Выбран лучший игрок 25-го тура РПЛ

Россия РПЛ 2018/19
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10:03
Член совета директоров "Лукойла" Михайлов станет вице-президентом "Спартака", Цорн будет отвечать за селекцию (9)
Член совета директоров "Лукойла" Михайлов станет вице-президентом "Спартака", Цорн будет отвечать за селекцию (9)
Вчера, 23:21
"Метц" вернулся в Лигу 1 спустя сезон после вылета
"Метц" вернулся в Лигу 1 спустя сезон после вылета
Вчера, 22:47
Андрей Тихонов станет экспертом на телеканале "Матч ТВ" (4)
Андрей Тихонов станет экспертом на телеканале "Матч ТВ" (4)
Вчера, 22:22
Александр Зинченко подписал контракт с Puma (3)
Александр Зинченко подписал контракт с Puma (3)
Вчера, 22:03
Магомед Адиев может возглавить "Ахмат" (4)
Магомед Адиев может возглавить "Ахмат" (4)
Вчера, 21:51
Тина Канделаки: жаль, что Измайлов покинул "Спартак". Мы потеряли профессионального управленца (25)
Тина Канделаки: жаль, что Измайлов покинул "Спартак". Мы потеряли профессионального управленца (25)
Вчера, 21:38
Сборная Черногория наказана за проявление расизма в игре с Англией. Следующую игру они проведут при пустых трибунах
Сборная Черногория наказана за проявление расизма в игре с Англией. Следующую игру они проведут при пустых трибунах
Вчера, 21:07
Вадим Васильев может стать спортивным директором "Спартака" (8)
Вадим Васильев может стать спортивным директором "Спартака" (8)
Вчера, 21:05
Колыванов: новая арена будет заполняться, "Торпедо" хочет играть как "Барселона". Правда пока не получается
Колыванов: новая арена будет заполняться, "Торпедо" хочет играть как "Барселона". Правда пока не получается
Вчера, 20:51
Сергей Шустиков: стадион "Торпедо" - лучший в мире! (5)
Сергей Шустиков: стадион "Торпедо" - лучший в мире! (5)
Вчера, 20:37
"Об этом мы и не мечтали, пиджак сработался до дыр" - новое стихотворение от Дмитрия Назарова (17)
"Об этом мы и не мечтали, пиджак сработался до дыр" - новое стихотворение от Дмитрия Назарова (17)
Вчера, 20:20
В Москве состоялась презентация нового стадиона "Торпедо" (4)
В Москве состоялась презентация нового стадиона "Торпедо" (4)
Вчера, 20:16
Молодежка "Динамо" разгромила "Ахмат" (1)
Молодежка "Динамо" разгромила "Ахмат" (1)
Вчера, 19:33
Решение об увольнении Измайлова и Родионова принималось при участии главы "Лукойла" (4)
Решение об увольнении Измайлова и Родионова принималось при участии главы "Лукойла" (4)
Вчера, 19:09
"Спартак" объявит имена новых руководителей 14 мая (4)
"Спартак" объявит имена новых руководителей 14 мая (4)
Вчера, 19:04
Тульские жертвы. Сборная неудачников 25-го тура РПЛ (10)
Тульские жертвы. Сборная неудачников 25-го тура РПЛ (10)
Вчера, 18:54
Геннадий Орлов: "Зенит" еще даст шанс Кокорину (10)
Геннадий Орлов: "Зенит" еще даст шанс Кокорину (10)
Вчера, 18:41
"Ростов" вылетел в Махачкалу на матч с "Анжи"
"Ростов" вылетел в Махачкалу на матч с "Анжи"
Вчера, 18:30
Рианчо - об уходе Родионова и Измайлова: шокирующая новость! Они плоть от плоти спартаковцы! (11)
Рианчо - об уходе Родионова и Измайлова: шокирующая новость! Они плоть от плоти спартаковцы! (11)
Вчера, 18:19
Сесар Навас вернулся в "Рубин" (3)
Сесар Навас вернулся в "Рубин" (3)
Вчера, 17:53
На пост гендиректора "Спартака" претендует Юрий Первак (3)
На пост гендиректора "Спартака" претендует Юрий Первак (3)
Вчера, 17:29
Сергей Семак: сложно быть тренером такой команды, как "Зенит" (5)
Сергей Семак: сложно быть тренером такой команды, как "Зенит" (5)
Вчера, 17:05
Валерий Непомнящий: по игре "Зенит" точно чемпион (3)
Валерий Непомнящий: по игре "Зенит" точно чемпион (3)
Вчера, 16:51
Виктор Васин: ЦСКА уже стал родным домом (1)
Виктор Васин: ЦСКА уже стал родным домом (1)
Вчера, 16:17
Кононова нужно было уволить. Лучше почти наверняка не будет (22)
Кононова нужно было уволить. Лучше почти наверняка не будет (22)
Вчера, 15:28
Совет директоров "Спартака" выразил поддержку Кононову. Он останется на следующий сезон (33)
Совет директоров "Спартака" выразил поддержку Кононову. Он останется на следующий сезон (33)
Вчера, 15:11
Официально: Наиль Измайлов и Сергей Родионов покинут "Спартак" по окончании сезона (17)
Официально: Наиль Измайлов и Сергей Родионов покинут "Спартак" по окончании сезона (17)
Вчера, 14:53
О завершении сделки по приобретению "Динамо" банком ВТБ будет объявлено на следующей неделе (3)
О завершении сделки по приобретению "Динамо" банком ВТБ будет объявлено на следующей неделе (3)
Вчера, 14:43
Рауль Рианчо: обладает ли Кононов столь масштабным весом, чтобы проводить перестройку в "Спартаке"? (1)
Рауль Рианчо: обладает ли Кононов столь масштабным весом, чтобы проводить перестройку в "Спартаке"? (1)
Вчера, 14:23
"Один город - одна команда" - раздевалка "Арсенала" после победы над "Спартаком" (фото) (2)
"Один город - одна команда" - раздевалка "Арсенала" после победы над "Спартаком" (фото) (2)
Вчера, 14:09
ЦСКА продлил контракт с Виктором Васиным (3)
ЦСКА продлил контракт с Виктором Васиным (3)
Выбран лучший игрок 25-го тура РПЛ
Капитан "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура чемпионата России.
В игре с "Динамо" (2:0) он забил гол и отдал голевую передачу. По итогам голосования в социальной сети "ВКонтакте" Дзюба набрал 16 875 голосов (63,77 процента) от общего числа респондентов.
Вторым стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич (3 325 голосов, 12,56 процента). Замкнул тройку нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан, оформивший дубль в матче с "Ростовом" (2:1), – 2 452 голоса, 9,27 процентов.
РПЛ
В игре с "Динамо" (2:0) он забил гол и отдал голевую передачу. По итогам голосования в социальной сети "ВКонтакте" Дзюба набрал 16 875 голосов (63,77 процента) от общего числа респондентов.
Вторым стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич (3 325 голосов, 12,56 процента). Замкнул тройку нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан, оформивший дубль в матче с "Ростовом" (2:1), – 2 452 голоса, 9,27 процентов.
РПЛ
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