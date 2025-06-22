Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Флуминенсе
4 - 2 4 2
Ульсан ХёндэЗавершен
Ривер Плейт
0 - 0 0 0
МонтеррейЗавершен
Ювентус
19:00
ВидадНе начат
Реал Мадрид
22:00
ПачукаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
13:00
Зенит-2Не начат

"Аякс" отказался от трансфера Сперцяна по политическим мотивам

"Аякс" решил не вести переговоров с "Краснодаром" по трансферу Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
По данным Armenie Football, в нидерландском клубе считают невозможным трансфер капитана "быков" по политическим мотивам.

Ранее сообщалось, что на 25-летнего полузащитника сборной Армении претендуют ряд европейских команд, в том числе шотландский "Селтик" и итальянский "Лацио".

В минувшем сезоне Сперцян забил 11 голов, отдал 7 ассистов в 35 матчах за "Краснодар" и помог клубу впервые в истории завоевать чемпионство РПЛ. В июне рыночная стоимость футболиста поднялась до 25 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится