Россия РПЛ 2018/19
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15:18
Дом игрока "Барсы" Артура ограбили во время матча с "Ливерпулем", его брату угрожали убийством
Дом игрока "Барсы" Артура ограбили во время матча с "Ливерпулем", его брату угрожали убийством
12:42
Единственная возможность выиграть что-нибудь для буксующих лондонских клубов. Теперь - Лига Европы
Единственная возможность выиграть что-нибудь для буксующих лондонских клубов. Теперь - Лига Европы
11:50
Жозе Моуринью: в новом клубе я хотел бы получить такую же поддержку, которая есть у Клоппа и Гвардиолы (1)
Жозе Моуринью: в новом клубе я хотел бы получить такую же поддержку, которая есть у Клоппа и Гвардиолы (1)
07:34
Игрок "Ренна" стал первым футболистом 2002 года рождения, вышедшим в стартовом составе в топ-5 чемпионатах Европы
Игрок "Ренна" стал первым футболистом 2002 года рождения, вышедшим в стартовом составе в топ-5 чемпионатах Европы
Николай Рассказов вернется в строй через месяц
Чемпионат сообщает, что на восстановление защитника "Спартака" Николая Рассказова от травмы, полученной в матче с "Енисеем", уйдет около месяца.
Напомним, у Рассказова была диагностирована трещина в лодыжке.
Напомним, у Рассказова была диагностирована трещина в лодыжке.
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