Сёмин дал шанс опорнику и в следующей игре - уже против «Ростова». Но Тарасов в типичном стиле привёз пенальти и чуть не совершил преступление, промахнувшись мимо мяча и прыгнув на бедолагу Зуева. Видимо, Дмитрию не дают покоя лавры Василия Березуцкого, который когда-то в Ростове устроил это.
Лоренсо Мельгарехо, «Спартак»
Лидер по потерям среди «красно-белых» (8 раз!). Какие уж тут обострения – Мельгарехо с трудом обрабатывал мяч, какой бы сложности передача к нему не приходила. На другом фланге ничуть не лучше действовал Ташаев, но это не служит оправданием для Лоренсо.
Фёдор Черных, «Динамо»
У москвичей было не так много шансов в игре против «Зенита». Главный из них достался Черных – Юсупов вывел партнёра один на один с Лунёвым, но Фёдор запорол момент, ударив в голкипера. В остальном Черных был настолько инертен, что так и не смог хотя бы ещё разок найти момент для удара – и поэтому Хохлов убрал его во втором тайме.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: «Чемпионат» / Эдгар Брещанов, Артём Гусев; gazeta.ru
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