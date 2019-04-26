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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Тульские жертвы. Сборная неудачников 25-го тура РПЛ

Пропускающий в ближний угол Максименко, аморфный Гулиев и кошмарный Айртон. Среди худших игроков прошедших матчей почти половина - представители московского «Спартака».

Тульские жертвы. Сборная неудачников 25-го тура РПЛ

Александр Максименко, «Спартак»

Допустил результативную ошибку, приоткрыв ближний угол, из-за чего «Арсенал» забил второй и почувствовал себя совсем уверенно. Мог, наверное, сыграть получше и в моменте, когда забивал Кангва, но при той аморфности игроков обороны предъявлять претензии вратарю просто неуместно.

Дмитрий Комбаров, «Спартак»

Продолжал бежать в сторону лицевой, когда надо было сместиться и помешать Кангва расстреливать Максименко. Впереди не показал вообще ничего. Максимальное вовлечение в атаку заканчивалось передачей на смещавшегося к флангу Глушакова (в первом тайме, когда играл Гулиев, левым флангом «Спартак» толком и на чужую половину не переходил).

Рагнар Сигурдссон, «Ростов»

Когда Фарфан забивал свой первый мяч, исландец потерял позицию и почему-то замер перед своим вратарём – в итоге не помешал ни делавшему голевую Миранчуку, ни пробившему в итоге Фарфану. Уже в конце встречи, когда перуанский форвард шёл на дубль, именно Сигурдссон проиграл ему борьбу в своей штрафной.

Тони Шуньич, «Динамо»

Проиграл борьбу Дзюбе при первом взятии ворот «бело-голубых». Когда Петербург забивал второй, на пару с Хольменом потерял позицию и даже не пытался закрыть Азмуна, который в результате эпизода расстрелял брошенного Шунина.


Тарас Бурлак, «Крылья»

Привёз решающий пенальти: Егорычев только заскочил в штрафную, как нерасторопный Бурлак дал ему повод, чтобы упасть и спровоцировать арбитра. С этого одиннадцатиметрового Эль-Кабир забил победный гол.

Лукас Айртон, «Спартак»

Айртон заменял на правом фланге травмированного Рассказова и наверняка напомнил болельщикам гения Петковича. Не мог ничего противопоставить Мирзову, сделавшему ассист на второй мяч, а потом завалил его в штрафной и привез пенальти. Впереди не сподобился ни на одно обострение.

Григорий Чиркин, «Оренбург»

В этом туре было много пенальти. Очередной привёз Чиркин, сфоливший на Соболеве. «Енисей» счёт в матче открыл, а полузащитник «Оренбурга» получил предупреждение. Уже после перерыва Чиркин схватил вторую жёлтую при равном счёте и поле покинул. В результате оставшаяся в меньшинстве команда Федотова пропустила ещё один уже в компенсированное время и всё-таки уступила Красноярску.

Аяз Гулиев, «Спартак»

Бороться против «Арсенала» оказалось не так просто, как гонять миролюбивого американца вдоль московских дорог. Особенно кошмарным получился старт – Гулиев терял чуть ли не треть всех мячей, которые шли через него. Воинственный Аяз нетипично для себя вяло включался в борьбу и почти не выигрывал единоборства.

Дмитрий Тарасов, «Локомотив»

В прошлом туре Дмитрий появился на поле впервые в 2019-м, а после игры перед журналистами сказал, что многие отметили, насколько мощно он вошёл в дерби с ЦСКА.

Сёмин дал шанс опорнику и в следующей игре - уже против «Ростова». Но Тарасов в типичном стиле привёз пенальти и чуть не совершил преступление, промахнувшись мимо мяча и прыгнув на бедолагу Зуева. Видимо, Дмитрию не дают покоя лавры Василия Березуцкого, который когда-то в Ростове устроил это.


Лоренсо Мельгарехо, «Спартак»

Лидер по потерям среди «красно-белых» (8 раз!). Какие уж тут обострения – Мельгарехо с трудом обрабатывал мяч, какой бы сложности передача к нему не приходила. На другом фланге ничуть не лучше действовал Ташаев, но это не служит оправданием для Лоренсо.

Фёдор Черных, «Динамо»

У москвичей было не так много шансов в игре против «Зенита». Главный из них достался Черных – Юсупов вывел партнёра один на один с Лунёвым, но Фёдор запорол момент, ударив в голкипера. В остальном Черных был настолько инертен, что так и не смог хотя бы ещё разок найти момент для удара – и поэтому Хохлов убрал его во втором тайме.


Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: «Чемпионат» / Эдгар Брещанов, Артём Гусев; gazeta.ru
Теги: Спартак Максименко Гулиев Мельгарехо Комбаров Д.
Сегодня, 19:04
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#3  miktar   (Сегодня, 19:35)
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online

жалкие хрюхи, скоро и болельщиков не останется у свинтусов...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#2  Irbis   (Сегодня, 19:30)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нет шедевр Максименко это гол динамо
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#1  Сандр   (Сегодня, 19:22)
  • +1
  •  (5)

Дааааааааааааааааааааа Максименко исполнил шедевр, от мяча спрятался за штангу и пропустил гол, тем самым прибил игру команды и репутацию Кононова и понеслась критика всея Руси в сторону Спартака от злорадствующих и раздражающих болел, журналюг и всех, всех, всех...................
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
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