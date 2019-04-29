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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Александр Мостовой: всегда открыт для предложений от "Спартака"

Александр Мостовой: всегда открыт для предложений от "Спартака" Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Рубина" (1:1) в 26-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

Начало матча было довольно неожиданным. "Рубин" играл довольно агрессивно, пытался созидать, это не типичный футбол для казанцев, когда они в основном делают ставки на контратаки. "Спартак" начал тяжеловато, но после гола возникло ощущение, что своё преимущество москвичи ещё и удвоят, потому что гости растерялись, и если бы игроки "красно-белых" были хладнокровней в моменты последнего паса, возможно, и второй смогли бы забить.

А в итоге случилось то, что случилось: "Спартак" второй не забил, а казанцы с каждой минутой всё больше ощущали, что отыграться-то можно. И в итоге они своего добились. Почему "Спартак" сбавил обороты во втором тайме? Сложно сказать, этот вопрос необходимо задавать представителям штаба команды.

Нехватка желания? Об этом говорят постоянно и практически после каждой игры. После Тулы, например, да и до этого... если речь шла бы об одной игре и подобных разговорах - это один вопрос. Но всё сводить к нежеланию игроков... значит, нужно спрашивать с тех, кто их не заводит. А самое главное - спрашивать с самих игроков, ведь это они выходят на поле. Что бы не делал главный тренер до или после игры - на поле находятся футболисты. Что может сделать тренер, если футболисты не играют?

- О шансах "Спартака" на попадание в Лигу Европы:

У "Спартака" полегче календарь, чем у "Арсенала", которому играть ещё и с "Локомотивом", и с "Краснодаром". А вообще, лёгких матчей на финише сезона не будет ни с одним коллективом. Поэтому ещё обидней, что дома "красно-белые" упустили победу в матче с "Рубином", который уже 8 встреч не побеждает, казанцы неподалёку от опасной зоны вообще находятся. Ты дома ведёшь в счёте, контролируешь мяч, ну дожимай соперника и спокойно выигрывай. А в итоге победа упускается на последних минутах... вот такие моменты должны тревожить, дома "Спартак" умудряется терять таким образом очки. И получается ситуация, когда спартаковцы смотрели на самый верх турнирной таблицы, а теперь вынуждены смотреть вниз.

- О вероятности своего возвращения в "Спартак":

Открыт ли я для предложений от клуба? Всегда открыт. Всегда был и буду открыт для "Спартака". Этот вопрос мне задавали ещё лет 10 назад, и ответ всегда один и тот же.
Теги: Мостовой Спартак Рубин
Вчера, 23:16
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(4)
#4  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:40)
  • +2
  •  (4)

Да ну, Сань, хватит уже экспериментов!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#3  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Вчера, 23:31)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Саня, закройся бля и так тошно!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#2  RenarTickle  Москва (Вчера, 23:20)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Намекать устал, пошёл в открытую...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Вчера, 23:19)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
нет нет нет, спасибо. хотя я и за ЦСКА, но я за сильный чемпионат и за самое шикарное дерби страны.
и пусть в Спартаке пройдет перестройка как можно скорее - будем в равных и честных условиях


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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