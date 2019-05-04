Россия РПЛ 2018/19
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Владимир Пономарев: думаю, ЦСКА выиграет у "Динамо" 1:0 или 2:0
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями по поводу московского дерби ЦСКА - «Динамо» в рамках 27-го тура чемпионата России.
- Действительно разное турнирное положение и разные задачи. У динамовцев задача - не попасть в эту опасную зону, где будут стыковые игры, а у ЦСКА - повыше подняться: за третье место зацепиться. Не думаю, что получится за второе, но за бронзу вполне можем. Так что, конечно, сейчас мы должны у себя на поле обыгрывать «Динамо».
Второй момент - у нас после этого матча выездная игра с «Зенитом», а в конце сезона мы играем у себя с более слабыми командами. Считаю, если в четырех оставшихся матчах возьмем 10 очков - будет здорово. Допустим, выиграем у динамовцев - обязаны выигрывать, потому что дальше отступать некуда - затем сыграть вничью в Санкт-Петербурге, взять шесть очков в двух последних домашних матчах - будет 10 очков, и тогда мы спокойно зацепимся за третье место.
Что же касается динамовцев, то опять же у них непростое положение, и, конечно, они будут «драться». Но я скажу, что команда у них неплохая. Хохлов создал хорошую команду - молодую и перспективную. Дали бы еще ему поработать. Возьмут пару-тройку хороших игроков - будет коллектив слаженный и довольно трудный для соперников. Много им в этом сезоне не везло. Они в некоторых матчах могли и не терять очки. Так бывает в футболе: не забиваешь ты - забивают тебе.
Что касается ЦСКА, то плохо, что не сможет сыграть Влашич - у него очень хорошее взаимопонимание на поле с Чаловым. Так-то у нас нападающих раз, два и обчелся. В основном у нас защита и средняя линия - за счет чего мы держимся. Но, слава богу, будет играть Марио Фернандес - это хорошее подспорье. 1:0 или 2:0 мы должны выиграть.
- На этой неделе завершилась сделка по приобретению банком ВТБ футбольного клуба «Динамо». Какими видятся перспективы динамовцев? Дела пойдут в гору?
- Если деньги будут, то, конечно, пойдут. Им, повторюсь, добавить всего пару-тройку игроков, таких, к которым коллектив подтянулся бы, смотрел на них и брал с них пример - все будет в порядке. «Физика» у них неплохая, но не хватает техники и тактики. Но это дело наживное.
- Удастся «Динамо» сохранить место в Премьер-лиге, избежав участия в стыковых играх?
- Думаю, им удастся избежать этой опасной зоны. Там есть кому играть в этих переходных матчах.
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