Александр Мостовой: всегда открыт для предложений от "Спартака"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью дляпрокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Рубина" (1:1) в 26-м туре Премьер-Лиги.Начало матча было довольно неожиданным. "Рубин" играл довольно агрессивно, пытался созидать, это не типичный футбол для казанцев, когда они в основном делают ставки на контратаки. "Спартак" начал тяжеловато, но после гола возникло ощущение, что своё преимущество москвичи ещё и удвоят, потому что гости растерялись, и если бы игроки "красно-белых" были хладнокровней в моменты последнего паса, возможно, и второй смогли бы забить.А в итоге случилось то, что случилось: "Спартак" второй не забил, а казанцы с каждой минутой всё больше ощущали, что отыграться-то можно. И в итоге они своего добились. Почему "Спартак" сбавил обороты во втором тайме? Сложно сказать, этот вопрос необходимо задавать представителям штаба команды.Нехватка желания? Об этом говорят постоянно и практически после каждой игры. После Тулы, например, да и до этого... если речь шла бы об одной игре и подобных разговорах - это один вопрос. Но всё сводить к нежеланию игроков... значит, нужно спрашивать с тех, кто их не заводит. А самое главное - спрашивать с самих игроков, ведь это они выходят на поле. Что бы не делал главный тренер до или после игры - на поле находятся футболисты. Что может сделать тренер, если футболисты не играют?У "Спартака" полегче календарь, чем у "Арсенала", которому играть ещё и с "Локомотивом", и с "Краснодаром". А вообще, лёгких матчей на финише сезона не будет ни с одним коллективом. Поэтому ещё обидней, что дома "красно-белые" упустили победу в матче с "Рубином", который уже 8 встреч не побеждает, казанцы неподалёку от опасной зоны вообще находятся. Ты дома ведёшь в счёте, контролируешь мяч, ну дожимай соперника и спокойно выигрывай. А в итоге победа упускается на последних минутах... вот такие моменты должны тревожить, дома "Спартак" умудряется терять таким образом очки. И получается ситуация, когда спартаковцы смотрели на самый верх турнирной таблицы, а теперь вынуждены смотреть вниз.Открыт ли я для предложений от клуба? Всегда открыт. Всегда был и буду открыт для "Спартака". Этот вопрос мне задавали ещё лет 10 назад, и ответ всегда один и тот же.