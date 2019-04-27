Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Выбран лучший игрок 25-го тура РПЛ

Капитан "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура чемпионата России.

В игре с "Динамо" (2:0) он забил гол и отдал голевую передачу. По итогам голосования в социальной сети "ВКонтакте" Дзюба набрал 16 875 голосов (63,77 процента) от общего числа респондентов.

Вторым стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич (3 325 голосов, 12,56 процента). Замкнул тройку нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан, оформивший дубль в матче с "Ростовом" (2:1), – 2 452 голоса, 9,27 процентов.

РПЛ
Теги: Дзюба Влашич Фарфан
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