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Луценко: стратегически покупка Даку станет проблемой для "Динамо" в дальнейшем

Бывший нападающий "Динамо" Евгений Луценко оценил возможный трансфер Мирлинда Даку в московский клуб.
Фото: ФК "Рубин"
"Это усиление для любой команды Премьер-Лиги. Что касается именно "Динамо", все, наверное, ждут возвращения Тюкавина. Стратегически покупка Даку станет проблемой в дальнейшем: уже после новогодних сборов, когда Тюкавин будет полностью готов выступать. Тогда будет стоять вопрос, как их совместить", - сказал Луценко "РБ Спорт".

Ранее появилась информация о том, что агенты Даку предложили "Динамо" подписать албанца, однако бело-голубые пока не решились с покупкой. При этом "Рубин" предлагает нападающему продлить контракт, подняв зарплату футболисту до суммы свыше 1 млрд рублей.

Тюкавин получил тяжелую травму колена весной этого года и выбыл на долгий срок.

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