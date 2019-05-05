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Ахмат
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Михаил Шац: это чемпионство Семака, именно ему должны быть благодарны "Зенит" и болельщики

Телеведущий и болельщик "Зенита" Михаил Шац прокомментировал чемпионство любимой команды.

"Сказать честно — я вообще не переживал. Я вообще рассчитывал, что мы возьмем чемпионство в матче с ЦСКА, потому что собирался на него идти, как на «золотой матч». Поэтому немного разочарован этим, ха-ха. Но совсем немножко. А в остальном — абсолютно счастлив.

Что стало ключевым? Три слова — Сергей Богданович Семак. Я считаю, что, прежде всего, это его чемпионство. И мы должны быть ему благодарны. Это не просто победа тренера на футбольном поле, это победа тренера над массой различных обстоятельств, над абсолютно неблагоприятно складывающимся ходом турнира. Сергей Богданович — редкой красоты человек. Я очень рад, что такие люди добиваются успеха.

Несомненно, этой команде есть куда расти. Я очень надеюсь, что в следующем сезоне мы увидим еще более сильный "Зенит".

Что касается Кокорина, то я могу сказать, что он полностью заслуживает золотую медаль. Более того, я хочу пожелать ему скорейшего освобождения", - цитирует Шаца Sport24.ru.
Теги: Шац Зенит Семак
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