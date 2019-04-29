Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Арсенал Тула
Спартак
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Арсенал Тула 26 39
6 Спартак 25 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Эдгард Запашный: "Зенит" – одна из величайших команд России

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный вместе со своим братом Аскольдом посетили матч 26-го тура чемпионата России "Зенит" – "Крылья Советов" (4:2).

– Очень, конечно, интересная игра. И, согласитесь, победитель в ней при счете 3:2 был неочевиден. Более того, если бы не удаление у "Крыльев Советов", они могли и на ничью наковырять. Момент у самарцев точно был и очень хороший. Но вообще замечательно, что "Зенит" закрепил свой задел и ему до чемпионства осталось всего 4 очка. Мне кажется, если через тур петербуржцы сыграют вничью с ЦСКА, то оставшиеся встречи окажутся для них проходными. Находимся в предвкушении.

– Вы, судя по вашим словам, в курсе всех раскладов в чемпионате.

– Люблю футбол, поклонник этого вида спорта. Слежу за игрой того же "Зенита", тем более находясь сейчас в Петербурге. Считаю, что "Зенит" – одна из величайших команд нашей страны.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 18:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(4)
#13  кандид  Млечный путь (Сегодня, 19:57)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
В 1967 году должен был сгинуть в одной из зон второй лиги . Вслед за Динамо Л , Адмиралтейцем , Трудовыми Резервами и т.д. Но за революционные заслуги пощадили . История повторилась через четверть века . Молитесь на шайку проходимцев у Власти . Им кирдык и вам кирдык ))))
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
#12  F.Totti.   (Сегодня, 19:43)
  • -2
  •  (6)
online

все гнилушки за зенит
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#11  RenarTickle  Москва (Сегодня, 19:24)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Realist2000,
А ведь лучше и не скажешь...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#10  Realist2000   (Сегодня, 19:20)
  • -2
  •  (6)

Зенит кончился с приходом газпрЁма... Тот Зенит был уважаем.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#9  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 19:11)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Ох уж эти москвичи со своими комментариями....Не захлебнитесь злобой своей.


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#8  Сандр   (Сегодня, 19:03)
  • -5
  •  (9)

Подлизывает питерской верхушке, иди братана учи от львов защищаться.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 19:02)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Шарит дрессировщик, продвинутый. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:57)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Величайшие в других чемпионатах играют
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#5  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 18:56)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
они могли и на ничью наковырять.

Мучитель тигров не любит Крылья, неужели так же как любит Зенит главный питерский пропага*дон?


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

заПитерасты за Сеннитъ
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#4  Svetliykenig  Калининград (Сегодня, 18:45)
  • -8
  •  (12)

Ха-ха. До газпрома из пердива не вылазила
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
#3  Volodia379   (Сегодня, 18:43)
  • -6
  •  (10)
online

Высший пилотаж подхалимажа! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#2  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 18:39)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну одна Из.. ну может быть.
Одна ИЗ
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#1  -Frank Dux-   (Сегодня, 18:36)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
циркач куев laughing


--------------------
ОУКС!
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама