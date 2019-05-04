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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Владимир Пономарев: думаю, ЦСКА выиграет у "Динамо" 1:0 или 2:0

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями по поводу московского дерби ЦСКА - «Динамо» в рамках 27-го тура чемпионата России.

- Как в преддверии этого матча выглядят шансы соперников, решающих разные задачи в чемпионате?

- Действительно разное турнирное положение и разные задачи. У динамовцев задача - не попасть в эту опасную зону, где будут стыковые игры, а у ЦСКА - повыше подняться: за третье место зацепиться. Не думаю, что получится за второе, но за бронзу вполне можем. Так что, конечно, сейчас мы должны у себя на поле обыгрывать «Динамо».

Второй момент - у нас после этого матча выездная игра с «Зенитом», а в конце сезона мы играем у себя с более слабыми командами. Считаю, если в четырех оставшихся матчах возьмем 10 очков - будет здорово. Допустим, выиграем у динамовцев - обязаны выигрывать, потому что дальше отступать некуда - затем сыграть вничью в Санкт-Петербурге, взять шесть очков в двух последних домашних матчах - будет 10 очков, и тогда мы спокойно зацепимся за третье место.

Что же касается динамовцев, то опять же у них непростое положение, и, конечно, они будут «драться». Но я скажу, что команда у них неплохая. Хохлов создал хорошую команду - молодую и перспективную. Дали бы еще ему поработать. Возьмут пару-тройку хороших игроков - будет коллектив слаженный и довольно трудный для соперников. Много им в этом сезоне не везло. Они в некоторых матчах могли и не терять очки. Так бывает в футболе: не забиваешь ты - забивают тебе.

Что касается ЦСКА, то плохо, что не сможет сыграть Влашич - у него очень хорошее взаимопонимание на поле с Чаловым. Так-то у нас нападающих раз, два и обчелся. В основном у нас защита и средняя линия - за счет чего мы держимся. Но, слава богу, будет играть Марио Фернандес - это хорошее подспорье. 1:0 или 2:0 мы должны выиграть.

- На этой неделе завершилась сделка по приобретению банком ВТБ футбольного клуба «Динамо». Какими видятся перспективы динамовцев? Дела пойдут в гору?

- Если деньги будут, то, конечно, пойдут. Им, повторюсь, добавить всего пару-тройку игроков, таких, к которым коллектив подтянулся бы, смотрел на них и брал с них пример - все будет в порядке. «Физика» у них неплохая, но не хватает техники и тактики. Но это дело наживное.

- Удастся «Динамо» сохранить место в Премьер-лиге, избежав участия в стыковых играх?

- Думаю, им удастся избежать этой опасной зоны. Там есть кому играть в этих переходных матчах.
Теги: Пономарев ЦСКА Динамо
Сегодня, 20:32
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3
(1)
#3  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 20:58)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: miktar
думаю будем в итоге 5-6 -ми.
Цирк и клоуны не не изменились.

Стопудово. Добавлю про Пономарева, лучше молчать, чем вот ТАК говорить.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#2  Volodia379   (Сегодня, 20:56)
  • +1
  •  (1)

Динамо не проиграет это точно!У них на лидеров всегда настрой! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#1  miktar   (Сегодня, 20:37)
  • -3
  •  (3)

думаю будем в итоге 5-6 -ми.
Цирк и клоуны не не изменились.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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