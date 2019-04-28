Россия РПЛ 2018/19
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Савичев: своё имя нельзя опускать (видео)
Полузащитник "Енисея" Константин Савичев прокомментировал поражение от "Локомотива" (1:2).
- Обидно. Только сравняли счёт, получили положительные эмоции и пропустили. Тяжело сейчас что-то говорить.
Настроение в команде? Рабочая обстановка. Выходим, бьёмся, боремся за очки. Мы понимаем, в какой ситуации находимся.
Мы должны доиграть этот сезон. За себя, за команду. Как говорится, своё имя нельзя опускать.
- Были ли после "Оренбурга" прилив сил и вера, что можно всё исправить?
- Эмоции положительные были, мы давно не выигрывали. Первая победа в Красноярске, мы порадовали болельщиков, чуть сдвинулись в положительном направлении, но теперь опять такая ситуация.
- Собирались удерживать нули в перерыве?
- У нас был свой план. С "Локомотивом" тяжело играть в открытый футбол. Мы ждали своего шанса. Шанс у нас был, но пропустили обидный гол, - передает слова игрока корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
- Обидно. Только сравняли счёт, получили положительные эмоции и пропустили. Тяжело сейчас что-то говорить.
Настроение в команде? Рабочая обстановка. Выходим, бьёмся, боремся за очки. Мы понимаем, в какой ситуации находимся.
Мы должны доиграть этот сезон. За себя, за команду. Как говорится, своё имя нельзя опускать.
- Были ли после "Оренбурга" прилив сил и вера, что можно всё исправить?
- Эмоции положительные были, мы давно не выигрывали. Первая победа в Красноярске, мы порадовали болельщиков, чуть сдвинулись в положительном направлении, но теперь опять такая ситуация.
- Собирались удерживать нули в перерыве?
- У нас был свой план. С "Локомотивом" тяжело играть в открытый футбол. Мы ждали своего шанса. Шанс у нас был, но пропустили обидный гол, - передает слова игрока корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
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