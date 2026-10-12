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Семин опроверг слухи о назначении в "Факел" и раскритиковал руководство клуба

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не получал предложений от воронежского "Факела", и объяснил, почему работа в клубе представляется ему сложной.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
Семин прокомментировал появившуюся информацию о возможном назначении на пост главного тренера "Факела". Ранее Telegram-канал "Mash на спорте" сообщил, что 79-летний специалист входит в число кандидатов на вакантную должность после ухода Олега Василенко.

"Я не имел никаких контактов с Воронежем. Впервые слышу об этом интересе. Там очень непростая работа, для меня она сложна", — заявил Семин.

При этом бывший наставник железнодорожников положительно отозвался о футбольной атмосфере в Воронеже, но обратил внимание на проблемы клуба при выступлениях в высшем дивизионе.

"В "Факеле" любят футбол, но в Премьер-лиге у них что-то не то происходит. Выигрывают Первую лигу и в РПЛ становятся мальчиками для битья. Думаю, в этом ошибка руководства", — подчеркнул специалист.

В нынешнем сезоне "Факел" вновь испытывает серьезные трудности в чемпионате России. После десяти туров воронежская команда набрала всего три очка и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

На фоне неудовлетворительных результатов клуб расстался с Олегом Василенко и занимается поиском нового главного тренера. При этом Семин дал понять, что никаких переговоров с представителями воронежцев не проводил.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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