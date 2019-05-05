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Ахмат
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Александр Анюков стал 5-кратным чемпионом России

Защитник "Зенита" Александр Анюков стал 5-кратным чемпионом России.

36-летний футболист выиграл с петербургской командой золотые медали в 2007, 2010, 2012, 2015 и 2019 годах.

Рекордсменом по числу чемпионских титулов является бывший защитник "Спартака" Дмитрий Ананко, выигрывавший чемпионат России 9 раз.

Рекордсмены по числу чемпионских титулов в чемпионатах России среди игроков: 9 - Дмитрий Ананко, 8 - Андрей Тихонов, 7 - Дмитрий Хлестов, 6 — Илья Цымбаларь, Валерий Кечинов, Николай Писарев, Егор Титов, Александр Филимонов, Вадим Евсеев, 5 - Рамиз Мамедов, Андрей Пятницкий, Сергей Семак, Александр Анюков.

Теги: Анюков Зенит
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#1  Sokrates  С-Петербург (Сегодня, 09:21)
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Болеет за:
«Зенит»
Сейчас редко ходят смотреть на игру конкретного игрока.
Я же всегда особо смотрю на игру Анюкова. И всегда остаюсь доволен.
Не смотря на возраст классный защитник. Классный.
Регистрация: 8.09.2012 [жалоба]
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