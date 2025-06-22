По данным Armenie Football, в нидерландском клубе считают невозможным трансфер капитана "быков" по политическим мотивам.
Ранее сообщалось, что на 25-летнего полузащитника сборной Армении претендуют ряд европейских команд, в том числе шотландский "Селтик" и итальянский "Лацио".
В минувшем сезоне Сперцян забил 11 голов, отдал 7 ассистов в 35 матчах за "Краснодар" и помог клубу впервые в истории завоевать чемпионство РПЛ. В июне рыночная стоимость футболиста поднялась до 25 млн евро.
"Аякс" отказался от трансфера Сперцяна по политическим мотивам
"Аякс" решил не вести переговоров с "Краснодаром" по трансферу Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"