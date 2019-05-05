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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Георгий Щенников: "Динамо" – неудобный соперник для ЦСКА

Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России против "Динамо".

"В футболе есть понятие "неудобная команда" – так вот, для нас это "Динамо". Некоторые вещи невозможно логически обосновать. Лучше приведу всем известную истину: любой серии, даже самой неудачной, когда-нибудь приходит конец. И мы постараемся сделать все, чтобы это произошло уже в нынешнем матче", - сказал Щенников.

Теги: Щенников ЦСКА Динамо
Сегодня, 13:52
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#1  Лукоморье  Россия (Сегодня, 14:19)
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Болеет за:
ЦСКА
Давно пора.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
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