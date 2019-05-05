Георгий Щенников: "Динамо" – неудобный соперник для ЦСКА

Сегодня нас ждёт московское дерби с @FCDM_official. Важнейшая игра в борьбе за место в Лиге чемпионов пройдёт при полных трибунах!



?? #ЦСКАдинамо

? #РПЛ

? 16:30 мск

? #ВЭБарена

? Матч Премьер pic.twitter.com/4f5u2f3QXG