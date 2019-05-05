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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Алексей Миллер: работа Семака – это наглядное пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера "Зенита".

"Работа Семака – это наглядное пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней", – цитирует официальный сайт "Зенита" Миллера.
Теги: Миллер Семак Зенит
Сегодня, 20:53
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7
(2)
#7  SPV  Bryansk (Сегодня, 21:38)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Интересно что Мюллер скажет , когда увольнять Семака будет в следующем сезоне?
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#6  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:23)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marlboro
Адольф Миллер, интересно в курсе про Карреру? Вот где наглядное пособие как за 340 дней сделать команду чемпионом

Чтож вы вы тогда его выгнали?


--------------------
Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#5  Яamon   (Сегодня, 21:18)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
знаем мы, как вы делаете команду чемпионом. на такие вещи пособия обычно не пишутся
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#4  Marlboro  Москва (Сегодня, 21:17)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Адольф Миллер, интересно в курсе про Карреру? Вот где наглядное пособие как за 340 дней сделать команду чемпионом, которая была 13 лет без золота.


--------------------
Спартак - 22 золота .
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:03)
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: liasport433
все куплено было заранее

Цитата: Shekel
как простой парень с Донбасса может сделать из дна чемпиона РПЛ

Не устаешь удивляться разнообразию идиотов.


--------------------
Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  liasport433   (Сегодня, 20:59)
  • -3
  •  (15)

что он сделал??? пни на дзюбу? игры нет, ничего нет... все куплено было заранее... даже сами болелы зенита обсирали игру и гнали на семака... кроме пред последних двух туров...
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 20:54)
  • -9
  •  (11)
online

работа Семака – это наглядное пособие того, как простой парень с Донбасса может сделать из дна чемпиона РПЛ


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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