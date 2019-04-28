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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 26 49
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Савичев: своё имя нельзя опускать (видео)

Полузащитник "Енисея" Константин Савичев прокомментировал поражение от "Локомотива" (1:2).



- Обидно. Только сравняли счёт, получили положительные эмоции и пропустили. Тяжело сейчас что-то говорить.

Настроение в команде? Рабочая обстановка. Выходим, бьёмся, боремся за очки. Мы понимаем, в какой ситуации находимся.

Мы должны доиграть этот сезон. За себя, за команду. Как говорится, своё имя нельзя опускать.

- Были ли после "Оренбурга" прилив сил и вера, что можно всё исправить?

- Эмоции положительные были, мы давно не выигрывали. Первая победа в Красноярске, мы порадовали болельщиков, чуть сдвинулись в положительном направлении, но теперь опять такая ситуация.

- Собирались удерживать нули в перерыве?

- У нас был свой план. С "Локомотивом" тяжело играть в открытый футбол. Мы ждали своего шанса. Шанс у нас был, но пропустили обидный гол, - передает слова игрока корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
Теги: Савичев Енисей Локомотив
Сегодня, 16:27
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