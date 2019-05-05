Михаил Шац: это чемпионство Семака, именно ему должны быть благодарны "Зенит" и болельщики

Россия РПЛ 2018/19
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02:41
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой
02:09
Владимир Быстров: заслуга Кокорина в успехе "Зенита" тоже есть, он такой же чемпион России (1)
Владимир Быстров: заслуга Кокорина в успехе "Зенита" тоже есть, он такой же чемпион России (1)
00:29
Вячеслав Малафеев: чемпионство "Зенита" будет примером всем скептикам и всем, кто не верил в команду (2)
Вячеслав Малафеев: чемпионство "Зенита" будет примером всем скептикам и всем, кто не верил в команду (2)
Вчера, 23:48
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство (2)
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство (2)
Вчера, 23:48
"Ливерпуль" вырвал победу у "Ньюкасла"
"Ливерпуль" вырвал победу у "Ньюкасла"
Вчера, 23:18
Александр Панов: я не буду поздравлять "Зенит" (19)
Александр Панов: я не буду поздравлять "Зенит" (19)
Вчера, 22:07
Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом" (3)
Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом" (3)
Вчера, 22:07
Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю (11)
Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю (11)
Вчера, 22:05
Юрий Семин: Тула помогла "Зениту" стать чемпионом. Поздравляем! (6)
Юрий Семин: Тула помогла "Зениту" стать чемпионом. Поздравляем! (6)
Вчера, 22:00
"Зенит" получит кубок чемпионов России на вечное хранение (4)
"Зенит" получит кубок чемпионов России на вечное хранение (4)
Вчера, 21:14
СПАЛ разгромил "Кьево" на выезде
СПАЛ разгромил "Кьево" на выезде
Вчера, 21:03
Артем Дзюба впервые в карьере выиграл чемпионат России (40)
Артем Дзюба впервые в карьере выиграл чемпионат России (40)
Вчера, 21:01
"Тамбов" и "Факел" сыграли вничью
"Тамбов" и "Факел" сыграли вничью
Вчера, 20:56
"Зенит" стал чемпионом России! (204)
"Зенит" стал чемпионом России! (204)
Вчера, 20:56
"Арсенал" в Туле обыграл "Локомотив" (22)
"Арсенал" в Туле обыграл "Локомотив" (22)
Вчера, 20:32
Владимир Пономарев: думаю, ЦСКА выиграет у "Динамо" 1:0 или 2:0 (4)
Владимир Пономарев: думаю, ЦСКА выиграет у "Динамо" 1:0 или 2:0 (4)
Вчера, 20:27
Президент "Урала": лучший судья России работает в первой лиге (2)
Президент "Урала": лучший судья России работает в первой лиге (2)
Вчера, 20:16
Илья Гапонов: не могу сказать, остынут ли болельщики "Спартака" после победы над "Уралом" (5)
Илья Гапонов: не могу сказать, остынут ли болельщики "Спартака" после победы над "Уралом" (5)
Вчера, 20:06
Игорь Лебедев: уберите уже Орлова из ТВ, приходится звук выключать от его облизывания "Зенита" (45)
Игорь Лебедев: уберите уже Орлова из ТВ, приходится звук выключать от его облизывания "Зенита" (45)
Вчера, 20:01
"ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццой" (1)
"ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццой" (1)
Вчера, 19:40
Киран Триппьер может продолжить карьеру в "Наполи"
Киран Триппьер может продолжить карьеру в "Наполи"
Вчера, 19:28
Президент "Урала": нужно расширять РПЛ. На такую большую страну у нас всего 16 команд (10)
Президент "Урала": нужно расширять РПЛ. На такую большую страну у нас всего 16 команд (10)
Вчера, 19:09
"Вест Хэм" разгромил "Саутгемптон"
"Вест Хэм" разгромил "Саутгемптон"
Вчера, 18:45
"Зенит" сегодня может оформить чемпионство (20)
"Зенит" сегодня может оформить чемпионство (20)
Вчера, 18:33
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (53)
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (53)
Вчера, 18:22
Россия проиграла Исландии на юниорском Евро (4)
Россия проиграла Исландии на юниорском Евро (4)
Вчера, 18:21
Стали известны составы "Арсенала" и "Локомотива" (4)
Стали известны составы "Арсенала" и "Локомотива" (4)
Вчера, 18:10
Фернандо: Лига Европы нужна "Спартаку". Постараемся сделать все, чтобы туда попасть (2)
Фернандо: Лига Европы нужна "Спартаку". Постараемся сделать все, чтобы туда попасть (2)
Вчера, 17:35
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (8)
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (8)
Вчера, 17:32
"Мордовия" дома обыграла "Ротор"
"Мордовия" дома обыграла "Ротор"
Вчера, 17:31
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
Вчера, 17:29
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Болельщик "Спартака" женился на "Открытие Арене" (6)
Вчера, 17:16
Олег Кононов: Гулиеву нужно исключать брак в передачах (5)
Олег Кононов: Гулиеву нужно исключать брак в передачах (5)
Вчера, 16:46
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
Михаил Шац: это чемпионство Семака, именно ему должны быть благодарны "Зенит" и болельщики
Телеведущий и болельщик "Зенита" Михаил Шац прокомментировал чемпионство любимой команды.
"Сказать честно — я вообще не переживал. Я вообще рассчитывал, что мы возьмем чемпионство в матче с ЦСКА, потому что собирался на него идти, как на «золотой матч». Поэтому немного разочарован этим, ха-ха. Но совсем немножко. А в остальном — абсолютно счастлив.
Что стало ключевым? Три слова — Сергей Богданович Семак. Я считаю, что, прежде всего, это его чемпионство. И мы должны быть ему благодарны. Это не просто победа тренера на футбольном поле, это победа тренера над массой различных обстоятельств, над абсолютно неблагоприятно складывающимся ходом турнира. Сергей Богданович — редкой красоты человек. Я очень рад, что такие люди добиваются успеха.
Несомненно, этой команде есть куда расти. Я очень надеюсь, что в следующем сезоне мы увидим еще более сильный "Зенит".
Что касается Кокорина, то я могу сказать, что он полностью заслуживает золотую медаль. Более того, я хочу пожелать ему скорейшего освобождения", - цитирует Шаца Sport24.ru.
"Сказать честно — я вообще не переживал. Я вообще рассчитывал, что мы возьмем чемпионство в матче с ЦСКА, потому что собирался на него идти, как на «золотой матч». Поэтому немного разочарован этим, ха-ха. Но совсем немножко. А в остальном — абсолютно счастлив.
Что стало ключевым? Три слова — Сергей Богданович Семак. Я считаю, что, прежде всего, это его чемпионство. И мы должны быть ему благодарны. Это не просто победа тренера на футбольном поле, это победа тренера над массой различных обстоятельств, над абсолютно неблагоприятно складывающимся ходом турнира. Сергей Богданович — редкой красоты человек. Я очень рад, что такие люди добиваются успеха.
Несомненно, этой команде есть куда расти. Я очень надеюсь, что в следующем сезоне мы увидим еще более сильный "Зенит".
Что касается Кокорина, то я могу сказать, что он полностью заслуживает золотую медаль. Более того, я хочу пожелать ему скорейшего освобождения", - цитирует Шаца Sport24.ru.
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