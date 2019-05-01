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2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
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Михаил Грушевский: выстраивается цепочка из судейских ошибок против ЦСКА

Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info высказал своё мнение на тему работы арбитров в матчах "армейцев".

- Сейчас смотрю полуфинал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Аякс", - начал Грушевский. - С плей-офф турнира начали использовать VAR, и посмотрите как после этого линейный арбитр поднимает флажок только если он либо на миллион процентов уверен, что это офсайд, либо он не поднимает флажок, эпизод доигрывается, и если есть сомнения - есть возможность посмотреть VAR. Это и произошло в первом полуфинальном матче турнира.

И я позавидовал увиденному, особенно после матча минувшего тура Премьер-Лиги "Краснодар" - ЦСКА (2:0). Например, в начале встречи у Чалова был зафиксирован офсайд при выходе один на один, которого на самом деле не было. Сразу после игры я не стал по горячим следам подробно обсуждать судейство, и это в первую очередь связано с солидной игрой в исполнении "Краснодара", из-за чего у меня сложилось общее впечатление, что судья не виноват. "Краснодар" один раз здорово сыграл на контратаке, один раз мы ошиблись сами, и всё это затмило вопрос судейства. Но прошло несколько дней, и как-то неожиданно выстроилась любопытная картина.

После матча ЦСКА - "Оренбург" (2:3) глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров в ответ на мои вопросы по судейству в этой игре Сергея Лапочкина пообещал меня просветить. Этого пока не получилось, но если Александр захочет, он может через вас узнать мой телефон, я как-то не привык ходить куда-то по газетному объявлению. Но продолжение могло бы быть любопытным, и оно назревает. А я, безусловно, готов приглашать Егорова на концерты, телепередачи и т.д., если он как-то сможет сделать так, чтобы ошибки его подопечных, которые вижу я, в итоге становились следствием моей "куриной слепоты", ну и предвзятостью болельщика одного клуба.

У Аркадия Райкина была миниатюра "Запустить дурочку". Запускаем дурочку!

После матча с "Оренбургом" я даже не ставил под сомнение удаление Фернандеса, поскольку оно состояло из двух эпизодов, но я говорил о том, что в этой же встрече Лапочкин принимал непоследовательные решения. И этот же арбитр в другом матче закрывал глаза на некоторые нарушения на жёлтую карточку, будто их не видел. А Александр Егоров говорит: "Да нет же, Фернандес заслужил две жёлтые". И это называется "запускать дурочку"! Он не слышит, что ему адресован упрёк в непоследовательности, а в моём темпераментном варианте - в предвзятости Лапочкина, который и в одном матче два одинаковых момента трактует по-разному, и в другом матче других команд трактует ситуации перед второй жёлтой карточкой по-другому. И негативные решения он принимает в сторону ЦСКА, и именно об этом я спрашивал у Егорова, а он сказал, что прочитает мне лекции о правилах, а также что Фернандесу следовало показать вторую жёлтую.

Далее ловким движением руки, спустя два тура, мы видим эпизод с тем же Фернандесом в Краснодаре, по которому Егоров говорит, что Марио сам запрыгнул под локоть соперника, и практически ему и нужно было показать жёлтую за некую опасную игру, после которой он взял и сам себе рассёк чужим локтем бровь. И в итоге получается, что предвзятости Лапочкина ранее он не видел, но сейчас признал что судья Сергей Иванов допустил грубейшие ошибки в матче в Краснодаре.

Иванову свойственно очень странно судить. И если говорить по матчу "Краснодар" - ЦСКА, когда арбитр допускает ошибки в обе стороны - это можно объяснить просто слабым судейством, ошибки были сбалансированы и на результат матча не повлияли. Но в этой игре Иванов допустил огромное количество ошибок именно против ЦСКА.

Конечно, нужно оговориться, что хозяева поля забивали без ошибок арбитров в свою пользу. Тем не менее, игра рукой Вандерсона и фол на Фернандесе признаны Егоровым как ошибки Иванова. То есть 2 неназначенных пенальти в пользу ЦСКА. И это при наличии ещё двух спорных эпизодов в штрафной "Краснодара". И такая односторонняя слепота Иванова говорит о том, что это не случайная слепота, и как бы Егоров не отмазывал Лапочкина по матчу с "Оренбургом", история эта видится мне не чистой. И есть ощущение, что выбор Иванова был не случайным, и судейство Иванова не случайно было односторонним.

ЦСКА допускает ошибки, глупые, не глупые, по своей вине теряет очки, безусловно. Но у меня, как у болельщика, складывается ощущение, что мы имеем абсолютно заслуженное лидерство "Зенита", которое не связано с вопросами судейства, а дальше мы видим очень интересную историю в лице находящегося на втором месте "Локомотива", который собрал хорошую коллекцию голов на последних минутах матчей после спорных пенальти, очень спорных. Следом идёт "Краснодар", который неоднократно в этом сезоне получал судейские подарки.

И мы видим ЦСКА, который получает Лапочкина, который в свою очередь судит однобоко, удаляет Фернандеса и лишает его возможности сыграть с "Локомотивом". Далее идёт "потрясающее" судейство Иванова в Краснодаре, а теперь в качестве главного арбитра на предстоящий матч ЦСКА - "Динамо" назначают Сергея Карасёва, при работе которого у "армейцев" статистика ещё хуже, чем при Иванове! И учитывая что ЦСКА успешно играет из года в год в национальном первенстве, столь негативная статистика при определённых арбитрах чуть-чуть настораживает.

Всё это вместе складывается в определённый пазл, и как бы не "запускал дурочку" Александр Егоров, хочет он или нет, но ему придётся отвечать на вопросы по поводу выбора судей и почему он подставляет под ЦСКА определённых арбитров?! Почему лёгким движением руки он так выгодно для себя трактует судейство того или иного арбитра?! И я думаю, что после этого сезона количество вопросов от многих клубов, которые пострадали от ошибок судей, превысит критическую массу, и это плачевно отразится на нынешнем положении Александра Егорова.

Удивительно, что вокруг ЦСКА складывается такая чёткая логика из судейских решений, да и подбора арбитров, которые будто специально назначаются на определённые игры "армейцев", с определённой целью. Я думаю, скоро мы станем свидетелями не только внедрения ВАР (чего мы очень ждём, это будет полезно), но и борьбы за привлечение бывших арбитров в клубное руководство. И Сухина, работающий в "Локомотиве", станет не единственным экс-представителем судейского корпуса в клубах, и преференции будут получать те команды, где будут либо более авторитетные люди, либо просто в большем количестве.

Конечно, я слегка утрирую, но на мой взгляд, в этом сезоне "Локомотив" добрал некоторое количество очков с помощью судейских ошибок. А ЦСКА вправе сетовать на недобросовестное судейство, и эта картина кажется мне крайне печальной. Всё это не отменяет того факта, что ЦСКА начинал этот сезон с "чистого листа", издержки все были понятны, и текущее четвёртое место команды не является следствием судейского заговора против клуба. Но целая цепочка из судейских ошибок и предвзятого отношения к ЦСКА, в том числе со стороны Егорова, на мой взгляд, является.

Как болельщик я имею на изрядную долю субъективизма, я открыт на очную или заочную дискуссию с господином Егоровым. Но очень не хотелось бы, чтобы итоговая турнирная таблица отражала бы ловкость выбора судей под определённые команды, а не реальные заслуги команд в прохождении турнирной дистанции.

Rusfootball.info
Теги: Грушевский ЦСКА
Сегодня, 11:22
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