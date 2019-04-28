Савичев: своё имя нельзя опускать (видео)

Полузащитник "Енисея" Константин Савичев прокомментировал поражение от "Локомотива" (1:2).- Обидно. Только сравняли счёт, получили положительные эмоции и пропустили. Тяжело сейчас что-то говорить.Настроение в команде? Рабочая обстановка. Выходим, бьёмся, боремся за очки. Мы понимаем, в какой ситуации находимся.Мы должны доиграть этот сезон. За себя, за команду. Как говорится, своё имя нельзя опускать.- Эмоции положительные были, мы давно не выигрывали. Первая победа в Красноярске, мы порадовали болельщиков, чуть сдвинулись в положительном направлении, но теперь опять такая ситуация.- У нас был свой план. С "Локомотивом" тяжело играть в открытый футбол. Мы ждали своего шанса. Шанс у нас был, но пропустили обидный гол, - передает слова игрока корреспондентАлексей Волошинов.